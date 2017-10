Ông Nguyễn Xuân Quang “buồn phiền” về vụ mất 385 triệu đồng

Chiều 3-10, Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) đã tổ chức họp báo để thông tin các nội dung liên quan đến vụ việc ông Nguyễn Xuân Quang , Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường, bị mất 385 triệu đồng khi đang đi thanh tra tại tỉnh Long An.

Khách sạn T.V, nơi Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường lưu trú và báo bị mất tiền - Ảnh: H.Minh

Chủ trì buổi họp báo là ông Nguyễn Văn Tài, Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường, Bộ TN-MT. Ngoài ra, có ông Hoàng Văn Thức, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường.

Đại diện Tổng cục Môi trường cũng cho hay qua khám nghiệm, không có phong bì trong phòng Phó Cục trưởng Nguyễn Xuân Quang. Ngoài ra, ông Nguyễn Xuân Quang thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được giao, có thái độ mẫu mực khi tiến hành thanh tra.

Cuộc họp báo kết thúc lúc 15 giờ 30 phút ngày 3-10.

Có hay không tình trạng “nhẹ tay” trước vi phạm về môi trường? Phóng viên đặt câu hỏi: Bộ sẽ có giải pháp nào khắc phục tình trạng “nhẹ tay” trước vi phạm về môi trường của một số doanh nghiệp và Tổng cục Môi trường có cách nào giám sát việc thực thi công vụ của cấp dưới? Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Văn Tài khẳng định: “Việc kiểm soát khó tránh có chuyện tiêu cực trong thanh tra, tham nhũng. Tuy nhiên, trong hoạt động thanh tra đã có hướng dẫn của Luật Thanh tra và thông tư hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ về quá trình thực hiện một cuộc thanh tra. Đến nay chúng tôi chưa nhận được thông tin như báo chí nêu. Nhưng chúng tôi sẽ có cách thức để kiểm soát để không có chuyện xảy ra”.

Tại sao ông Quang thiếu tiêu chuẩn nhưng vẫn được bổ nhiệm? Trả lời những vấn đề liên quan đến việc ông Nguyễn Xuân Quang thiếu tiêu chuẩn nhưng vẫn được bổ nhiệm Cục phó Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường theo diện “đặc biệt” vào năm 2016, ông Nguyễn Kim Tuyển - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Tổng cục Môi trường), cho biết đối chiếu với các tiêu chuẩn theo quy định, vào thời điểm bổ nhiệm ngày 15-4-2016, ông Quang đã đạt được các tiêu chuẩn: hoàn thành khóa học được cấp chứng chỉ ngạch chuyên viên chính và có 11 năm 4 tháng giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương, hoàn thành chương trình đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên, đã có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 3 và đối tượng 2, chứng chỉ C tiếng Anh, tin học văn phòng trình độ C… Ngoài ra, ông Nguyễn Xuân Quang đã được phê duyệt chức danh Phó Cục trưởng Cục kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường giai đoạn 2016-2021 theo quy hoạch. Ông Tuyển cho hay ông Nguyễn Xuân Quang cơ bản đáp ứng tiêu chuẩn bổ nhiệm, chỉ thiếu chứng chỉ Trung cấp Lý luận chính trị. “Theo quy định về tiêu chuẩn này, trong trường hợp đặc biệt, khi công chức, viên chức chưa đáp ứng các yêu cầu, Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng, người đứng đầu đơn vị xem xét từng trường hợp cụ thể để quyết định việc bổ nhiệm”- ông Tuyển nói. Nguyên nhân, ông Tuyển cho hay tại thời điểm bổ nhiệm, do đặc thù Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường mới thành lập và giữ nhiềm nhiệm vụ về thanh tra, kiểm tra cần bổ sung cán bộ, lãnh đạo, nên Tổng cục Môi trường đã xem xét, nhất trí phân công ông Nguyễn Xuân Quang giữ chức Phó Cục trưởng Cục kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường.

Có hình ảnh soi chiếu tài sản của ông Quang không? Phóng viên đặt câu hỏi: Có thông tin Bộ TN-MT có nhờ an ninh sân bay cung cấp hình ảnh soi chiếu tài sản của ông Quang để chứng minh có mang số tiền gần 400 triệu đồng đi công tác. Việc này có đúng không? Ông Hoàng Văn Thức trả lời: "Theo giải trình của ông Quang là người bị hại trong vụ mất trộm và thông tin từ cơ quan CSĐT Long An đã khám nghiệm xác định số tài sản mất gồm 1 laptop và 385 triệu đồng tiền mặt. Có thể sau đây, với một số vụ việc nóng, chúng tôi sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng báo cáo Chính phủ để sửa đổi, xem xét ở một trường trường hợp, vấn đề nóng. Còn nếu anh Quang mang tiền đi từ miền Bắc vào miền Nam bằng hàng không thì có thể phát hiện qua việc soi chiếu. Đây cũng là một biện pháp và nếu cần thiết thì cơ quan cảnh sát điều tra sẽ làm rõ. Chúng tôi cũng mong muốn mọi thông tin liên quan đến ông Quang sẽ được làm rõ, minh bạch".

