Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2: Chi phí giá vốn tăng, cộng thêm gánh nặng lỗ tỷ giá, LNST 9 tháng giảm 43% so với cùng kỳ

CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (mã chứng khoán NT2) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2017.

Trên BCTC ghi nhận, tiền và các khoản tương đương tiền cuối quý còn 1.091 tỷ đồng, giảm hơn 300 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó tiền gửi ngân hàng ngắn hạn dưới 3 tháng giảm hơn 300 tỷ đồng, xuống còn 960 tỷ đồng, còn tiền gửi có kỳ hạn 6 tháng tăng mới 400 tỷ đồng.

Tính riêng quý 3/2017 doanh thu thuần đạt 1.137,3 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ trong khi giá vốn bỏ ra chỉ giảm 22% nên lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 160,8 tỷ đồng, giảm 103 tỷ đồng so với cùng kỳ tương ứng mức giảm 39%.

Trên BCTC công ty ghi nhận tổng nợ phải trả đến 30/9/2017 còn 5.367 tỷ đồng, giảm hơn 2.700 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó vay nợ ngắn hạn xấp xỉ bằng đầu kỳ, còn 1.058 tỷ đồng; còn vay nợ dài hạn giảm 550 tỷ đồng, xuống mức 3.141 tỷ đồng. Trong quý 3, chi phí trả lãi vay khoảng 28 tỷ đồng, giảm 10 tỷ đồng so với quý 3 năm ngoái. Tuy chi phí lãi vay giảm, song do trong quý ghi nhận lỗ tỷ giá lớn, nên tổng chi phí tài chính trong kỳ hơn 120,7 tỷ đồng, tăng 52 tỷ đồng so với quý 3/2016.

Nhờ tiết giảm được 18 tỷ đồng chi phí quản lý doanh nghiệp, nên quý 3 Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 lãi sau thuế còn hơn 34,34 tỷ đồng, chỉ bằng 21% lợi nhuận đạt được quý 3 năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2017 doanh thu thuần đạt 4.687 tỷ đồng, tăng 226 tỷ đồng so với doanh thu đạt được 9 tháng đầu năm 2016; tuy nhiên cũng do chi phí giá vốn, chi phí quản lý doanh ghiệp, và đặc biệt là lỗ tỷ giá đè nặng, nên kết quả 9 tháng Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 lãi sau thuế 490,6 tỷ đồng, giảm 43% so với cùng kỳ năm ngoái và mới hoàn thành được 71% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó.