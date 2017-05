Đại lý ủy quyền lớn thứ 2 của Ford Việt Nam sắp lên sàn chứng khoán đang hoạt động ra sao?

Mới đây, Sở GDCK TP.HCM (HoSE) đã chấp thuận cho CTCP City Auto (CTF) – một đại lý ủy quyền chính thức của Ford Việt Nam được niêm yết toàn bộ 18 triệu cổ phiếu. Tại mức giá chào sàn là 12.000 đồng/cp, vốn hóa thị trường của City Auto tương ứng 216 tỷ đồng.

Trong cơ cấu cổ đông của City Auto, công ty mẹ là Tập đoàn Tân Thành Đô (New City Group) đang nắm giữ 10,5 triệu cổ phần City Auto, tương ứng tỷ lệ 58,33% vốn điều lệ. Tân Thành Đô là tập đoàn lớn trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản và xe ô tô. Tập đoàn này hiện là nhà phân phối chính hãng 4 thương hiệu xe sang gồm Land Rover, Jaguar, Maserati, Volkswagen tại Việt Nam.

City Auto hoạt động ra sao?

Trong những năm gần đây, nhu cầu tiêu thụ ô tô tăng vọt đã giúp các doanh nghiệp phân phối ô tô ăn nên làm ra, như trường hợp City Auto. Nếu như năm 2014, doanh thu City Auto đạt 1.383 tỷ đồng thì đến năm 2016 đã tăng 2,3 lần lên 3.236 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế năm vừa qua của City Auto đạt 27,87 tỷ đồng, gấp gần 5 lần so với năm 2014.

Tuy vậy, cũng như các doanh nghiệp khác trong ngành phân phối ô tô, phần lớn lợi nhuận của City Auto không trực tiếp đến từ việc bán xe mà đến từ tiền hỗ trợ bán hàng của Ford Việt Nam. Trong năm 2016, City Auto thu về 23,58 tỷ đồng tiền hỗ trợ chi phí tổ chức sự kiện từ Ford Việt Nam, con số này chiếm gần như toàn bộ lợi nhuận của công ty.

Hiện tại, City Auto là đại lý phân phối ô tô Ford lớn thứ 2 tại Việt Nam với thị phần khoảng 10%, chỉ xếp sau Hà Thành Ford. Công ty đang phân phối 7 dòng xe của Ford Việt Nam, gồm Ford Ranger, Ford Everest, Ford Transit, Ford Focus, Ford Fiesta, Ford Ecosport và Ford Explorer. Trong đó, 2 dòng xe Ford Ranger và Ford Transit trung bình chiếm 55% thị phần xe Ford mà công ty phân phối của những năm vừa qua.

Trong năm 2017, City Auto đặt kế hoạch tiêu thụ 6.000 xe ô tô. Doanh thu ước tính đạt 5.280 tỷ đồng – tăng 63%; Lợi nhuận sau thuế 48 tỷ đồng – tăng 72% so với thực hiện trong năm 2016. Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến 12%.

So với Haxaco, một doanh nghiệp phân phối xe Mercedes đang niêm yết trên sàn chứng khoán thì doanh thu City Auto có phần nhỉnh hơn đôi chút, tuy nhiên lợi nhuận lại kém xa. Sự khác biệt này chủ yếu do chi phí Haxaco tiết giảm hơn City Auto cũng như chính sách hỗ trợ bán hàng của Mercedes Việt Nam nhỉnh hơn so với Ford Việt Nam.

Hưởng lợi lớn từ việc ưu đãi thuế và nhu cầu tiêu thụ xe bùng nổ

Theo quy định mới, thuế TTĐB sẽ được chia theo dung tích động cơ xe. Cụ thể, mặt hàng xe ô tô nhập khẩu với dung tích động cơ dưới 1,5L sẽ có sự thay đổi với mức thuế suất giảm 5% (từ 45% xuống còn 40%) và tiếp tục giảm còn 35% từ 01/01/2018. Những mẫu xe có dung tích động cơ từ 1,5L - 2L vẫn tạm thời giữ nguyên mức thuế suất 45% đến ngày 31/12/2017, sau đó giảm xuống còn 40% kể từ ngày 01/01/2018.

Ngoài ra, theo hiệp định AFFTA trong khu vực Asean, nếu các xe được sản suất trong khu vực AFFTA tỷ lệ nội địa hóa trên 40% thì năm 2017 thuế nhập khẩu về 30% và đến năm 2018 sẽ còn 0%.

Đây là điều kiện thuận lợi rất to lớn cho City Auto vì công ty chỉ phân phối chủ yến xe Ford có dung tích 2.0 trở xuống và được sản xuất tại Việt Nam và khu vực Asean nên sẽ được hưởng lợi từ chính sách. Điều này sẽ giúp giá xe sẽ hạ và người tiêu dùng đẩy mạnh mua xe của công ty hơn nữa.

Hoàng Anh

Theo Trí thức trẻ