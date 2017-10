Đề xuất làm tàu điện "cứu" sân bay Tân Sơn Nhất

Ngày 20-10, Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP HCM cùng Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông vận tải (KH-CN GTVT) tổ chức hội thảo tìm hướng giải cứu kẹt xe tại khu vực sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Đường vào khu vực sân bay Tân Sơn Nhất bị kẹt cứng

Theo viện KH-CN GTVT thời gian qua, tình trạng ùn tắc giao thông (UTGT) khu vực Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất thường xuyên xảy ra, đặc biệt vào giờ cao điểm và sau các trận mưa lớn.

Để khắc phục tình trạng trên, viện này đề xuất sử dụng hệ thống vận chuyển hành khách dành riêng đón trả khách ra vào sân bay. Cụ thể, đề xuất sử dụng hệ thống tàu điện đường sắt một ray (monorail) 2 chiều với kết cấu dầm, trụ bằng thép, móng cọc bằng hệ thống cọc vít (cọc ống thép có lưỡi xoắn ở mũi).

Theo đó, tuyến tàu điện này sẽ đặt 1 trạm trung chuyển chính tại công viên Hoàng Văn Thụ và 1 trạm tại công viên Gia Định, bố trí bãi đỗ xe (ngầm, công suất dự kiến 2.000 ô tô) và các công trình phụ khác phục vụ cho các xe ra vào, dừng đón trả khách.

Để vận hành, tại 2 trạm trung chuyển trên sẽ xây dựng trung tâm điều hành và Depot tại khu vực công viên Gia Định.

Cầu vượt thép vẫn chưa "cứu" được đường Trường Sơn khỏi kẹt xe

Ngoài ra, viện này cũng hiến kế xây dựng tuyến đường sắt đơn khép kín. Cụ thể, tuyến này sẽ chạy vòng quay các cửa ra vào sân bay Tân Sơn Nhất để đón trả khách.

Bên cạnh đó, khuyến khích, hướng dẫn và thiết lập các chế tài hạn chế, cấm các ô tô đưa đón hành khách đi máy bay ra vào trực tiếp từ cửa của cảng hàng không hiện nay mà phải chuyển tiếp từ các trạm trên đường Trường Sơn và Bạch Đằng hoặc tại công viên Hoàng Văn Thụ và công viên Gia Định….

Mô hình tàu điện đón trả khách khu vực sân bay Tân Sơn Nhất theo đề xuất của viện KH-CN GTVT

Kỹ sư Hà Ngọc Trường, Hội cầu đường cảng TP cho rằng dự án này phải bổ sung vào quy hoạch của TP, giá thành xây dựng mà viện KH-CN GTVT đưa ra khoảng 50 triệu USD/1km là còn cao.

Trong khi đó, tuyến này chỉ sử dụng chủ yếu là khách tới sân bay nên tính khả thi thấp, cần tính toán lượng vận chuyển và đối tượng phục vụ.

Còn PGS.TS Phạm Xuân Mai cho rằng nếu làm 2 điểm trung chuyển ở công viên Hoàng Văn Thụ và Gia Định sẽ tập trung lượng khách về đông gây tắc nghẽn.

"Tắc nghẽn tại khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất là do lượng hành khách quá cảnh chứ không phải tắc nghẽn do lượng hành khách đi máy bay. Do đó, cần kết hợp với các giải pháp có tính khả thi như mở cửa trên đường Hoàng Hoa Thám, làm cáp treo, đường trên cao….", PGS.TS Phạm Xuân Mai nói.

Ông Bùi Xuân Cường, Giám đốc Sở GTVT TP, cho rằng đây mới chỉ là ý tưởng, sẽ xem xét kỹ tính khả thi và có phù hợp quy hoạch hay không mới tính tiếp.