Cựu quan chức ngoại giao Canada bị Trung Quốc bắt giữ: Thông tin mới nhất

Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, cựu quan chức ngoại giao Canada bị bắt giữ tại nước này đang bị điều tra với nghi vấn tham gia vào các hoạt động làm phương hại đến an ninh quốc gia của Trung Quốc.

Beijings News ngày 12/12 nói Michael Kovrig, người làm việc cho một tổ chức phi chính phủ có tên Nhóm nghiên cứu Khủng hoảng Quốc tế (ICG), là đối tượng trong một cuộc điều tra của Cục an ninh quốc gia Bắc Kinh.

Michael Kovrig. (Ảnh: Agora Dialouge)

Ông bị bắt giữ ngày 10/12 trong bối cảnh Canada bắt Giám đốc tài chính tập đoàn viễn thông Trung Quốc Huawei ngày 1/12 theo yêu cầu của Mỹ, động thái khiến Bắc Kinh tức giận và đe doạ đáp trả mạnh mẽ.

Chính phủ Canada cho biết không thấy mối liên hệ rõ ràng nào giữa hai vụ việc.

“Công dân Canada Michael John Kovrig ngày 10/12 bị điều tra theo luật bởi Cục an ninh quốc gia Bắc Kinh với nghi vấn tham gia các hoạt động làm hại đến an ninh quốc gia của Trung Quốc” – báo Trung Quốc viết. Theo Guardian, các cáo buộc liên quan đến an ninh quốc gia ở Trung Quốc có thể bao gồm nhiều tội và Trung Quốc thường không nói rõ về vấn đề này ở giai đoạn đầu.

Các nhà ngoại giao Canada ở Trung Quốc cho biết sự việc có sự tham gia của cơ quan an ninh quốc gia, nơi thực hiện công tác phản gián trong nước, cho thấy chính phủ Trung Quốc có thể sẽ đưa ra cáo buộc gián điệp với ông Kovrig. Dù vậy, đại diện tổ chức phi chính phủ nơi Kovrig làm việc phủ nhận tham gia các hoạt động này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nói ICG không đăng ký ở Trung Quốc như một tổ chức phi chính phủ và Kovrig đã vi phạm luật Trung Quốc.

William Nee, nhà nghiên cứu Trung Quốc tại Hong Kong cho rằng việc ông Kovrig bị bắt giữ là đáng báo động, đe doạ đến hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động ở nước này và sẽ tạo thành một tiền lệ xấu.

(Nguồn: The Guardian)