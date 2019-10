Đàm phán thương mại phát đi những tín hiệu lạc quan, Dow Jones có lúc bứt phá gần 300 điểm

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 150,66 điểm, tương đương 0,6%, đóng cửa ở mức 26.496,67 điểm. S&P 500 tăng 0,7% lên 2.938,13 điểm. Trong khi đó, Nasdaq Composite tăng 0,6, chốt phiên với 7.950,78 điểm. Ở mức cao trong phiên, Dow Jones bật tăng tới 257,30 điểm, tương đương 0,98%.



Chia sẻ trên Twitter, ông Trump nói: "Một ngày trọng đại, sẽ ngồi vào bàn đàm phán với Trung Quốc. Họ muốn thực hiện một thỏa thuận, nhưng tôi thì sao? Tôi sẽ gặp Phó Thủ tướng vào ngày mai tại Nhà Trắng."

Cổ phiếu chịu ảnh hưởng lớn bởi vấn đề thương mại - Caterpillar, có diễn biến khởi sắc nhất trong Dow Jones, tăng 2,7%. Cổ phiếu Apple tăng 1,4%. Morgan Stanley, Goldman Sachs và J.P. Morgan Chase đồng loạt nhích hơn 1%.

Dòng tweet của ông Trump đã phần nào xoa dịu thị trường. Trước đó, thị trường hợp đồng tương lại rớt điểm mạnh khi SCMP đưa tin đàm phán thương mại cấp thấp không có tiến triển. Tuy nhiên, thị trường đã lạc quan hơn, sau khi Nhà Trắng tiết lộ với CNBC rằng thông tin của SCMP là không chính xác.

Đại diện phía Nhà Trắng phát biểu: "Chúng tôi không hề biết về sự thay đổi trong lịch trình của ông Lưu, ông ấy vẫn rời Washington vào tối thứ Sáu. Ông ấy còn có mặt trong bữa tiệc cho phái đoàn Trung Quốc vào tối thứ Năm."

Tuy nhiên, một nguồn tin khác lại tiết lộ với CNBC rằng lịch trình của ông Lưu có "sự thay đổi", buổi họp ngày thứ Sáu sẽ là "một câu hỏi mở". Có thể rằng, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trung Quốc Liêu Mân sẽ ở lại Washington để tiếp tục đàm phán, còn Thủ tướng sẽ về nước sớm hơn dự kiến. Một trường hợp khác cũng có thể xảy ra là đàm phán kết thúc vào ngày thứ Năm.

Ông Liêu sau đó cho biết Trung Quốc đã tham gia đàm phán với "sự chân thành tuyệt vời" và sẵn sàng hợp tác với Mỹ về các vấn đề như cân bằng cán cân thương mại và tiếp cận thị trường.

Bloomberg trước đó cũng cho biết Mỹ đang xem xét một thoả thuận về tiền tệ để ngừng áp thuế với Trung Quốc.

New York Times cũng đưa tin rằng chính quyền ông Trump đang cấp giấy phép cho một số công ty Mỹ bán các sản phẩm không nhạy cảm cho Huawei. Đầu năm nay, Nhà Trắng đã cấm các công ty Mỹ kinh doanh với "gã khổng lồ" công nghệ Trung Quốc, với lý do lo ngại an ninh quốc gia. Chính quyền sau đó đã hoãn lệnh cấm, cho phép các doanh nghiệp Mỹ thực hiện các thương vụ khác.