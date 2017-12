Dân số Nhật giảm kỷ lục trong năm 2017

Số trẻ em Nhật Bản sinh ra trong năm nay đạt mức thấp nhất từng được thống kê ghi nhận kể từ năm 1899, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng dân số của đất nước mặt trời mọc và là dấu hiệu báo trước dân số của nước này sẽ tiếp tục giảm trong những thập kỷ sắp tới.

Tờ Financial Times dẫn số liệu do Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi xã hội Nhật Bản công bố vào hôm thứ Sáu tuần trước, sẽ có tổng cộng 941.000 trẻ em Nhật được sinh ra trong năm nay, so với 2,7 triệu trẻ ra đời trong 1 năm ở nước này trong thời kỳ bùng nổ dân số hậu chiến tranh thế giới thứ hai.

Là nền kinh tế lớn thứ ba thế giới, nhưng Nhật Bản có tỷ lệ sinh tổng - số trẻ em mà mỗi phụ nữ dự kiến sinh ra trong đời - chỉ đạt mức 1,44.

Con số này cao hơn mức 1,17 của Hàn Quốc, nhưng thấp hơn mức 1,82 của Mỹ và 1,96 của Pháp.

Tỷ lệ sinh ở Nhật Bản đã xuống thấp từ thập niên 1970 và một trong những hệ quả là dân số của nước này được dự báo giảm liên tục.

Mức giảm dân số của Nhật trong năm 2017 là mạnh nhất từng được ghi nhận, khi giảm 403.000 người, tương đương dân số thành phố Minneapolis của Mỹ hay Toulouse của Pháp.

Dự báo từ Viện nghiên cứu Quốc gia Nhật Bản về Dân số và An sinh xã hội cho rằng tốc độ giảm dân số sẽ được đẩy nhanh, và đến năm 2045, dân số nước này sẽ giảm khoảng 900.000 người mỗi năm.

Với xu hướng hiện nay, dân số Nhật được cho là sẽ giảm từ 126,5 triệu người hiện nay về mức 88 triệu người vào năm 2065, và chỉ còn 51 triệu người vào năm 2115. Sự suy giảm dân số chóng mặt như vậy được nhận định có thể ảnh hưởng đến mọi phương diện ở Nhật, từ nền kinh tế cho tới khả năng cung cấp lương hưu và vấn đề an ninh-quốc phỏng.

Chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe đã đặt việc tăng tỷ lệ sinh lên hàng ưu tiên. Hôm thứ Sáu, Tokyo đã thông qua một kế hoạch ngân sách trong đó có những bước đi đầu tiên hướng tới miễn học phí mẫu giáo, trung học tư thục, và đại học nhằm đảo ngược sự suy giảm tỷ lệ sinh.

Trừ phi tỷ lệ sinh ở Nhật tăng lên, lựa chọn duy nhất để nước này tăng dân số là mở cửa đón người nhập cư. Dù có một lượng lao động nước ngoài cao đang sinh sống và làm việc tại Nhật, các chính trị gia nước này đến nay vẫn chưa bàn đến chủ đề nhập cư.

Thay vào đó, Chính phủ Nhật đặt mục tiêu tăng tỷ lệ sinh tổng lên 1,8. Giới chức nước này hy vọng rằng nền kinh tế phục hồi vững, cùng với các biện pháp tạo điều kiện cho phụ nữ vừa đi làm vừa chăm con sẽ khuyến khích các gia đình sinh thêm con.

"Chúng tôi hy vọng sẽ chặn được đà giảm của tỷ lệ sinh bằng cách thúc đẩy chiến lược hỗ trợ trẻ em và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc sinh con", Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi xã hội Nhật Bản cho biết.