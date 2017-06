Đâu là những đối thủ “đáng gờm” của 7-eleven tại Việt Nam?

Trên trang fanpage chính thức của 7-eleven Việt Nam, 7-eleven đã đăng tải thông tin cho biết, sẽ chính thức chào sân Việt Nam trong tháng 6 này.

“Chính thức chào sân Việt Nam trong tháng 6 này, 7-Eleven Việt Nam hứa hẹn đem đến cho bạn một mùa hè thật sôi động với nhiều hoạt động và chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Tất tần tật thông tin về việc khai trương cửa hàng đầu tiên sẽ được chúng tôi cập nhật trong thời gian tới”, nội dung cụ thể trên fanapge nêu.

Thời gian vừa qua, 7-eleven cũng đã liên tục thông báo về việc tuyển dụng nhân sự, cho các vị trí như quản lý cửa hàng, nhân viên cửa hàng, trợ lý phát triển sản phẩm, trợ lý phòng mua hàng.

CTCP Seven System Việt Nam (SSV) là đại lý nhượng quyền độc quyền của Chuỗi cửa hàng tiện lợi 7-Eleven tại Việt Nam có trụ sở tại TP.HCM. Tính đến thời điểm cuối năm 2016 vừa qua, với lịch sử hình thàng 90 năm, 7-Eleven đã “phủ sóng” tại 17 quốc gia, với 61.500 cửa hàng. Ở Đông Nam Á, 7-eleven đã có mặt tại Thái Lan, Malaysia, Philippines, Singapore và Indonesia.

Trước đó đã có nhiều đồn đoán về việc 7-eleven sẽ mở cửa hàng đầu tiên tại Việt Nam. Cụ thể, hồi tháng 8/2015, tờ Nikkei của Nhật Bản đưa tin tập đoàn Seven & Holdings đang có kế hoạch mở cửa hàng tiện lợi 7-Eleven đầu tiên ở Việt Nam vào năm 2017.

Giữa năm 2013 cũng đã có thông tin chủ đầu tư - Tập đoàn CP All (Thái Lan) sẽ triển khai mô hình đầu tư trực tiếp chuỗi cửa hàng 7-Eleven trước khi nhượng quyền thương hiệu tại Việt Nam. Nhưng thông tin này sau đó nhanh chóng bị xóa bỏ khi không có động thái nào trở thành hiện thực.

Tờ Nikkei trước đó từng đưa tin, tại Việt Nam, 7-Eleven đặt mục tiêu 100 cửa hàng trong 3 năm và 1.000 cửa hàng trong vòng 10 năm tới.

Có mặt tại Việt Nam, 7-eleven sẽ phải đối mặt với những đối thủ như Vinmart +, Shop&Go, Circle K, B's Mart và Ministop. Trong đó, Vinmart+ sẽ là đối thủ “đáng gờm” nhất với số hệ thống cửa hàng lớn hơn nhiều lần tất cả những đối thủ khác cộng lại.

Tính đến cuối năm 2016, sau hơn 2 năm đi vào hoạt động, tổng số cửa hàng đi vào hoạt động của Vinmart+ đạt con số 1.000 cửa hàng với sự đa dạng về hàng hoá, dịch vụ, tiện ích, đáp ứng nhu cầu mua sắm từ bình dân đến cao cấp của khách hàng.

Chuỗi cửa hàng Shop &Go đến từ Singapore phục vụ 24/24h mỗi ngày, tính đến tháng 6/2015 Shop & Go có 125 cửa hàng. Ngoài các mặt hàng tiêu dùng, đồ ăn, Shop & Go cung cấp cho khách hàng các dịch vụ tiện ích, phù hợp với nhu cầu của từng khu vực dân cư xung quanh mỗi cửa hàng, bao gồm: máy rút tiền tự động ATM, thẻ nạp điện thoại…

Giống như Shop & Go, hệ thống Circle K gia nhập Việt Nam từ năm 2008 cũng mở cửa phục vụ 24/24h cung cấp cho khách hàng mô hình dịch vụ với tiêu chí 4F (Fresh – tươi ngon; Friendly – thân thiện, Fast – nhanh chóng và Full – đầy đủ). Hiện, Circle K Việt Nam có gần 250 cửa hàng tại TP.HCM, Bình Dương, Vũng Tàu và Hà Nội.

Ministop, công ty con của Aeon, là chuỗi cửa hàng phủ sóng mạnh tại TP.HCM và môt số cửa hàng tại Bình Dương, trước đây từng là đối tác của G7 (Trung Nguyên).

Theo chia sẻ của lãnh đạo Công ty TNHH Ministop Việt Nam, sứ mệnh của Ministop là xây dựng xã hội tràn ngập nụ cười bằng sự “tươi ngon”, “tiện lợi”, “độc đáo”, đặt mục tiêu trở thành cửa hàng không thể thiếu cho cuộc sống hằng ngày của khách hàng.

Đối thủ B’s mart chính thức hoạt động vào ngày 20/6/2013, hiện nay chuỗi cửa hàng tiện lợi B’s mart đã sở hữu hơn 150 cửa hàng, trải khắp khu vực TP.HCM.

Trong tương lai, theo đại diện B’s mart, B’s mart sẽ nhanh chóng mở rộng phát triển trên toàn quốc với mong muốn trở thành chuỗi cửa hàng tiện lợi hàng đầu tại Việt Nam.

Theo Nguyễn Thảo

BizLive