Đầu bếp thưởng thức bún chả cùng ông Barack Obama lên tiếng về bức ảnh ở quán Hương Liên: "Tôi không chắc mình cảm thấy thế nào nữa"

Cách đây gần 2 năm, khi cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama có chuyến thăm Việt Nam, nhiều người dân đã vô cùng háo hức xem ông sẽ tới đâu, chơi gì và ăn uống như thế nào. Trong số những nơi Tổng thống Obama có mặt, quán bún chả Hương Liên được xem là nơi "ghi dấu ấn" của ông Obama nhất khi cựu Tổng thống Mỹ đã ngồi ăn bún chả, uống bia ở đây như những người địa phương.



Tuy nhiên mới đây, quán bún chả này lại bất ngờ gây xôn xao mạng xã hội với bức ảnh chụp lại bộ bàn ghế và những vật dụng cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama từng dùng đã được đóng tủ kính, để trong quán một cách khá trang trọng.

Chiếc tủ kính đặt bộ bàn ghế mà cựu TT đã ngồi khi ghé quán.

Và không lâu sau đó, đầu bếp nổi tiếng thế giới ngồi cùng ăn với cựu Tổng thống Obama -Anthony Bourdain, đã được một người bạn chia sẻ lại cho xem bức hình này. Trên trang cá nhân của mình, ông Anthony cũng bày tỏ quan điểm riêng của mình sau khi xem bức hình.

Bức hình chụp từ trên trang Instagram của đầu bếp Anthony Bourdain.

Cụ thể, một người bạn của đầu bếp Anothony đã chia sẻ bức hình cho ông với lời nhắn: "Đây là nhà hàng ở Hà Nội mà nhóm chúng ta đã quay bữa tối với đầu bếp Anthony và cựu Tổng thống Obama, còn giờ nó thế này đây".

Ông Anthony cũng chia sẻ lại bức hình với dòng cảm xúc ngắn hơn, nhưng cũng không giấu được vẻ ngạc nhiên: "Tôi không chắc mình cảm thấy thế nào nữa". Đi kèm với đó là nhiều bạn bè bình luận cũng không biết nên bày tỏ cảm xúc ra sao.

Bà Hương Liên, chủ quán cho biết việc đóng khung lồng kính chiếc bàn Tổng thống Mỹ từng ngồi là ý tưởng của khách hàng để lưu giữ hình ảnh giản dị của ông Obama. Dù có nhiều ý kiến tranh cãi nhưng chủ quán bún chả vẫn vui vẻ cho hay, việc đóng khung kính bàn ăn của ông Obama chỉ với mong muốn lưu giữ những hình ảnh đẹp.

Được biết, ông Anthony Bourdain là một trong những cái tên đầu bếp - tác giả - và host cho các chương trình truyền hình cực kỳ nổi tiếng. Ông từng có sách dạy nấu ăn lọt vào top sách bán chạy nhất của NewYork Times, sở hữu vô số bài báo, bài cộng tác cho các tạp chí hàng đầu về lối sống, ẩm thực, xuất hiện trong các cuộc thi nấu ăn với tư cách giám khảo khách mời. 3 series truyền hình của ông: No Reservations, The Layovers và Parts Unknowns luôn nằm trong top những chương trình được yêu thích. Trong đó, Anthony Bourdain từng được đề cử giải Emmy với một tập trong No Reservations, tập mà ông và các cộng sự đã mắc kẹt ở Beirut ngay lúc chiến sự nổ ra ở nơi này. Năm 2013 và 2014, ông nhận được giải Emmy cho Series phim tài liệu xuất sắc nhất với Parts Unknowns.