Không có quy định số lượng tiền mang đi khi công tác trong nước Về việc Trưởng đoàn thanh tra có mang số tiền lớn trong quá trình công tác có phù hợp các quy định, Phó Tổng cục trưởng Hoàng Văn Thức cho biết chỉ có quy định số lượng tiền mang đi khi công tác nước ngoài còn trong nước thì không có quy định. “Chúng tôi cũng rà soát các văn bản và chưa thấy có quy định cấm hay giới hạn cán bộ đi công tác trong nước được mang tối đa bao nhiêu tiền" - ông Thức nói. Ông Hoàng Văn Thức, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường - Ảnh: Hoài Dương

Bộ chưa thẩm định được giải trình của ông Quang Trả lời câu hỏi về việc ông Nguyễn Xuân Quang khai báo mang số tiền lớn vào TP HCM mua đất liệu có thể xác minh là trung thực, ông Hoàng Văn Thức, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, cho hay trong giải trình, ông Quang, có báo cáo là mang tiền vào mua đất. Việc có thẩm định được biên bản giải trình hay không thì bộ chưa có kênh nào thẩm định mà mới căn cứ vào bản giải trình của ông Quang. Ông Thức cũng cho biết vụ việc đã được công an Long An khởi tố điều tra làm rõ việc mất trộm và phải chờ vào kết quả của cơ quan công an. "Sau này, có thông tin từ phía công an tỉnh Long An thì bộ sẽ thông tin tiếp"- ông Thức nói.

Ông Nguyễn Xuân Quang khẳng định mang tiền đi mua đất Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Cục trưởng Nguyễn Xuân Quang nói về việc mang tiền đi mua đất. Ông cho biết chưa kịp lên TP HCM để mua đất thì đã bị mất tiền. Phó Cục trưởng Nguyễn Xuân Quang phát biểu tại buổi họp báo - Ảnh: Hoài Dương Ông Nguyễn Xuân Quang bày tỏ cảm giác "buồn phiền" khi việc cá nhân lại gây ảnh hưởng đến hình ảnh không chỉ của mình mà còn cả đơn vị công tác. Riêng vấn đề bổ nhiệm ông Quang chưa đúng quy trình, ông cho hay việc này Vụ Tổ chức Cán bộ đã có câu trả lời và ông xin phép không nói gì thêm.

Phó Cục trưởng Nguyễn Xuân Quang nói chưa kịp lên TP HCM để mua đất thì đã bị mất tiền

15:00 ngày 03/10/2017

Tổng cục Môi trường: Ông Quang giữ được thái độ mẫu mực khi đi thanh tra

Mở đầu cuộc họp báo, ông Hoàng Văn Thức, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, trình bày báo cáo sơ bộ, trong đó có thông tin việc trong phòng ông Quang ở khách sạn T.V tại tỉnh Long An, nơi ông Quang báo mất trộm, không có phong bì và ông Quang giữ được thái độ mẫu mực khi đi thanh tra.

Ông Hoàng Văn Thức, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, trình bày báo cáo sơ bộ về vụ việc

Ông Hoàng Văn Thức cho rằng về lý thuyết, vụ mất trộm của ông Nguyễn Xuân Quang là vụ việc của cá nhân. Tuy nhiên, do sự việc diễn ra khi ông Quang đang thực hiện chuyến công tác tại địa phương theo kế hoạch thanh tra của Bộ TN-MT, và việc báo chí nêu thông tin liên quan đến một số "phong bì đã bóc và chưa bóc tại hiện trường" khiến dư luận nghi ngờ về nguồn gốc số tài sản bị mất của cá nhân ông Quang, và tính minh bạch trong quá trình thanh tra của Đoàn thanh tra liên ngành nên Bộ TN-MT đã chỉ đạo Tổng cục Môi trường phối hợp làm rõ với Cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An để làm rõ thông tin.

Trao đổi, làm việc với Công an tỉnh Long An, Công an TP Tân An (có Biên bản làm việc kèm theo) và bản tường trình của ông Nguyễn Xuân Quang cho thấy, khoảng 6 giờ 10 phút ngày 26-9, Công an TP Tân An nhận được tin báo vụ mất trộm tại khách sạn T.V. 2, phường 4, TP Tân An, tỉnh Long An, từ khách sạn thông báo qua điện thoại.

Ngay sau đó, Công an TP Tân An đã cử cán bộ đến khách sạn để khám nghiệm hiện trường, tiến hành một số hoạt động điều tra ban đầu.

Qua lời khai của Ông Nguyễn Xuân Quang, Trưởng đoàn thanh tra, có thông báo bị mất 1 cặp da, trong đó có chứa 1 laptop cá nhân và số tiền là 385.000.000 đồng. Ông Quang khẳng định số tiền mất là tiền cá nhân của ông, mang theo đi công tác để giải quyết việc gia đình.

Qua kiểm tra hiện trường tại phòng nghỉ của ông Quang (Phòng 209, khách sạn T.V. 2), Công an ghi nhận chỉ còn lại một số tài sản cá nhân gồm: ví (trong đó có 13 triệu đồng và 2.300 USD), 2 điện thoại di động và 1 đồng hồ đeo tay.

Ngày 29-9, Cơ quan điều tra Công an TP Tân An, tỉnh Long An, đã khởi tố vụ án để điều tra vụ mất trộm nêu trên tại Khách sạn T. V. 2, TP Tân An. Hiện nay, Cơ quan điều tra Công an TP Tân An đang trong quá trình điều tra vụ việc và khi có kết quả sẽ cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định.