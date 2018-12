Đà Nẵng sẽ mạnh tay xử lý hàng loạt dự án chây ỳ không triển khai đầu tư

Theo đó, sở TN-MT TP Đà Nẵng đã kiểm tra 100 dự án, khu đất chậm đưa vào sử dụng và đã xác định 42 dự án, khu đất (của 34 tổ chức và 4 cá nhân) vi phạm điểm i, khoản 1, Điều 64 của Luật Đất đai 2013.

Cụ thể, đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng. Căn cứ vào quy định này, Sở TN-MT đều lập biên bản xác định hành vi vi phạm pháp luật về đất đai của các chủ đầu tư.

Cũng căn cứ vào điểm i, khoản 1, Điều 64 của Luật Đất đai 2013, Sở TN-MT TP Đà Nẵng cũng buộc các chủ đầu tư phải gia hạn tiến độ sử dụng đất trong 24 tháng để tiếp tục triển khai dự án. Chủ đầu tư phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này. Hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng.

Trên cơ sở đó, Sở TN-MT đã đề nghị UBND TP Đà Nẵng và các quận ban hành 35 quyết định gia hạn tiến độ sử dụng đất theo quy định với tổng số tiền phải nộp trong thời gian gia hạn sử dụng đất lên đến 250 tỷ đồng.

Riêng đối với khu đất rộng 4,5ha tại phường Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn) thuộc dự án Khu du lịch ven biển của Công ty TNHH I.V.C, do đang nằm trong danh sách các dự án mà Cơ quan Cảnh sát điều tra (C44) của Bộ Công an đang điều tra, thụ lý nên phải chờ đến khi có kết luận chính thức của Bộ Công an, mới có hướng xử lý dự án theo quy định. Tương tự, các dự án tại bán đảo Sơn Trà cũng phải chờ kết luận của Thanh tra Chính phủ…

Hiện nay, Sở TN-MT Đà Nẵng đang tiếp tục làm việc với các chủ đầu tư chây ỳ, không chịu ký vào biên bản xác định hành vi vi phạm pháp luật về đất đai; đồng thời, tiếp tục rà soát, kiểm tra, xác định hành vi vi phạm pháp luật về đất đai tại các dự án để xử lý theo quy định.

Thời gian tới, Sở TN-MT sẽ tăng cường chỉ đạo Chi cục Quản lý đất đai kiểm tra, rà soát, xử lý các khu đất chậm đưa vào sử dụng của các tổ chức, cá nhân cũng như các khu đất chậm nộp tiền thuê đất; chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tăng cường quản lý các khu đất trống do đơn vị này quản lý.

Bên cạnh đó, cũng có tình trạng nhiều dự án cho thuê đất từ lâu, nhưng chủ đầu tư chậm nộp tiền thuê đất. Vì vậy, Sở TN-MT sẽ tăng cường rà soát và có báo cáo UBND TP Đà Nẵng để đưa ra hướng xử lý hiệu quả tình trạng chậm đưa đất vào sử dụng; mặt khác cần đôn đốc, không để kéo dài tình trạng chậm nộp tiền thuê đất.