ĐHCĐ ROS: Ông Trịnh Văn Quyết được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT

Sáng 5/5, CTCP Xây dựng FLC Faros (ROS) đã tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017. Đại hội đã thông qua nhiều quyết sách quan trọng. Trong đó, mối quan tâm lớn nhất của cổ đông liên quan đến thông tin chia sẻ của ông Trịnh Văn Quyết, chủ tịch HĐQT của FLC có ý định sáp nhập với ROS.

Tuy nhiên, theo ông Lê Thành Vinh – Chủ tịch HĐQT của ROS thì hiện chưa có lộ trình cụ thể, và nếu ROS nhận được đề nghị chính thức thì sẽ tổ chức ĐHCĐ bất thường để xin ý kiến cổ đông về vấn đề này, xem xét kỹ lưỡng để đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

Ông Vinh cũng cho biết, việc ông Trịnh Văn Quyết vào HĐQT của ROS không phải do ông Quyết tự ứng cử mà do 3 cổ đông tổ chức đề cử. HĐQT của ROS sẽ họp để bầu chủ tịch HĐQT và ông Trịnh Văn Quyết có trở thành chủ tịch HĐQT hay không sẽ do HĐQT quyết định.

Bên cạnh vấn đề nhân sự, Đại hội của ROS cũng đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Công ty. Theo đó ROS đặt mục tiêu doanh thu 4.900 tỷ đồng, tăng 38% so với năm 2016. Lợi nhuận sau thuế đặt mục tiêu đạt 580 tỷ đồng, tăng 25%.

Quý 1 năm nay, ROS đạt 855 tỷ doanh thu thuần tăng 37% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt gần 91 tỷ đồng tăng 9%.

Năm 2017 ROS tiếp tục đảm nhận là nhà tổng thầu nhiều dự án lớn do FLC là chủ đầu tư. Trong đó, có giai đoạn 2 dự án Sam Son Beach Golf & Resort, dự kiến thi công và bàn giao dự án Grand Hotel vào tháng 5/2017, bàn giao FLC Star Tower trong năm 2017; triển khai giai đoạn 2 dự án FLC Vĩnh Phúc; thi công các hạng mục dự án FLC Tween Tower, FLC Green Home, FLC Garden City......Theo tiết lộ của ông Vinh, ROS cũng mới nhận thầu gói thầu trị giá 800 tỷ nhưng chưa thể tiết lộ chi tiết.

Chia sẻ tại Đại hội, lãnh đạo ROS cho biết năm 2016 nhờ có mức tăng trưởng mạnh ngành xây dựng nên Công ty đạt kết quả kinh doanh khả quan. Tổng doanh thu 3.543 tỷ đồng. Lãi sau thuế đạt 470 tỷ đồng. Nguồn thu của ROS năm 2016 không còn phụ thuộc nhiều vào hoạt động tài chính. Tổng tài sản của Công ty tăng gần gấp đôi từ 4.522 tỷ đồng lên 8.202 tỷ đồng.

Về cổ tức năm 2016, ROS dự kiến chi trả cổ tức 10% bằng cổ phiếu với việc phát hành 4.3 triệu cp, dự kiến thực hiện trong quý 2/2017.

Theo đó, ROS dự kiến phát hành 43 triệu cổ phần trả cổ tức trong quý II/2017, sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Vốn điều lệ sau phát hành đạt 4.730 tỷ đồng. Năm 2016, ROS đã hoàn thành 2 lần tăng vốn điều lệ từ 3.037,5 tỷ đồng lên 3.500 tỷ đồng và từ 3.500 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng.

HĐQT Công ty trình kế hoạch trả cổ tức năm 2017 không thấp hơn 50% lợi nhuận sau thuế. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn phương án trả cổ tức bằng tiền hoặc bằng cổ phiếu, hoặc thực hiện cả hai phương án.

Trả lời cổ đông về lý do không chia cổ tức bằng tiền mặt, ông Lê Thành Vinh cho biết, việc chia cổ tức bằng cổ phiếu là có lợi hơn cho cổ đông do thị giá của ROS đang cao hơn nhiều so với mệnh giá ở mức khoảng 161.000 đồng/cp. Bên cạnh đó, nhằm có nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 với nhiều dự án lớn như FLC Quy Nhơn, FLC Luxury…

Năm 2018, ROS mới ghi nhận nhiều doanh thu từ bất động sản

Cũng theo ông Lê Thành Vinh, do quy định bất động sản phải được bàn giao xong thì mới có thể ghi nhận doanh thu. Vì thế, kế hoạch 2017 doanh thu tăng chậm hơn 2016 do doanh thu từ bất động sản ít đi, nhưng sẽ ghi nhận nhiều vào năm 2018 do các dự án lớn hầu hết đều kết thúc vào năm 2018.

Biến động của cổ phiếu ROS tuân theo quy luật thị trường

Bên cạnh những vấn đề về kế hoạch kinh doanh những năm tới, cổ đông của ROS còn quan tâm đến sự biến động giá cổ phiếu, nhiều cổ đông cho rằng giá cổ phiếu ROS không còn những đợt tăng mạnh như thời gian trước.

Trả lời cổ đông, ông Lê Thành Vinh cho biết, FLC Faros là một công ty đại chúng. Giá cổ phiếu ROS biến động như thế nào là do thị trường quyết định, ROS hiện đang do cổ đông lớn nắm giữ nhiều nên khi cầu tăng mà cung không có thì chắc chắn giá sẽ đẩy lên cao hoặc ngược lại. Quy luật cung cầu là yếu tố đầu tiên quyết định giá cổ phiếu.

Mọi thông tin ảnh hưởng đến giá cố phiếu của công ty đều được công ty báo cáo đầy đủ cho Ủy ban chứng khoán và Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Mọi biến động của giá cổ phiếu đến nay đều bình thường và tuân thủ theo quy luật cung – cầu của thị trường.

Nhật Minh

Theo Trí thức trẻ