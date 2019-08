Đài Loan cấp phép hoạt động ngân hàng ảo đầu tiên

Uỷ ban Giám sát Tài chính của Đài Loan ngày 30/7 cho biết đã cấp 3 giấy phép hoạt động ngân hàng ảo đầu tiên cho 3 tổ chức đứng đầu là các nhà đầu tư của Đài Loan và Nhật Bản, theo Reuters.

3 tổ chức được cấp phép gồm LINE Financial Taiwan, được điều hành bởi tập đoàn Nhật Bản LINE Group; Next Commercial Bank, điều hành bởi nhà mạng Đài Loan Chunghwa; và Rakuten International Commercial Bank, do công ty thương mại điện tử Nhật Bản Rakuten Inc và IBF Financial Holdings của Đài Loan vận hành.

Tại châu Á, các công ty internet đang tạo ra thách thức lớn cho giới ngân hàng truyền thống trong mảng tài chính tiêu dùng. Trong khi đó, các công ty phi ngân hàng cũng đang cạnh tranh với ngân hàng truyền thống bằng cách tận dụng công nghệ và cơ sở dữ liệu người dùng của mình.

"Chúng tôi nhận thấy những công ty này đang tập trung vào những thị trường với nhu cầu về sản phẩm và dịch vụ chuyên biệt ở Đài Loan", Fergus Gordon, phụ trách mảng ngân hàng của Accenture tại khu vực châu Á Thái Bình Dương và châu Phi, chia sẻ.

Gordon cho biết đối tượng của các công ty này là những người trẻ muốn vay nhỏ lẻ với lãi suất thấp và các công ty vừa và nhỏ mong muốn quy trình giải ngân khoản vay doanh nghiệp diễn ra nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Uỷ ban Giám sát Tài chính Đài Loan cho biết ban đầu chỉ định cấp 2 giấy phép, nhưng vì 3 công ty trên có mô hình kinh doanh và đối tượng khách hàng khác nhau nên cơ quan này quyết định cấp phép cho cả ba. Cơ quan này cũng cho biết hiện chưa có kế hoạch cấp phép thêm.

Tại châu Á, đầu năm nay Hồng Kông đã cấp phép 8 giấy phép ngân hàng ảo - ngân hàng chỉ hoạt động trực tuyến, cho nhiều công ty, trong đó có Alibaba Group Holding Ltd và một tổ chức do Standard Chartered dẫn đầu.

Hồi tháng 6, Ngân hàng Trung ương Singapore cho biết sẽ cấp phép hoạt động ngân hàng ảo cho 5 đơn vị. Theo nguồn tin của Reuters, startup gọi xe Grab là một trong những công ty cân nhắc đăng ký giấy phép này. Nhà chức trách tại Thái Lan và Singapore cũng đang cân nhắc hoạt động này. Trong khi đó, Ủy ban Giám sát Tài chính Hàn Quốc tuần trước đã cho phép công ty internet Kakao Corp tăng cổ phần trong ngân hàng Kakao, một trong 2 ngân hàng ảo duy nhất tại nước này.

Theo các nhà phân tích, giới ngân hàng cần phải nhanh chóng ứng phó với sự cạnh tranh mới đến từ các ngân hàng ảo. Hãng tư vấn Consultancy McKinsey ước tính nếu ngân hàng ảo giành được thị phần lớn và nhanh chóng mở rộng, tỷ suất lợi nhuận trên vốn trung bình của các ngân hàng tại châu Á có thể giảm xuống 6,4% vào năm 2023, từ mức 10,1% của năm ngoái.