Dabaco (DBC): Quý 3 lãi 156 tỷ đồng tăng 20% so với cùng kỳ nhờ kinh doanh bất động sản

Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam (mã CK: DBC) đã công bố BCTC hợp nhất quý 3/2017.

Sau khi chịu lỗ trong quý 2/2017 do giá heo giảm mạnh, sang quý 3, DBC đã có lãi trở lại nhờ kinh doanh bất động sản và nguyên liệu, xăng dầu đều tăng so với cùng kỳ. Cụ thể, doanh thu thuần quý 3/2017 đạt 1.680,8 tỷ đồng, tăng nhẹ 6% so cùng kỳ 2016. Nhờ giá vốn hàng bán lại giảm nhẹ nên lợi nhuận gộp đạt gần 351 tỷ đồng tăng 40% so với quý 3/2016. Sau khi trừ các khoản chi phí Dabaco lãi ròng 155,7 tỷ đồng tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái tương đương EPS đạt 1.880 đồng.

Theo giải trình từ phía công ty trong quý 3 ngành chăn nuôi vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn dẫn đến hoạt động sản xuất thức ăn chăn nuôi lợi nhuận chỉ đạt hơn 48 tỷ đồng giảm gần 18 tỷ đồng so với cùng kỳ. Hoạt động chăn nuôi lợn thịt và sản xuất con giống như giống lớn, giống gà cũng ảnh hưởng từ khó khăn của ngành chăn nuôi. Giá thịt lợn hơi vẫn ở mức thấp, người chăn nuôi chưa dám tiếp tục tái đàn nên ảnh hưởng không nhỏ đến giá bán và sức tiêu thụ con giống của các công ty con cũng như hoạt động chăn nuôi lợn thịt. Theo đó KQKD của hoạt động này giảm tới 127 tỷ đồng so với cùng kỳ. Tuy nhiên quý 3/2017 công ty lại ghi nhận kết quả từ hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 176,86 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của DBC là 4.230 tỷ đồng, giảm 5% so cùng kỳ, nhìn vào cơ cấu doanh thu trong 9 tháng có thể thấy doanh thu từ thức ăn gia súc vẫn là nguồn thu chính của Dabaco, đáng chú ý là khoản doanh thu gần 540 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh dịch vụ BĐS và hoạt động xây dựng, tăng mạnh so với con số hơn 17 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái, mặc dù doanh thu chỉ sụt giảm không đáng kể tuy nhiên do các khoản chi phí đồng loạt tăng cao, lại chịu lỗ trong quý 2 nên 9 tháng lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 136 tỷ đồng giảm mạnh 65% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2017, Dabaco đặt mục tiêu doanh thu đạt 9.265 tỷ đồng và LNST đạt 320 tỷ đồng, theo đó kết thúc 9 tháng đầu năm 2017 công ty mới chỉ hoàn thành được 45,7% kế hoạch doanh thu và 42,5% kế hoạch LNST. Nhiệm vụ đặt ra cho quý cuối cùng của năm 2017 là hết sức nặng nề.

Tại thời điểm 30/09/2017, DBC có tới 2.176 tỷ đồng hàng tồn kho tăng 12% so với đầu kỳ và chiếm tới 61% trong tổng tài sản ngắn hạn trong đó chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (1190 tỷ đồng), vay nợ tài chính ngắn hạn của DBC tăng khá mạnh so đầu kỳ, ở mức 2.273 tỷ đồng, tức tăng 29% so với đầu kỳ, vay nợ tài chính dài hạn là 962 tỷ đồng tăng 73% so với đầu kỳ.