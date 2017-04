ĐHĐCĐ CSM: Khó khăn đang "bủa vây" nhiều phía, đặt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận đi ngang

Sáng ngày 26/4, Công ty CP Công nghiệp Cao su miền Nam - Casumina (CSM) đã tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2017 nhằm tổng kết tình hình kinh doanh năm 2016 và thông qua nhiều mục tiêu mới cho niên độ tài chính năm 2017. Tại đây, nhiều thành viên HĐQT CSM đã tỏ rõ những lo ngại về triển vọng trong thời gian tới.

Cổ tức năm 2016 là 23%

Theo đó năm 2016, ông Phạm Hồng Phú - Tổng Giám đốc CSM cho biết gặp phải khó khăn khi mức độ cạnh tranh ngày càng diễn ra gay gắt đối với thị trường săm lốp xe, đặc biệt với nhóm sản phẩm lốp Radial toàn thép với sản phẩm Trung Quốc nhập khẩu. Nhóm lốp Bias vành 20 có mức độ tiêu thụ suy giảm do sự dịch chuyển nhu cầu của thị trường.

Bên cạnh đó, tính cạnh tranh đối với nhóm sản phẩm săm lốp xe đạp còn thấp, trong khi nhóm lốp xe máy không săm có mức tăng trưởng cao tuy nhiên chưa đạt mục tiêu và chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng nhóm lốp xe máy. "Thiếu hụt nguồn lao động có tay nghề đang trổ thành mối lo lớn của chúng tôi, bởi thời gian qua tuyển dụng nhiều nhưng không đáp ứng được khả năng sản xuất trong khi nhu cầu tăng mạnh của thị trường", ông Phú nói.

Kết thúc năm tài chính 2016, CSM đạt doanh thu 3.286 tỷ đồng, tăng 90% so với cùng kỳ năm 2016; lợi nhuận sau thuế trên 260 tỷ đồng, tăng 90% so với cùng kỳ năm 2015. CSM đã thông qua tờ trình chia cổ tức năm 2016 là 23% bằng tiền mặt. Đợt 1 HĐQT đã chi trả tạm ứng trước 10% trong năm 2016 và phần còn lại sẽ được chi trả tiếp theo thời gian do HĐQT ấn định và phù hợp với tình hình kinh doanh của công ty.

Đánh giá của HĐQT CSM cho thấy giá trị SXCN tăng trưởng 14%, giá trị tăng trưởng chủ yếu do sản lượng nhóm lốp Radial toàn thép và gia công cao su bán thành phẩm mang lại. Doanh thu bằng 92% so với cùng kỳ năm 2015, nếu so sánh tách riêng phần doanh thu chuyển nhượng các dự án bất động sản (năm 2015 là 405 tỷ đồng, năm 2016 là 109 tỷ đồng) thì doanh thu năm 2016 bằng 101% so với cùng kỳ, trong đó doanh thu xuất khẩu bằng 91% và nội địa bằng 102%.

Theo đó, doanh thu không có sự tăng trưởng do ảnh hưởng chính sách giảm giá, trong năm công ty đã điều chỉnh giảm giá bán sản phẩm để giữ vững thị phần và nâng cao sức cạnh tranh. Song song đó, kim ngạch xuất nhập khẩu bằng 106% so với cùng kỳ năm 2015. Chỉ tiêu chủ yếu do sự tác động của kim ngạch nhập khẩu tăng do trong năm qua công ty nhập khẩu nguyên vật liệu phục vụ sản xuất lốp radian toàn thép. Kim ngạch xuất khẩu giảm chủ yếu do chính sách giảm bán. Mức lợi nhuận giảm so với cùng kỳ do ảnh hưởng chính sách giảm giá sản phẩm. Trong khi đó, nhóm lốp radial toàn thép trong giai đoạn đầu xâm nhập thị trường chưa đem lại lợi nhuận.

Tiếp tục mua đất để mở rộng nhà máy sản xuất

Cũng trong năm qua, CSM cho biết đã thực hiện xong việc sáp nhập xưởng sản xuất lốp Radial bán thép ở Đồng Nai về Bình Dương, nâng công suất 500 nghìn lốp/năm. Triển khai dự án xây dựng tổng kho thành phẩm ở Bình Dương với công suất thiết kế 12.000 mét. Công ty đang thực hiện hoàn tất thủ tục dự án mua đất phát triển Công ty tại Tân Uyên – Bình Dương. Đang tiếp tục hợp tác đầu tư và khai thác tòa nhà Văn phòng tại 180 Nguyễn Thị Minh Khai, TP.HCM...

