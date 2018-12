Điểm danh những doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền, cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần này

Tuần mới từ 17/12 đến 21/12/2018 có đến 26 doanh nghiệp thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng. Trong số đó có nhiều doanh nghiệp đáng chú ý như Vạn Phát Hưng (VPH), Hải Phát (HPX), Mía đường Sơn La (SLS)...

Nhà đầu tư muốn nhận số cổ tức này cần mua cổ phiếu trước ngày "lăn chốt".

Ngày 17/12/2018: VPH, C47, VNG, CDP, D11, NQN,

Ngày 17/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Vạn Phát Hưng chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 9,22 triệu cổ phiếu trả cổ tức đợt 2/2017 tỷ lệ 12%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 12 cổ phiếu mới.

CTCP Xây dựng 47 (C47) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 18/1/2019.

CTCP Du lịch Thành Công (VNG) tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 28/12/2018.

CTCP Dược phẩm trung ương Codupha (CDP) chi tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 9%. Thời gian thanh toán 28/12/2018.

CTCP Địa ốc 11 (D11) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 28/12/2018.

CTCP Nước sạch Quảng Ninh (NQN) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 4,12%. Thời gian thanh toán 26/12/2018.

Ngày 18/12/2018: TMP, VNS, SCS, THA, SHN, GLT, HTC, TVP

Ngày 18/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Thủy điện Thác Mơ (TMP) thực hiện chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 28/12/2018. Như vậy Thủy điện Thác Mơ sẽ chi khoảng 105 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông.

Kết quả kinh doanh, 9 tháng đầu năm 2018 doanh thu công ty đạt gần 627 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ. Còn lợi nhuận sau thuế đạt gần 320 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ và vượt 52% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó.

CTCP Ánh Dương Việt Nam (VNS) trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền tỷ lệ 8%. Thời gian thanh toán 28/12/2018.

CTCP Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn (SCS) tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền tỷ lệ 35%. Thời gian thanh toán 28/12/2018.

CTCP Ô tô Trường Hải (THA) trả cổ tức bổ sung năm 2017 tỷ lệ 12%. Thời gian thanh toán 28/12/2018.

CTCP Đầu tư tổng hợp Hà Nội (SHN) trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2017 tỷ lệ 5%, tương ứng công ty sẽ phát hành hơn 6,1 triệu cổ phiếu trả cổ tức lần này.

CTCP Kỹ thuật điện Toàn Cầu (GLT) tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 10/1/2019.

CTCP Thương mại Hóc Môn (HTC) tạm ứng cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền tỷ lệ 3%. Thời gian thanh toán 10/1/2018.

CTCP Dược phẩm TV.Pharm (TVP) trả cổ tức đợt cuối năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 28/12/2018.

Ngày 19/12/2018: SLS, SAM, CTB, BSA, CKD

Ngày 19/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Mía đường Sơn La (SLS) thực hiện chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2017-2018 bằng tiền tỷ lệ 30%. Thời gian thanh toán 7/1/2019. Như vậy Mía đường Sơn La sẽ chi khoảng 29,4 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông.

Năm tài chính 2017-2018 Mía đường Sơn La đạt 600 tỷ đồng doanh thu, tăng 12% so với cùng kỳ. Tuy nhiên do giá đường giảm sâu nên lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 116 tỷ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ.

Cùng với kết quả kinh doanh giảm sút, giá cổ phiếu SLS cũng đang giảm sâu, mất đi 64% giá trị tính từ đầu năm 2018 đến nay, hiện giao dịch quanh mức 50.300 đồng/cổ phiếu (giá đóng cửa phiên giao dịch ngày 4/12/2018).

Ngày 17/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Sam Holdings (SAM) chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 7,25 triệu cổ phiếu để trả cổ tức tỷ lệ 3%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 3 cổ phiếu mới.

CTCP Chế tạo bơm Hải Dương (CTB) tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 28/12/2018.

CTCP Thủy điện Buôn Đôn (BSA) trả cổ tức còn lại năm 2017 bằng tiền và cổ phiếu tổng tỷ lệ 24%. Trong đó 4% bằng tiền, thanh toàn ngày 28/12/2018. Và phát hành cổ phiếu trả cổ tức còn lại năm 2017 tỷ lệ 20%, tương ứng cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận về 2 cổ phiếu mới.

CTCP Cơ khí Đông Anh (CKD) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 27/12/2018.

Ngày 20/12/2018: HPX, STG, SBH, CPC

Ngày 20/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Đầu tư Hải Phát (HPX) chốt danh sách cổ đông phát hành gần 27,5 triệu cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ phát hành 15,94%.

Giá trị phát hành theo mệnh giá gần 275 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ thặng dư vốn cổ phần đến ngày 31/12/2017 trên BCTC đã được kiểm toán cùa công ty.

Trên BCTC kiểm toán năm 2017 của công ty thể hiện, năm 2017 Hải Phát đạt 325 tỷ đồng LNST, gần gấp đôi năm trước đó. Tính đến 31/12/2017 thặng dư vốn cổ phần đạt gần 336 tỷ đồng. Ngoài ra Hải Phát còn hơn 238 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

CTCP Kho vận Miền Nam (STG) phát hành 12,8 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông tỷ lệ 15%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 15 cổ phiếu mới.

CTCP Thủy điện Sông Ba Hạ (SBH) tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 2/1/2019.

CTCP Thuốc sát trùng Cần Thơ (CPC) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 15/3/2019.

Ngày 21/12/2018:DPR, TRC, COM

CTCP Cao su Đồng Phú (DPR) chi tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 40%. Thời gian thanh toán 26/2/2019.

CTCP Cao su Tây Ninh (TRC) tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 22/1/2019.

CTCP Vật tư xăng dầu (COM) tạm ứng cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền tỷ lệ 40%. Thời gian thanh toán

Hóng tin "hot" tuần tới

Tuần tới rất nhiều doanh nghiệp được nhà đầu tư quan tâm sẽ chốt danh sách cổ đông.Trong số đó có Vinamilk (VNM), có Thành Thành Công Biên Hòa (SBT), có LienvietPostBank (LPB), có Biwase (BWE)… Nhà đầu tư quan tâm cần chú ý.