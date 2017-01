Đây là đồng tiền tệ nhất ở Đông Nam Á năm 2016

Mất 5,2% giá trị trong năm 2016, peso Philippines – đồng tiền giảm giá mạnh nhất ở khu vực Đông Nam Á – được cho là sẽ tiếp tục có một năm không mấy sáng sủa trong bối cảnh dòng vốn tháo chạy khỏi nước này vì động thái nâng lãi suất của Mỹ.

Theo ước tính của ING, 2017 sẽ là năm đầu tiên trong 1 thập kỷ trở lại đây lượng kiểu hối người Philippines gửi về quê nhà thấp hơn mức thâm hụt thương mại. Đồng peso sẽ chịu tác động kép vì chương trình thúc đẩy đầu tư cơ sở hạ tầng của Tổng thống Duterte sẽ khiến kim ngạch nhập khẩu tăng.

Theo Joey Cuyegkeng, chuyên gia kinh tế tại một ngân hàng ING chi nhánh Manila, trong vài năm tới đồng peso đứng trước áp lực rất lớn. Philippines sẽ nhập khẩu nhiều hơn cả về hàng tiêu dùng và các dụng cụ máy móc để đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế đang tăng trưởng với tộc độ lớn hơn 7% và chuyển dần sang mô hình phụ thuộc vào đầu tư.

Diễn biến của các đồng tiền chủ chốt ở Đông Nam Á trong năm 2016 và dự đoán cho năm 2017. Nguồn: Bloomberg.

Chuyên gia này dự báo đồng peso sẽ giảm giá thêm 4,4% trong năm 2017, xuống còn 52 peso đổi 1 USD. Môi trường quốc tế bấp bênh, Donald Trump làm Tổng thống Mỹ và sự xoay trục của Tổng thống Duterte sang thân thiết với Trung Quốc hơn là Mỹ sẽ khiến nhà đầu tư không muốn đầu tư vào đồng peso.

Chính phủ Philippines dự báo kim ngạch nhập khẩu của nước này sẽ tăng trưởng 10% trong năm 2017, so với mức tăng trưởng chỉ 4% của lượng kiều hối. Hiện lượng tiền mà người dân Philippines đang sống và làm việc ở nước ngoài gửi về quê nhà đóng góp khoảng 10% GDP.

Alan Cayetano, chuyên gia ngoại hối tại ngân hàng Bank of the Philippine Islands, dự đoán đến cuối năm 2017 tỷ giá đồng peso sẽ ở mức 51,5 – 52 peso đổi 1 USD. Ông nhận định đồng tiền này sẽ giảm giá nhẹ hơn so với năm ngoái bởi những sự kiện lớn như Mỹ tăng lãi suất và chi tiêu nội địa tăng đều đã được phản ánh vào giá.

Tuy nhiên, “đó là dự đoán cho trường hợp không có sự kiện bất ngờ nào xảy ra. Chính trị sẽ là thứ có thể ảnh hưởng đến đồng peso”, ông nói.

Trong khi đó tính cách thất thường, khó dự đoán của Tổng thống cùng với mức định giá cao đã làm suy giảm sức hấp dẫn của TTCK Philippines trong nửa cuối năm 2016. Chỉ số Philippine Stock Exchange Index đã giảm tổng cộng 16% so với mức đỉnh được lập giữa tháng 7 và chốt lại năm 2016 giảm 1,6%.

Tú Anh

Theo Trí thức trẻ/Bloomberg