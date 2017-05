Đại diện Sở Xây dựng Hà Nội: Tuyến ống nước sạch số 2 sông Đà chậm tiến độ

Một trong những giải pháp cung cấp nước sạch cho Hà Nội là tuyến đường ống số 2, được khởi công xây dựng từ tháng 10/2015 với chiều dài 21km dẫn nước từ sông Đà về Hà Nội, nhằm đảm bảo an toàn cấp nước cho trung tâm thành phố và hỗ trợ ống số 1 hiện nay.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Trưởng phòng Hạ tầng Kỹ thuật, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết: "Dự án cấp nước sông Đà 2 giai đoạn do Thủ tướng phê duyệt, sử dụng vốn doanh nghiệp, Tổng Công ty Vinaconex làm chủ đầu tư. Trong thời gian qua, do có sự sắp xếp lại cơ cấu tại doanh nghiệp nên việc thực hiện bị chậm so với dự kiến".

"Chúng tôi sẽ tích cực phối hợp để di chuyển toàn bộ cây xanh trên tuyến đường. Đồng thời, theo dõi, đôn đốc thường xuyên tình hình của Vinaconex để báo cáo với UBND TP Hà Nội, các cấp có thẩm quyền" - ông Hùng cho biết thêm.

Trước mối lo ngại về việc thiếu nước sạch ở Hà Nội trong mùa hè này, ông Hùng khẳng định: "Chúng tôi đã có phương án dự phòng và hy vọng không xảy ra bất cứ sự cố gì. Phương án dự phòng về vật tư, thiết bị, nhân lực... để khi có sự cố có thể xử lý nhanh nhất - chưa đến 10 tiếng cho một vị trí".

Cũng liên quan tới dự án tuyến ống số 2, giữa năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty CP nước sạch Vinaconex (Viwasupco) đã thông qua nghị quyết hủy thầu và không ký kết hợp đồng với Công ty TNHH ống gang dẻo Xinxing (Trung Quốc) cho dự án đường ống nước sông Đà 2.

Trước đó, công ty này đã lựa chọn nhà thầu này để cung cấp ống gang cho dự án. Sau khi dư luận có ý kiến xung quanh việc chọn thầu, UBND TP Hà Nội kiến nghị Chính phủ chỉ đạo chủ đầu tư tạm dừng ký hợp đồng với nhà thầu cung cấp ống và phụ kiện cho dự án để nghiên cứu, đánh giá kỹ các vấn đề liên quan đến dự án và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý.

Theo Nguyễn Ngân - Văn Lương

VTV1