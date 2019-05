Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần này

Tuần mới từ 13/5 đến 17/5/2019 có 22 doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền và cổ phiếu, chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông. Trong số đó có rất nhiều doanh nghiệp thuộc TOP hot trên thị trường như Tập đoàn xây dựng Hòa Bình (HBC), như FPT, Nhiệt điện Phả Lại (PPC) hay Vĩnh Hoàn (VHC)...

Nhà đầu tư muốn nhận số cổ tức, cổ phiếu thưởng này cần mua cổ phiếu trước ngày lăn chốt.

Ngày 13/5/2019: CVT, AFX, BTW

CTCP CMC (CVT) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 25%. Thời gian thanh toán 26/5/2019.

CTCP XNK Nông sản thực phẩm An Giang (AFX) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 1,5%. Thời gian thanh toán 12/6/2019.

CTCP Cấp nước Bến Thành (BTW) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 11/6/2019.

Ngày 14/5/2019: HBC, TIP, PME, TTD

Ngày 14/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã chứng khoán HBC) chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 9,8 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông. Tỷ lệ phát hành 5%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 5 cổ phiếu mới.

Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 98 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 31/12/2019.

Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 3%. Thời gian thanh toán 5/7/2019.

Kết quả kinh doanh, doanh thu năm 2018 đạt gần 18.300 tỷ đồng, tăng 14,1% so với doanh thu đạt được năm 2017. Tuy nhiên do chi phí các loại đều tăng cao nên lợi nhuận sau thuế giảm sút đến 27% so với cùng kỳ, đạt gần 630 tỷ đồng.

CTCP Phát triển KCN Tín Nghĩa (TIP) chi trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 28/5/2019.

CTCP Pymephaco (PME) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán 24/5/2019.

CTCP Bệnh viện tim Tâm Đức (TTD) chi trả cổ tức đợt 3/2018 bằng tiền tỷ lệ 11%. Thời gian thanh toán 24/5/2019.

Ngày 15/5/2019: HMC, INN, HOT, VSI, CLC

CTCP Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh (HMC) chi trả cổ tức đợt cuối năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 25%. Thời gian thanh toán 30/5/2019.

CTCP Bao bì và In Nông nghiệp (INN) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán 28/5/2019.

CTCP Du lịch – Dịch vụ Hội An (HOT) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 20,04%. Thời gian thanh toán 6/6/2019.

CTCP Đầu tư & Xây dựng cấp thoát nước (VSI) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 29/5/2019.

CTCP Cát Lợi (CLC) chi trả cổ tức đợt cuối năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán 30/5/2019.

Ngày 16/5/2019: VCI, VDS, SBA, TDN, VCA

CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCI) chi trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền tỷ lệ 7%. Thời gian thanh toán 3/6/2019.

CTCP Chứng khoán Rồng Việt (VDS) chi trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền tỷ lệ 2%. Thời gian thanh toàn 27/5/2019.

CTCP Sông Ba (SBA) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 12%. Thời gian thanh toán 27/5/2019.

CTCP Than Đèo Nai – Vinacomin (TDN) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 5/6/2019

CTCP Thép Vicasa – VnSteel (VCA) chi trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán 29/5/2019.

Ngày 17/5/2019: FPT, PPC, VHC, BMC, TDW

Ngày 17/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP FPT (mã chứng khoán FPT) chốt danh sách cổ đông trả cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền và cổ phiếu tổng tỷ lệ 20%, trong đó trả 10% bằng cổ phiếu và 10% bằng tiền mặt. Thời gian thanh toán 7/6/2019.

Như vậy ngoài lượng tiền mặt hơn 616 tỷ đồng, FPT còn phát hành hơn 61,6 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 10 cổ phiếu mới. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 616 tỷ đồng.

Năm 2018 FPT đạt 23.214 tỷ đồng doanh thu, tăng 17% so với năm trước đó và vượt 6% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 3.852 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ và vượt 11% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 3.228 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 2.615 tỷ đồng.

Ngày 17/5 tới đây là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Nhiệt điện Phả Lại (mã chứng khoán PPC) chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 12%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 1.200 đồng. Như vậy với hơn 320 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Nhiệt điện Phả Lại sẽ chi khoảng 385 tỷ đồng trả cổ tức còn lại lần này cho cổ đông.

Kết quả kinh doanh tổng doanh thu năm 2018 đạt 7.372 tỷ đồng, vượt 15,14% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.408 tỷ đồng, vượt 91,38% chỉ tiêu lợi nhuận đặt ra cho cả năm. Với kết quả đạt được, ĐHCĐ đã thông qua mức chia cổ tức năm 2018 tỷ lệ 27% tương ứng tổng số tiền chi lên đến gần 866 tỷ đồng.

Ngày 17/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Vĩnh Hoàn (VHC) chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán 6/6/2019.

Như vậy Vĩnh Hoàn sẽ chi khoảng 185 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông. Nguồn vốn thực hiện lấy từ lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến 31/12/2018.

Kết quả kinh doanh, năm 2018 Vĩnh Hoàn đạt mức tăng trưởng 13,7% doanh thu so với năm trước đó, lên trên 9.271 tỷ đồng. Bên cạnh đó nhờ chi phí giá vốn giảm mạnh, nên lợi nhuận sau thuế thu về đạt 1.442 tỷ đồng, tăng 133% so với cùng kỳ.

CTCP Khoáng sản Bình Định (BMC) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 8%. Thời gian thanh toán 31/5/2019.

CTCP Cấp nước Thủ Đức (TDW) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 9,5%. Thời gian thanh toán 11/6/2019.

Hóng tin "hot" tuần tới

Tuần tới cũng có rất nhiều doanh nghiệp "hot" chốt quyền nhận cổ tức cho cổ đông như Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh (HCM), SAGS (SGN), Thế giới di động (MWG), Savico ... Nhà đầu tư cần chú ý.