Về một số dự án BĐS khác như: Dự án Tòa nhà văn phòng Công ty, CSM cho biết đã chuyển đổi đối tác sang Công ty Cienco 4 để hợp tác kinh doanh xây dựng Dự án “Cao ốc văn phòng”. Dự kiến cuối năm 2017 sẽ hoàn thành. Phần diện tích được nhận về là 4,5 tầng sẽ là trụ sở chính của Công ty cổ phần công nghiệp cao su Miền Nam. Dự án 504 Nguyễn Tất Thành, quận 4: Công ty đã hoàn tất việc thoái vốn, chuyển quyền khai thác dự án cho đối tác trong hợp đồng hợp tác kinh doanh là Công ty cổ phần thương mại địa ốc Tân Thuận Việt.

Dự án hợp tác 3 mặt bằng Xí nghiệp găng tay Việt Hung, Xí Nghiệp Bình Lợi và mặt bằng 146 Nguyễn Biểu Q5: Đối tác là Công ty cổ phần TV-ĐT-XD Ba Đình tiếp tục hoàn tất thủ tục đầu tư theo hợp đồng đã ký kết. Công ty vẫn đang sử dụng các mặt bằng này. Mặt bằng xí nghiệp Việt Hung Công ty sử dụng làm cửa hàng bán sản phẩm, trung tâm bảo hành thay lốp ô tô và kho chứa sản phẩm. Mặt bằng xí nghiệp Bình Lợi hiện tại vẫn đang bố trí sản xuất lốp ô tô Bias vành lớn, ống cao su kỹ thuật và văn phòng của trung tâm nghiên cứu – phát triển (R&D) của Công ty...

Thách thức lớn nhất 2017: Làm sao đạt con số lợi nhuận 340 tỷ?

Ông Phú nhận định thêm rằnghầu như tất cả các nguyên vật liệu đầu vào cho ngành công nghiệp sản xuất săm lốp đều tăng cao trong những tháng đầu năm 2017 và chưa có dấu hiệu dừng lại. Cao su thiên nhiên, cao su tổng hợp tăng từ 80-100%. Các nhóm vật tư: than đen, vải mành, thép tanh, bố thép tăng bình quân 18-25%. Công ty phải điều chỉnh tăng giá bán sản phẩm làm nhiều lần tuy nhiên sẽ không tăng kịp tốc độ tăng của giá nguyên liệu đầu vào. Điều đó dự báo sẽ dẫn đến tình hình tiêu thụ gặp nhiều khó khăn, tính cạnh tranh nội ngành sẽ gia tăng, ảnh hưởng đến việc mức tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận.

"Nhiều nhà sản xuất nước ngoài cùng ngành đang đặt nhà máy hoạt động tại Việt Nam cũng là tác nhân ảnh hưởng mạnh đến sức cạnh tranh của CSM trên thị trường", ông Phú nói thêm.

Trên cơ sở đó, năm 2017, Casumina đặt kế hoạch doanh thu tương đương như năm trước, khoảng 3.300 tỷ đồng với lợi nhuận trước thuế tăng 3% đạt 340 tỷ. Tuy nhiên, một số nhóm sản phẩm có quy mô sản xuất cao tiếp tục sụt giảm, săm xe máy – dòng sản phẩm với khối lượng sản xuất lớn nhất của Casumina dự kiến sản lượng giảm 2%, còn 23,6 triệu chiếc. Dự kiến chia cổ tức không thấp hơn 12%.

"Chỉ tiêu lợi nhuận 340 tỷ đồng quả là một thách thức lớn và không biết phải phấn đấu thế nào để đạt được kế hoạch đề ra. Trong kinh doanh luôn có lúc lên lúc xuống, hiện nay giá nguyên vật liệu đầu vào dang tăng mạnh và khó lường nên chỉ tiêu kinh doanh đề ra hết sức thận trọng, dự tính mức lợi nhuận đạt tốt nhất vào khoảng 260 tỷ đồng", ông Phú nói.

Kết quả kinh doanh trong 3 tháng đầu năm cũng dần bộc lộ khó khăn khi doanh thu của CSM vẫn tăng gần 9% so với cùng kỳ lên 756 tỷ đồng nhưng lợi nhuận sau thuế giảm quá nửa còn gần 29 tỷ. Mặc dù các chi phí đều được tiết giảm so với cùng kỳ, nhưng biên lợi nhuận gộp của đơn vị này giảm mạnh từ 24,5% xuống 13,7% là nguyên nhân chính khiến kết quả kinh doanh sụt giảm.

Gia Khang

Theo Trí thức trẻ