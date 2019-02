Đặc sản thịt nhái, có tiền… chưa chắc đã có ăn

Ngay sau những ngày Tết đã ngán ngẩm vì các loại đồ ăn quen thuộc, nhiều người tìm đến món ăn khác để thay đổi khẩu vị. Nhái là một trong số những món ăn được nhiều người săn lùng nhất, nhưng do hiện nay đang là thời điểm đầu mùa nên rất khan hiếm.

Những túi nhái sống được người dân săn trong đêm.

Qua tìm hiểu, được biết trên thị trường hiện nay, nhái tươi có giá 80 nghìn/kg, so với ngày thường chỉ 60 nghìn, nhái thương phẩm sau khi được làm thịt sạch có giá 120 nghìn/kg.

“Tuy giá cao như vậy nhưng mấy ngày nay không có nhái để bán, nguyên nhân do lượng cầu tăng, mặt khác do đầu mùa, nguồn nguyên liệu khan hiếm”. Chị Vi Thị Phương, người chuyên thu mua nhái cung cấp cho thị trường ở bản Khe Rạn xã Bồng Khê, huyện Con Cuông (Nghệ An) cho biết.

Nhờ mặt hàng này đang khan hiếm, có giá cao nên hiện nay nhiều người dân đang huy động nhân lực trong gia đình đi bắt vào ban đêm để tăng thu nhập cho gia đình.

Cách chế biến món nhái của người dân vùng cao.

Chị Vi Thị Thể, một người chuyên đi bắt nhái nhập cho các nhà hàng cho hay: “Ngoài làm nông, mấy năm gần đây, nhờ đi bắt nhái nên gia đình cũng có thêm thu nhập. Tuy nhiên thời điểm hiện nay, do đầu mùa nên nhái còn khan hiếm, mỗi đêm 2 vợ chồng đi 2-3 tiếng đồng hồ cũng chỉ bắt được 3-4kg, nếu đúng mùa thì phải bắt được 7-8kg”.

Trước đây, nhái được ít người biết đến. Chỉ từ những năm gần đây, món thịt nhái mới được nhiều người dân miền núi ưa thích vì là món ăn sạch, thơm, ngon, coi là đặc sản. Tại các quán ăn, nhà hàng, các điểm du lịch cộng đồng như Khe Rạn, bản Nưa, thịt nhái đã trở thành món ăn không thể thiếu trên bàn tiệc của nhiều du khách.

Anh Nguyễn Quốc Đại, du khách đến từ Vinh cho biết: “Cách đây 3 năm, tôi có đến Con Cuông, khi nghe đến món nhái, tôi không nghĩ đó là một món ăn. Mặc dù vậy, sau khi được thưởng thức món ăn này, tôi thấy rất ngon. Giờ mỗi lần đến Con Cuông, tôi phải tìm đến điểm du lịch bản Khe Rạn để được thưởng thức món nhái rán”.

Nhái sau khi đem về rửa sạch, lột da, mổ bỏ ruột, bỏ chân, rửa sạch, để ráo, ướp gia vị rồi dem rán hoặc làm nem. Chính vì yếu tố hương vị đồng quê mà món ăn này làm cho những ai đã được thưởng thức một lần thì nhớ mãi.