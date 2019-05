Điều tra: Xe tải tung hoành vào giờ cấm trước chốt CSGT

LTS: Đường Võ Văn Kiệt nối quốc lộ 1A với trung tâm của TP.HCM và nhiều quận, huyện vùng ven có rất nhiều chành xe trung chuyển hàng hóa vào nội thành và đi các tỉnh.

Trên tuyến đường huyết mạch này cấm xe tải 2,5 tấn từ 6 giờ đến 9 giờ và từ 16 giờ đến 20 giờ hằng ngày; cấm xe tải trên 2,5 tấn từ 6 giờ đến 22 giờ nhưng thực tế hàng loạt xe ben, xe tải, xe bồn vẫn tung hoành ngay trước chốt CSGT.

Sau nhiều tháng đeo bám, PV Pháp Luật TP.HCM đã phát hiện các đường dây cò dắt xe bắt tay với CSGT “làm luật”!

Trên tuyến đường Võ Văn Kiệt , các biển báo ghi rõ cấm xe tải vào các khung giờ được đặt từ đường dẫn vào đại lộ và ngay nơi giao nhau với đường Hồ Học Lãm (quận Bình Tân). Trên tuyến đường này, cơ quan chức năng cũng bố trí chốt CSGT trực gác 24/24 giờ để xử lý các xe vi phạm.

Xe tải ầm ầm vượt chốt

Tuy nhiên, từ cuối năm 2018 đến đầu năm 2019, PV Pháp Luật TP.HCM đã ghi nhận thực tế là hàng loạt xe tải nặng, xe ben… vẫn chạy qua chốt CSGT bất kể giờ giấc nhưng hiếm khi bị lực lượng chức năng xử lý.

Trong buổi sáng 14 và 15-3, chúng tôi ghi nhận chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã có đến hàng chục chiếc xe tải lớn, xe bồn, chủ yếu là xe trọng tải 10 tấn và xe container vô tư chạy trên đoạn đường này. Các xe di chuyển với tốc độ khá nhanh, băng qua ngã tư đường Hồ Học Lãm và Võ Văn Kiệt, sau đó vượt qua chốt CSGT tại giao lộ An Dương Vương và Võ Văn Kiệt của Đội CSGT An Lạc rồi chạy thẳng vào các chành ven đường Võ Văn Kiệt hoặc vào đường An Dương Vương.

11 giờ trưa 14-3, lượng xe quá tải di chuyển qua khu vực này tăng cao đột biến, thời điểm cao nhất lên đến trên 40 xe trong một giờ theo hướng vào trung tâm TP.

Chiều 18-3, xe tải 89C-067.5..., loại hơn 10 tấn sau khi vượt qua giao lộ Võ Văn Kiệt - Hồ Học Lãm thì chạy thẳng vào làn xe máy bấm còi inh ỏi. Khi chạy gần đến giao lộ với đường An Dương Vương, nơi có tổ CSGT đứng chốt, chiếc xe này không giảm tốc độ, lao ra làn ô tô rồi vượt chốt mà không hề gặp bất cứ sự cản trở nào.

Chiều cùng ngày, xe bồn bê tông 51E-038.4... chạy ầm ầm trên đại lộ Võ Văn Kiệt hướng về quận 1. Sau khi băng qua giao lộ với An Dương Vương, nơi có chốt CSGT túc trực, chiếc xe tấp vào làn xe máy để chui dưới gầm cầu Lò Gốm rồi chạy thẳng vào một công trình xây dựng ở chân cầu Rạch Cây.

16 giờ, xe tải 68H-700... chạy băng băng trên đại lộ Võ Văn Kiệt theo hướng về giao lộ An Dương Vương. Mặc dù đây là giờ cấm nhưng phương tiện trên 10 tấn này không gặp bất cứ sự cản trở nào từ lực lượng chức năng.

