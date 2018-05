Đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy tại dự án chung cư cao tầng

Nắm bắt được quan ngại của người dân, đặc biệt là những cư dân hiện đang sinh sống tại các dự án chung cư, vào ngày 14/5, Quận ủy, HĐND, UBND quận Hoàng Mai đã chọn chung cư The ONE Residence, khu đô thị Gamuda Gardens (Hoàng Mai, Hà Nội) làm địa điểm diễn tập khu vực phòng thủ năm 2018. Tòa chung cư tọa lạc trong khuôn viên khu đô thị rộng thoáng, có không gian phù hợp cho các hoạt động diễn tập cho số đông và được quản lý bởi đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, sẵn sàng hợp tác và hỗ trợ công tác diễn tập PCCC của đơn vị chức năng.

Ngoài việc trang bị đầy đủ hệ thống báo cháy, chữa cháy cho toàn bộ tòa nhà, các công tác kiểm soát và theo dõi tập trung trong khuôn khổ buổi diễn tập nói riêng và trong hoạt động thường ngày nói chung đều được Gamuda Land - chủ đầu tư dự án - chú trọng. Trong ngày 14/5 vừa qua, các chiến sĩ, đại diện nhân sự quản lý chung cư và khu đô thị đã phối hợp để phản ứng kịp thời với tình huống mất an ninh, an toàn giả định, tâp dượt để giảm thiểu tối đa và chủ động trong các tình huống cứu nạn, cứu hộ.

Đồng bộ hóa và tối ưu các công cụ và phương tiện PCCC tại tất cả chung cư là điều quan trọng để ứng phó kịp thời và giảm bớt các sự cố về PCCC. Do đó, không chỉ tại chung cư The ONE Residence đã đi vào hoạt động, chung cư The TWO Residence và The ZEN Residence tại khu đô thị Gamuda Gardens cũng được chủ đầu tư trang bị đầy đủ các công cụ phục vụ cho PCCC, đáp ứng hoàn toàn các tiêu chuẩn về an toàn.

Một số ví dụ về hệ thống báo cháy tiêu chuẩn được chủ đầu tư thiết kế và áp dụng vào các toà chung cư cao tầng tại khu đô thị Gamuda Gardens là đầu báo cháy, nút ấn, chuông đèn báo cháy, hệ thống liên lạc, hệ thống chữa cháy bằng nước, bình chữa cháy… Ngoài ra, tòa nhà bố trí 2 phòng thoát hiểm khép kín có diện tích khoảng 60-70m2 và hệ thống thông gió riêng, giúp đảm bảo an toàn tối đa của cư dân khi có sự cố.

Bên cạnh vấn đề PCCC, nhiều chung cư hiện nay đang đối mặt với sự thiếu hụt tiện ích công cộng. Tuy nhiên, đây không phải là vấn đề bất cập tại các chung cư cao cấp được xây dựng bởi các chủ đầu tư danh tiếng như Park Hill (VinGroup), The ZEN Residence (Gamuda Land), Imperia Garden (MIK Home),…

Đặc biệt, chung cư cao cấp The ZEN Residence cung cấp cho cư dân hệ thống tiện ích cao cấp và đa dạng, phục vụ cho các hoạt động cộng đồng và cá nhân. Bể bơi vô cực, một trong những điểm nhấn trong thiết kế tiện ích, cho phép người sử dụng chiêm ngưỡng quang cảnh khu đô thị từ trên cao, tận hưởng khoảng thời gian thư thái giữa không gian xanh tươi và thoáng đãng.

Hướng tới xây dựng nên một cuộc sống lành mạnh và an toàn, chất lượng cuộc sống cao cấp nhất dành cho cư dân, Chủ đầu tư Gamuda Land đã quan tâm đến từng chi tiết nhỏ khi thiết kế thêm 1 bể bơi trẻ em ngự trên tầng 5 dự án, song song với sự hiện diện của bể bơi vô cực. Ngoài ra, khu vực sân chơi ngoài trời rộng thoáng, phòng tập gym đẳng cấp và khu trung tâm thương mại rộng 3.000 m2 là những điểm nổi trội của The ZEN Residence mà không phải dự án khu căn hộ nào cũng sở hữu.

Hệ thống tiện ích tại The ZEN Residence (Hoàng Mai, Hà Nội).

Tựu chung, trách nhiệm của các chủ đầu tư các dự án chung cư là đảm bảo an toàn tuyệt đối và cung cấp đầy đủ hệ thống tiện ích cho cư dân. Không thể phủ nhận sự thật là những sự cố gần đây đã thêm nhấn mạnh tầm quan trọng của ban quản lý tòa nhà trong công tác PCCC và đảm bảo cuộc sống tiện nghi cho người dân – các khách hàng đã tin tưởng và đầu tư vào dự án.

Để biết thêm thông tin chi tiết về The ZEN Residence, liên hệ hotline 0902 178 088 hoặc truy cập website http://www.gamudagardens.com.vn.