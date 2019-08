Đâu là lực đẩy khiến giá nhà đất khu Đông Sài Gòn sẽ còn tiếp tục tăng trong thời gian tới?

Khu Đông đang dẫn đầu thành phố về các công trình giao thông trọng điểm khi mà 70% vốn đầu tư phát triển hạ tầng của TP.HCM đều được tập trung vào khu vực này. Có thể kể đến hàng loạt dự án hạ tầng giao thông trọng điểm đã và đang được triển khai tại khu Đông như dự án mở rộng Xa lộ Hà Nội, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đại lộ Mai Chí Thọ, cầu qua đảo Kim Cương, hầm vượt 3 tầng Mỹ Thuỷ, dự án 4 cầu quanh Thủ Thiêm và mới đây nhất là dự án cầu Cát Lái nối quận 2 với huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai), dự án xây dựng tuyến đường sắt một ray (monorail) số 2 (đoạn Nguyễn Văn Linh - Thủ Thiêm đang được lên phương án đầu tư...

Chưa hết, Sở Giao thông Vận tải TPHCM mới đây cũng vừa có buổi làm việc với tỉnh Đồng Nai để đầu tư dự án tuyến đường sắt nhẹ Thủ Thiêm - Long Thành, chuẩn bị kết nối TPHCM với sân bay Long Thành trong tương lai. Cùng với đó, TPHCM cũng đang lên phương án quy hoạch khu Đông trở thành đô thị sáng tạo tương tác trong phạm vi các quận 2, 9 và Thủ Đức với diện tích hơn 21.172 ha. Mục tiêu đưa khu Đông thành khu đô thị sáng tạo, trong đó chiến lược của TPHCM là đưa hệ thống hạ tầng giao thông kết nối đồng bộ phải đi trước một bước.

Đặc biệt, TPHCM cũng đang đẩy nhanh triển khai đường vành đai 3 với chiều dài 97,7 km tổng mức đầu tư 10.142 tỉ đồng để kết nối liên vùng TP.HCM với Đồng Nai, Bình Dương, Long An. Được biết, vành đai 3 đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch đi qua khu Đông TPHCM được chia làm hai phần 1A và 1B. Đoạn 1A từ tỉnh lộ 25B ở Nhơn Trạch nối từ nút giao đường cao tốc Long Thành - Dầu Giây sẽ được đầu tư bằng nguồn vốn vay của Hàn Quốc. Đoạn 1B từ nút giao cao tốc Long Thành - Dầu giây nối với Thủ Đức ở nút giao Tân Vạn sẽ được đầu tư bằng hình thức BOT và hiện nay đã thực hiện xong bước sơ tuyển nhà đầu tư. Một khi đoạn Nhơn Trạch – Tân Vạn hoàn thành sẽ khớp nối với đoạn Tân Vạn đến Bình Chuẩn đã đi vào hoạt động khép kín trục vành đai 3 liên kết mạnh mẽ với giao thông khu vực phía Đông tạo động lực phát triển thị trường BĐS nơi đây.

Ghi nhận thực tế cho thấy, làn sóng phát triển hạ tầng mạnh mẽ của khu Đông đã khiến thị trường BĐS nơi đây liên tục phát triển trở thành nơi tập trung đầu tư của rất nhiều công ty bất động sản hàng đầu trong và ngoài nước. Hàng loạt dự án khu đô thị, khu dân cư tạo nên một cộng đồng dân cư hiện đại, kết nối, với nhiều tiện ích đang được triển khai tại đây từ các chủ đầu tư uy tín như Vingroup, Khang Điền, Nam Long, Capitaland, Keppel Land…

Theo quan sát thị trường đầu năm 2019, nhiều khu vực tại khu Đông gần đây không ngừng tăng giá mạnh. Theo lý giải của giới đầu tư việc giá đất tại khu Đông ngày càng tăng là điều dễ hiểu, trong đó lý do chính là sự phát triển của hạ tầng giao thông, giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ các quận của khu Đông vào trung tâm Thành phố. Bên cạnh đó, xét ở góc độ nhu cầu chọn khu vực để an cư, trong mắt người có nhu cầu về nhà ở, các quận khu Đông vẫn đang là lựa chọn hấp dẫn, đặc biệt khi khu Đông trong tương lai sẽ trở thành khu đô thị sáng tạo.

Đặc biệt, một nguyên nhân khiến thị trường BĐS tăng giá nữa là do trên thị trường BĐS khu Đông là hơn một năm qua, nguồn cung BĐS khan hiếm do TPHCM siết chặt các thủ tục pháp lý đầu ra cho dự án nhà ở. Nguồn cung mới ít xuất hiện, giá biến động tăng là điều dễ hiểu. Thống kê cho thấy, mặt bằng giá trung bình trong quý 1/2019 tăng hơn 2% so với quý trước, nhiều dự án còn ghi nhận mức tăng 5-7%. Nếu so sánh giá bán căn hộ tại Quận 2, Quận 9 ở thời điểm hiện tại với cách đây khoảng 2 năm, có thể thấy các căn hộ tại đây đã gia tăng trung bình từ 40 – 60% giá trị thậm chí có nhiều nơi tăng lên vài trăm phần trăm, và tính thanh khoản luôn đạt tỷ lệ hơn 90%. Đặc biệt, các dự án đã và đang hoàn thiện nằm dọc những trục đường chính của khu Đông đều được "săn" liên tục.

Đánh giá về triển vọng BĐS khu Đông, các chuyên gia cho biết bên cạnh việc kết nối thuận tiện thì khu vực này còn được đánh giá cao bởi không xảy ra tình trạng kẹt xe hay ngập nước, trong khi không khí mát mẻ do có nhiều sông, rạch. Những yếu tố này góp phần tạo nên giá trị riêng cho dự án BĐS tọa lạc tại đây. Chính vì thế nên BĐS khu Đông tạo nên hấp lực riêng trên thị trường và dòng tiền của người mua dịch chuyển mạnh về đây cũng là điều dễ hiểu.

Thực tế cho thấy, quỹ đất trống tại khu Đông không còn nhiều, trong khi nhu cầu về chỗ ở vẫn tiếp tục gia tăng là lợi thế cho các dự án bung hàng ở thời điểm này. Những dự án mới đầy đủ pháp lý, có vị trí đắc địa vẫn thu hút người mua, giá biến động tăng. Theo dự báo của các chuyên gia, BĐS khu Đông thời gian tới sẽ tiếp tục sôi động khi cả người mua lẫn nhà đầu tư hiện nay đều hình dung được sức hút to lớn của khu vực này cả trong hiện tại lẫn tương lai gần.