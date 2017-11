Dấu hiệu sớm nhận biết não có khối u mà ai cũng cần quan tâm để phát hiện bệnh kịp thời

U não là một trong những chứng bệnh rất nguy hiểm cho tính mạng nhưng nếu được phát hiện sớm và điều trị tích cực sẽ có cơ hội phục hồi rất cao. Do đó, Theodore Schwartz - bác sĩ phẫu thuật thần kinh của Trung tâm não và cột sống Weill Cornell đã đưa ra các dấu hiệu nhận biết u não ở giai đoạn đầu để mọi người có thể kiểm soát căn bệnh này tốt hơn.

Co giật

Bất kể khối u loại nào thì biểu hiện đầu tiên dễ cảm nhận được là bạn sẽ xuất hiện triệu chứng co giật. Bác sĩ Schwartz cho biết, do sự chèn ép của khối u lên các tế bào thần kinh nên đôi khi xuất hiện tình trạng co giật cơ, nặng hơn có thể gây động kinh. Tùy thuộc vào vị trí của khối u mà bạn có thể bị co giật toàn cơ thể, một ít ở các chi hoặc một phần cơ mặt.

Khó điều khiển các cơ

Nếu bạn phát hiện mình bắt đầu có các dấu hiệu như vụng về khi dùng chìa khóa mở cửa, thường bước hụt chân hoặc mất thăng bằng... đặc biệt tay có dấu hiệu vụng về dễ làm đổ vỡ vật đang cầm nắm thì cũng nên đặc biệt lưu ý. Ngoài ra, nếu nặng hơn có thể bạn sẽ gặp phải tình trạng khó khăn khi nói, khi nuốt hoặc diễn đạt cảm xúc bằng cơ mặt... cũng là dấu hiệu cho biết có vấn đề từ não bộ gây ra.

Cảm giác tê

Cùng với dấu hiệu co giật, khó điều khiển cơ thì đôi khi do khối u chèn ép nên cơ thể bạn cũng xuất hiện triệu chứng tê cứng một phần cơ thể hoặc cơ mặt, tay chân. Đặc biệt, nếu khối u hình thành trên thân não, nơi não kết nối với tủy sống thì có thể xuất hiện thêm triệu chứng mất cảm giác hoặc khó khăn khi cử động.

Buồn nôn

Khi bạn có cảm giác buồn nôn liên tục kèm theo dạ dày có những triệu chứng khó chịu và không rõ nguyên nhân thì cũng không nên bỏ qua. Vì đây cũng có thể là dấu hiệu của việc có một khối u ở não.

Gặp vấn đề về trí nhớ và suy nghĩ

Những người có khối u não thường giảm sút khả năng ghi nhớ thông tin. Ngoài ra, họ cũng thường cảm thấy bối rối và mất thời gian hơn khi phải suy nghĩ vấn đề nào đó cho dù đó là vấn đề khá đơn giản.

Thay đổi về tầm nhìn

Nếu khối u nằm chèn ép lên các thần kinh thị giác sẽ gây ra những vấn đề về thị giác rất rõ ràng. Điển hình như các triệu chứng thị giác mờ, thị giác kép và mất thị giác đều có thể liên quan đến khối u não.

Chi tiết quan trọng cần lưu ý để không bỏ sót bệnh u não:

Sai lầm nghiêm trọng nhiều người mắc phải đó là ai cũng cho rằng, nếu não có khối u thì biểu hiện đầu tiên sẽ là những cơn đau đầu . Do đó, nếu không bị đau đầu thì mọi người thường chủ quan bỏ qua.

Thế nhưng, theo bác sĩ Schwartz, nếu khối u chỉ mới xuất hiện hoặc chưa phát triển to thì triệu chứng đau đầu rất ít xảy ra. Do đó, bạn cần căn cứ thêm nhiều biểu hiện trên để phát hiện bệnh chứ đừng chủ quan chỉ căn cứ xem có đau đầu hay không mà cho rằng mình không có bệnh nhé!

Nguồn: Prevention