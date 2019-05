Điện mặt trời ồ ạt hòa lưới, EVN phải thuê chuyên gia 'chữa cháy'

Trao đổi với Tiền Phong, ông Vũ Xuân Khu, Phó Giám đốc Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia (A0), cùng với nắng nóng xuất hiện ở các địa phương sản lượng điện sử dụng trong ngày đến nay đã đạt mức kỷ lục với 751,2 triệu kWh, cao hơn gần 25 triệu kWh so với lượng điện sử dụng ngày cao nhất của năm trước. Dự báo lượng điện tiêu thụ toàn quốc sẽ lên tới 800 triệu kWh/ngày và trong những tháng mùa khô ở miền Bắc dự kiến lượng điện tiêu thụ sẽ tiếp tục nhảy vọt. Đây sẽ là áp lực rất lớn với ngành điện trong bối cảnh các nguồn cung điện đang gặp rất nhiều khó khăn.

Phó Giám đốc A0 Nguyễn Đức Ninh cũng cho biết, trong ba tháng qua đã có 88 nhà máy điện mặt trời hòa lưới để được hưởng mức ưu đãi trước ngày 30/6/2019. Dự kiến sẽ có thêm 60 nhà máy nữa vào hoạt động đang tạo áp lực rất lớn đối với hệ thống lưới điện quốc gia.

Ông Ninh cho hay, như với Điều độ điện miền Nam (A2), nếu cả năm 2018 đóng điện cho 21 trạm, dự án, nhưng tuần qua, có đêm đã phải liên tục đóng điện cho 3 dự án khiến A0 lẫn A2 gần như quá tải. Mặc dù đã số hoá rất nhiều khâu từ tiếp nhận hồ sơ online, nghiệm thu, đánh giá thí nghiệm từ xa, chữ ký điện tử, mở hàng trăm nhóm chát để trao đổi, hướng dẫn các chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục… nhưng dù A0 đã phải chia 3 ca và 5 kíp mỗi ngày vẫn không đủ nhân lực.

Theo ông Ninh, trước việc các nhà máy điện mặt trời ồ ạt hòa lưới, ngoài việc điều chuyển tạm thời các nhân sự ở các bộ phận phía Bắc vào các Điều độ khu vực miền Nam và miền Trung thì để phục vụ nghiệm thu đóng điện, EVN đã phải ký lại khoảng 10 hợp đồng ngắn hạn với các cán bộ đã nghỉ chế độ để tăng cường nhân sự cho A0 và A2.

“Thậm chí chúng tôi phải triệu hồi một số cán bộ đang được cử đi đào tạo nước ngoài về. Và ký hợp đồng với những cán bộ đã nghỉ hưu có chuyên môn và kinh nghiệm, hoặc là những cán bộ key có nhiều kinh nghiệm về thử nghiệm và là những cán bộ có thâm niên để đảm bảo việc thử nghiệm cho các nhà máy hòa lưới”, ông Ninh nói.

Dù lượng nhà máy điện mặt trời hòa lưới lớn nhưng theo lãnh đạo A0, công suất và hiệu quả của các nhà máy điện mặt trời không cao. Như ngày 16/5, công suất cao nhất mà 27 nhà máy điện mặt trời phát ra là 1.200 MW, song sản lượng điện thu về chỉ 600 triệu MW, bằng 1/4 sản lượng điện của một nhà máy điện than công suất 1.000 MW. Sự không ổn định trong vận hành nhà máy điện mặt trời cũng khiến điều độ điện rất lo. Như giờ trưa ngày 7/5 vừa qua, tại khu vực Ninh Thuận và Bình Thuận, khi A0 đang vận hành 650 MW các nhà máy điện mặt trời thì đột ngột giảm nhanh xuống còn 200 MW do có giông. “Cũng may thời điểm đó đường dây 500kV còn dự phòng 200 MW nên hệ thống không vấn đề gì”, ông Khu nói.

Cũng theo Phó tổng giám đốc EVN Ngô Sơn Hải, điểm khó là dự án năng lượng tái tạo vào nhiều nhưng lại tập trung chủ yếu vào buổi trưa trong khi giờ cao điểm chiều thì các dự án năng lượng tái tạo không hoạt động được. “Trong năm nay, dù có khó khăn chúng tôi vẫn cố đảm bảo điện cho các tháng mùa hè”, ông Hải cho hay.

Cùng với việc hàng loạt dự án điện mặt trời đi vào hoạt động, từ tuần sau trở đi, hệ thống điện miền Nam sẽ phải giữ công suất dự phòng riêng cho miền Trung và miền Nam từ 100 – 300 MW. “Trong tuần trước đã phải chạy tất cả nguồn dầu cho miền Nam và đến nay không còn nguồn dự phòng. Với việc phải giữ công suất dự phòng cho các dự án điện mặt trời, chi phí chạy dự phòng các nhà máy dầu lên tới vài trăm tỷ đồng”, ông Ninh nói