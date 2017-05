Đâu là giải pháp nhà ở dành cho các gia đình tại Tp.HCM

Phân khúc trung cao cấp chiếm lĩnh thị trường

Tại Tp.HCM, trong tháng 4/2017 thị trường căn hộ TP.HCM có hơn 4.600 căn hộ đến từ 14 dự án được chào bán, tăng 19,5% so với tháng 4/2016. Tính từ đầu năm đến hết tháng 4, thị trường ghi nhận 9.680 căn hộ gia nhập thị trường, tăng 23% so với 4 tháng đầu năm 2016. Trong đó, dòng sản phẩm cao cấp sẽ có dấu hiệu chững lại, phân khúc căn hộ tầm trung sẽ chiếm lĩnh thị trường do tính thanh khoản cao.

Theo khảo sát của Viện Nghiên cứu Phát triển cho thấy, từ nay cho tới năm 2020, trên địa bàn Tp.HCM có khoảng 81.000 hộ gia đình có nhu cầu cần nhà ở.

Và đây chính là cơ hội để phát triển sản phẩm căn hộ tầm trung. Riêng năm 2017, thành phố sẽ đón nhận khoảng 44.000 căn hộ thuộc phân khúc này từ hàng loạt dự án.

Theo đó, giá của phân khúc hạng sang tăng 12%, phân khúc cao cấp tăng 8,5% so với quý trước, trong khi giá chào bán của hai phân khúc trung cấp và bình dân tương đối ổn định. Đây chính là một trong những nhân tố giúp cho hai dòng sản phầm trung cao cấp và bình dân luôn phát triển bền vững. Cùng với đó, chất lượng cuộc sống ngày càng cao, đòi hỏi sản phẩm phải luôn cải tiến để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Và, hệ thống hạ tầng trên khắp thành phố ngày càng hoàn thiện cũng được kỳ vọng sẽ giúp kích cầu các dự án bất động sản, đặc biệt là khu Tây Nam.

Căn hộ dành riêng cho gia đình trẻ

Với hàng loạt những ưu thế nội tại từ vị trí đến tiện ích nội ngoại khu, Khu căn hộ biệt lập hàng đầu Q.8 Dream Home Palace đã trở thành ngôi sao sáng hiếm hoi tại khu vực.

Dự án toạ lạc ngay mặt tiền Trịnh Quang Nghị sẽ được mở rộng 60m khép kín đường Vành đai 2, cùng với những chuyển biến về hạ tầng như di dời khoảng 5.400 hộ dân dọc bờ kênh Đôi, hình thành các tuyến metro di chuyển đến các khu vực trung tâm, di dời Bến xe miền Tây hay chợ Kim Biên về Nam Sài Gòn… đã biến khu vực này trở thành khu vực sầm uất nhất nhì thành phố trong thời gian tới.

Dự án Dream Home Palace là sản phẩm đầu tiên của sự hợp tác toàn diện giữa Công ty Cổ phần Nhà Mơ và Tập đoàn bất động sản hàng đầu Nhật Bản – Tập đoàn The Global Group. Đây là dự án đầu tiên tại Sài Gòn có sự tham gia của Tập đoàn Bất động sản Nhật Bản trong vai trò Đối tác chiến lược toàn diện. Theo đó, Tập đoàn The Global Group không chỉ đưa nguồn vốn mà còn là kinh nghiệm phát triển dự án, chuyển giao công nghệ, quy trình quản lý, vận hành… cho dự án.

Sự hợp tác đầu tư toàn diện giữa Tập đoàn The Global Group và Nhà Mơ.

Điểm ấn tượng và khác biệt nhất của dự án chính là hội tụ 6 tiêu chí vàng mà khách hàng trẻ luôn tìm kiếm: Khu vực có môi trường sống tốt; Hơn 20 tiện ích nội khu đầy đủ khép kín; Khu biệt lập yên tĩnh, an ninh tuyệt đối; Giải pháp tài chính tối ưu chỉ cần thanh toán 333 triệu đến khi nhận nhà và hỗ trợ lãi suất cố định 5% trong 24 tháng; Giá trị nhân văn từ tâm huyết chủ đầu tư, chú trọng trong việc xây dựng văn hóa cộng đồng dân cư, các hoạt động gắn kết dân cư như vui chơi, giáo dục con cái…

Và chính từ sự thành công của đợt mở bán trước với gần 800 căn hộ được sở hữu đã chứng minh sức hút của dự án với các gia đình trẻ. Hiện tại dự án chỉ còn lại 99 căn cuối cùng đẹp nhất là cơ hội sót lại dành cho những khách hàng nhạy bén.

Khu vực Café – Bar trên tầng thượng.

Điểm nổi bật trong những căn còn lại này chính là Chủ đầu tư đã thiết kế riêng căn hộ duplex (căn hộ thông tầng) phục vụ cho những khách hàng muốn thể hiện đẳng cấp của mình. Ở đây, cư dân có thể sử dụng mọi tiện tích trên tầng thượng dễ dàng như Khu King Club – Queen Spa, Khu café, BBQ, Khu vui chơi Kid Garden, Vườn thiền trên không Sky Zen Garden… Với không gian thoáng, diện tích lớn, các gia đình 3 thế hệ có thể thoải mái ở đây hay những khách hàng muốn tận hưởng cảm giác sống ở những căn biệt thự trên không thì Dream Home Palace chính là lựa chọn hoàn hảo nhất.

A.D

Theo Trí thức trẻ