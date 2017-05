Địa ốc Hoàng Quân (HQC): Quý 1 lãi 21 tỷ đồng giảm 60% so với cùng kỳ

CTCP TV - TM - DV Địa ốc Hoàng Quân (mã CK: HQC) đã công bố BCTC hợp nhất quý 1/2017 với lãi ròng thấp xa so với con số ước tính được công bố trước đó.

Theo đó, trong quý 1/2017, doanh thu thuần hợp nhất chỉ đạt hơn 229 tỷ đồng, giảm gần 24% so cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt 83,2 tỷ đồng giảm 18,4% so với quý 1/2016.

Trong kỳ doanh thu từ hoạt động tài chính không đáng kể trong khi đó chi phí tài chính tăng mạnh gần 90% lên mức gần 19 tỷ đồng chủ yếu do chi phí lãi vay tăng cao. Mặc dù chi phí bán hàng giảm hơn một nửa so với cùng kỳ nhưng chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng mạnh 79% lên gần 34 tỷ đồng. Kết quả là HQC chỉ còn lãi ròng gần 21 tỷ đồng, giảm gần 60% so cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý là trước đó hồi cuối năm 2016, tại buổi họp báo về chính sách hỗ trợ lãi suất cho khách hàng mua nhà ở xã hội, ông Trương Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT HQC cho biết, khi thực hiện khánh thành, bàn giao hai dự án là HQC Plaza và HQC Hóc Môn thì phần lớn doanh thu và lợi nhuận sẽ được kết chuyển sang năm 2017. Cụ thể, quý 1/2017 ước đạt lợi nhuận 200 tỷ đồng và quý 2/2017 đạt 300 tỷ đồng lợi nhuận. Bên cạnh đó với việc lãi ròng 2016 giảm chỉ còn 20 tỷ đồng sau kiểm toán cũng được HQC giải trình là do theo nguyên tắc ghi nhận doanh thu lợi nhuận thì kiểm toán đã điều chỉnh doanh thu và giá vốn sang quý 1/2017, dẫn đến sự chênh lệch trong kết quả kinh doanh trước và sau kiểm toán năm 2016.

Theo giải trình từ phía công ty, trong quý 1/2017, HQC đã bàn giao phần lớn dự án HQC Plaza cho khách hàng còn dự án HQC Hóc Môn cũng đang trong giai đoạn bàn giao nhà hoàn thiện, bên cạnh đó chi phí QLDN tăng cao là do công ty đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư các dự án lớn trong chiến lược dài hạn nên phát sinh các chi phí liên quan.

Rõ ràng phần giải trình này có lẽ chưa thỏa đáng sau khi nhà đầu tư đón nhận cú sốc lãi ròng 2016 hậu kiểm toán giảm mạnh giờ lại là một con số lợi nhuận kém ấn tượng trong quý kinh doanh đầu tiên của năm 2017.

Mới đây HQC công bố thông tin liên quan đến hàng loạt các dự án mới sẽ được công ty triển khai như việc ký hợp đồng cho thuê đất với hai đối tác là CJ Vina Agri và New Hope Vĩnh Long với tổng diện tích đất cho thuê hơn 11ha. Công ty được phê duyệt dự án nhà ở xã hội HQC Trà Vinh với tổng vốn đầu tư gần 655 tỷ đồng. Được nhận chủ trương đầu tư dự án trung tâm dịch vụ du lịch Hàm Tiến – Mũi Né tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận với tổng số vốn gần 10.000 tỷ đồng và gần đây nhất công ty đã chính thức khởi công dự án Trung tâm thương mại Long Hoa – Tây Ninh với tổng vốn đầu tư hơn 208 tỷ đồng.

Hiện HQC vẫn chưa tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, công ty đã có công văn xin gia hạn đến ngày 20/5/2017 do cần thêm thời gian chuẩn bị để công tác tổ chức được chu đáo.

Thùy Dương

Theo InfoNet/HSX