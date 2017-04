Đã có phương án xử lý ông Võ Kim Cự

Ngày 28-4, tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) gồm Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Trần Quốc Trung, Phó Trưởng đoàn ĐBQH TP Cần Thơ Nguyễn Thanh Xuân, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Cần Thơ Nguyễn Thanh Phương đã đi tiếp xúc cử tri hai phường An Lạc và Tân An của quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) tại UBND phường An Lạc.

Cử tri Nguyễn Hữu Hải phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc với ĐBQH ngày 28-4. Ảnh: N.NAM

Tại cuộc tiếp xúc, các cử tri đã nêu nhiều ý kiến về các vấn đề mang tính thời sự của cả nước như nợ công, tham nhũng, dự án ngàn tỉ đắp chiếu và vấn đề thi hành kỷ luật đối với ĐBQH Võ Kim Cự.

Cử tri Nguyễn Hữu Hải (phường An Lạc) cho biết sau vụ Formosa xả thải thì ông Võ Kim Cự - người có liên quan được “dân chúng nói nhiều lắm, những cái sai rõ rồi… Chúng tôi thấy ông Cự vi phạm kỷ luật của Đảng thì không còn uy tín với Đảng, với dân để làm ĐBQH nữa”.

Trả lời cử tri về vấn đề này, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết trường hợp ông Võ Kim Cự đã bị Ban Bí thư Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cách hết các chức vụ (giai đoạn từ 2005 đến 2015), chức vụ hiện tại (chủ tịch Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam - PV) chưa có sai.

Theo bà Ngân, các chức vụ khi làm sai của ông Cự thì đã cách hết rồi, chức hiện tại đang làm chủ tịch Liên minh HTX. Ông Cự vào QH là vào bằng tư cách chủ tịch Liên minh HTX và do MTTQ Việt Nam giới thiệu. Do liên minh là một tổ chức thành viên của mặt trận nên mới giới thiệu theo cơ cấu có một người đại diện cho kinh tế hợp tác trong QH.

“Nhưng Ban Bí thư đã chỉ đạo, yêu cầu Đảng Đoàn QH phải làm thủ tục cho thôi nhiệm vụ ĐBQH và Chính phủ làm thủ tục cho nghỉ hưu vì cũng lớn tuổi rồi. Nghỉ hưu là mất hết chức luôn, tức là cũng không còn gì nữa. Chức trong quá khứ thì cách, chức trong hiện tại là thôi, đâu còn gì nữa” - Chủ tịch QH nói.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân trả lời ý kiến cử tri hai phường An Lạc, Tân An ngày 28-4. Ảnh: N.NAM

Cũng theo Chủ tịch QH, hiện ông Võ Kim Cự đã làm đơn xin thôi làm nhiệm vụ ĐBQH gửi đến QH và Chủ tịch QH đã nhận đơn trước khi đi tiếp xúc cử tri ở TP Cần Thơ. Theo quy định hiện hành, việc cho thôi nhiệm vụ ĐBQH, nếu chưa đến kỳ họp QH thì do Ủy ban Thường vụ QH xem xét vì lý do sức khỏe hoặc lý do khác.

“Ở đây ông Cự nói vì lý do sức khỏe nhưng chúng ta hiểu có cái lý do khác đó là vừa bị kỷ luật. Chúng tôi sẽ xem xét, nếu giải quyết được ngay trước kỳ họp QH thì chúng tôi sẽ giải quyết thủ tục cho thôi nhiệm vụ ĐBQH. Tới kỳ họp, Ủy ban Thường vụ QH sẽ báo cáo trước QH về việc Ủy ban Thường vụ đã cho thôi nhiệm vụ ĐBQH đối với ông Võ Kim Cự. Còn nếu chúng tôi không làm kịp thủ tục cho thôi ĐBQH đối với ông Cự thì đến kỳ họp này chắc chắn chương trình kỳ họp phải bổ sung nội dung làm thủ tục cho thôi nhiệm vụ ĐBQH ông Cự” - bà Ngân cho hay.

