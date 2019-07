Địa ốc Sài Gòn (SGR): Chuyển nhượng vốn đẩy lãi ròng nửa đầu năm tăng gấp đôi cùng kỳ

CTCP Địa ốc Sài Gòn (mã CK: SGR) đã công bố BCTC hợp nhất quý 2/2019 với mức doanh thu thuần giảm mạnh nhưng lợi nhuận lại tăng trưởng so với cùng kỳ.

Cụ thể, Địa ốc Sài Gòn ghi nhận hơn 19 tỷ doanh thu trong quý 2/2019, giảm mạnh 65% so với cùng kỳ. Doanh thu giảm tương ứng giá vốn giảm mạnh khiến lãi gộp Công ty giảm từ mức 23,8 tỷ về 13,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, doanh thu tài chính đột biến với 26,7 tỷ, tăng mạnh so với mức 338 triệu đồng cùng kỳ (nhờ chuyển nhượng vốn). Kết quả, lợi nhuận sau thuế SGR quý 2 tăng hơn 2 lần, từ 10,7 tỷ lên 23,8 tỷ đồng.

Luỹ kế 2 quý đầu năm, Địa ốc Sài Gòn đạt doanh thu gần 27 tỷ đồng, tăng hơn 67% so với cùng kỳ. Doanh thu hoạt đồng tài chính đạt gần 59 tỷ đồng, tăng đột biến so với con số hơn 1 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Chi phí tài chính lại giảm 23% so với 6 tháng đầu năm 2018, đạt hơn 5 tỷ đồng. Trừ tất cả các chi phí SGR đạt mức LNTT 53,4 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần con số 25 tỷ nửa đầu năm ngoái và mới thực hiện được 25% kế hoạch 2019.

Địa ốc Sài Gòn chào sàn Hose hồi đầu năm 2018 với giá đóng cửa cho phiên giao dịch đầu tiên là 34.800 đồng/cổ phiếu. Hiện cổ phiếu SGR đang giao dịch quanh mức 18.000 đồng/cổ phiếu, giảm gần 1 nửa so với mức giá chào sàn.