Đánh bom, xả súng đẫm máu nhất ở Ai Cập trong nhiều năm, hơn 180 người thiệt mạng

CNN dẫn nguồn từ các phương tiện truyền thông địa phương của Ai Cập cho biết ít nhất 85 người đã thiệt mạng và 150 người khác bị thương trong một vụ đánh bom mới xảy ra tại nhà thờ Hồi giáo Al Rawdah, phía Tây thành phố El Arish, bán đảo Sinai, Ai Cập. Tuy nhiên, theo BBC, con số người chết đã là 155.

Trong khi hàng trăm tín đồ Hồi giáo đang cầu nguyện tại nhà thờ, người ta nghe thấy một tiếng nổ lớn, nhà thờ bị rung chuyển. Khi mọi người hoảng loạn chạy khỏi nhà thờ thì họ tiếp tục bị tấn công bằng súng. Đây là cuộc tấn công đẫm máu nhất ở Ai Cập trong nhiều năm trở lại đây.

Nguồn tin từ Quốc hội Ai Cập cho biết những kẻ khủng bố đeo mặt nạ che kín mặt, một số tên còn đeo thêm thắt lưng có giắt thuốc nổ.

Vị trí nhà thờ bị đánh bom. Ảnh: Google map

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tán công, hàng chục xe cấp cứu đã được điều đến hiện trường. Một số nhân chứng cho biết vụ tấn công được tiến hành chủ yếu nhằm vào những người ủng hộ lực lượng an ninh đang tham gia cầu nguyện tại nhà thờ. Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi dự kiến sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn với Hội đồng an ninh quốc gia.

Lực lượng an ninh Ai Cập đã liên tục có các chiến dịch chống lại cuộc nổi dậy của những người Hồi giáo ở bán đảo Sinai - diễn ra sau khi quân đội lật đổ Tổng thống Mohamed Morsi vào năm 2013.

Trong những năm qua, tình trạng bất ổn liên tục leo thang tại bán đảo Sinai, Ai Cập, do hoạt động của các nhóm phiến quân, bao gồm một tổ chức cam kết trung thành với lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS). Căng thẳng thường diễn ra giữa các nhóm phiến quân Hồi giáo người Bedouin và lực lượng an ninh Ai Cập.

Hiện chưa có nhóm khủng bố nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Hình ảnh của nhà thờ Hồi giáo Al Rawdah khi chưa bị tấn công bằng bom. Vụ tấn công đã làm nhà thờ này bị hư hại nghiêm trọng. Ảnh: CNN

Bên trong nhà thờ sau cuộc tấn công. Ảnh: Twitter

Những người chạy ra khỏi nhà thờ bị các tay súng trên 4 chiếc xe ô tô đỗ bên ngoài xả đạn. Ảnh: Twitter