Khi đến gần chân cầu Rạch Cây, xe 68H-700... quay đầu, chạy vào làn xe máy, dừng đỗ bên đường. Ít phút sau, một thanh niên chạy tới cho chiếc xe lùi trên làn xe máy mặc cho làn đường này đông nghịt phương tiện. Chiếc xe lùi vài trăm mét thì de vào chành xe 7979 ngay chân cầu Rạch Cây.

Theo tìm hiểu, tài xế hành động như vậy để tránh một chốt kiểm tra của Đội CSGT Chợ Lớn túc trực ở một quán nước ngay chân cầu Lò Gốm.

Xe tải chạy vào giờ cấm lúc 17 giờ 30 ngày 9-4. Ảnh trong bài: PV





Xe tải chạy vào giờ cấm lúc 13 giờ 30 ngày 15-3 trước mặt CSGT.





Xe tải chạy vào làn xe máy vào giờ cấm lúc 15 giờ ngày 18-3.





Xe bồn chạy vào giờ cấm 12 giờ ngày 14-3.





Người đội nón công nhân chạy vào chốt trao đổi với CSGT.

Quy luật bất thường



Theo ghi nhận, các xe tải, xe bồn chạy vào giờ cấm sau khi vượt chốt phần lớn tấp vào các chành xe hoặc công trình xây dựng gần đại lộ Võ Văn Kiệt. Những xe khác nếu muốn vào tuyến đường này thì bắt buộc phải dừng đỗ ở khu vực đường dẫn và chờ đúng giờ mới được lưu thông.

Ngày 15-3, chúng tôi lại ghi nhận thêm hàng chục xe tải chạy nghênh ngang vào giờ cấm. Các xe này đều chạy với tốc độ khá cao, sau đó vượt qua chốt CSGT của Đội CSGT An Lạc và đi vào chành.

Cụ thể, lúc 9 giờ 50, một xe tải 70C-0557... chạy rất nhanh từ hướng cầu Nước Lên vào Võ Văn Kiệt. Khi đến giao lộ giữa đường An Dương Vương (nơi có chốt CSGT của Đội CSGT An Lạc) thì chiếc xe quay đầu chạy vào một chành gần đó…

Đồ họa khu vực đường Võ Văn Kiệt. Ảnh: H.TRANG

Trưa 15-3, tại chốt CSGT trên ngã tư An Dương Vương và Võ Văn Kiệt có một CSGT và một người mặc trang phục thanh niên xung phong. Họ “không thấy” hàng chục xe tải nặng chạy qua trước mặt.



Cụ thể, thời điểm này, xe tải 63C-012.3... lặc lè hàng chạy trên đại lộ, khi đến đoạn ngang chốt CSGT trên thì dừng chờ đèn tín hiệu giao thông rồi tiếp tục hành trình ngay trước mặt CSGT. Tương tự, nhiều xe bồn, xe tải khác vô tư chạy vào giờ cấm qua chốt nhưng CSGT không hề có một phản ứng nào.

Chiều tối 25-3, chúng tôi ghi nhận một người đàn ông mặc bộ quần áo công nhân chạy đến chốt CSGT trao đổi. Sau vài phút, người này chạy về một công trình xây dựng ở chân cầu Rạch Cây. Nơi đây, theo quan sát nhiều ngày của chúng tôi thì liên tục có xe bồn, xe tải vào ra.

Cũng có khi xe tải nhẹ chạy trên đường Võ Văn Kiệt thì bị CSGT đuổi theo nhưng sau vài phút thì được trả giấy tờ, tiếp tục hành trình.

Theo một tài xế thường xuyên chạy qua đường Võ Văn Kiệt vào một chành hàng trên đường An Dương Vương, tuyến đường này thường bị cấm nhưng không phải là không có cách để xe vượt chốt. “Xe muốn chạy thì phải chung chi. Nếu chủ các chành chịu chung tháng, các xe sẽ không bị bắt. Trường hợp xe lạ thì phải điện thoại thông báo cho chủ chành hoặc có cò dẫn xe, nếu không xe sẽ bị bắt ngay” - người này nói.

Nếu chốt CSGT trực 24/24 giờ thì các nhóm cò dẫn xe cũng chia ca hoạt động ngày đêm.