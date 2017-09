Đình chỉ hoạt động, xử phạt nhiều khách sạn vi phạm về phòng cháy

Cảnh sát Phòng cháy- chữa cháy (PCCC) tỉnh Khánh Hòa đã xử phạt hơn 1,3 tỷ đồng, tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động nhiều khách sạn cao tầng tại thành phố Nha Trang vi phạm các quy định về PCCC.

Khách sạn Bavico Nha Trang là một trong số 14 cơ sở lưu trú vừa bị xử phạt do vi phạm PCCC.

Đây là những khách sạn lớn quy từ 11 đến 25 tầng, tại các phường Lộc Thọ, Hương Xuân và Vĩnh Hòa, nằm ở trung tâm TP. Nha Trang. Đó là các khách sạn: Dubai, New Sun, Vennue, Love, Euro Star, Begonia, Lavender, B&B, Aroma Nha Trang, Maple Leaf, Siren, Sun City, Bavico Nha Trang, Tri Giao. ..

Theo cảnh sát PCCC, các khách sạn này vi phạm tổ chức thi công công trình không đúng thiết kế được phê duyệt; Đưa công trình vào hoạt động, sử dụng khi chưa tổ chức nghiệm thu phòng cháy- chữa cháy. Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định xử phạt mỗi khách sạn 23 triệu đồng; Chủ tịch UBND tỉnh cũng ra quyết định xử phạt mỗi khách sạn từ 80 đến 103 triệu đồng; tổng số tiền xử phạt hơn 1,3 tỷ đồng. Đồng thời, tạm đình chỉ hoạt động 10 khách sạn.

Đáng nói là sau 1 tháng tạm đình chỉ để khắc phục hệ thống phòng cháy chữa cháy có đến 9 cơ sở chưa khắc phục xong, nên tiếp tục bị đình chỉ hoạt động. Đại tá Nguyễn Đức Quỳnh, Giám đốc Cảnh sát phòng cháy- chữa cháy tỉnh Khánh Hòa cho biết, qua kiểm tra, cho thấy ý thức, trách nhiệm chấp hành pháp luật về phòng cháy- chữa cháy của các chủ đầu tư chưa cao, ảnh hưởng đến công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trong hoạt động, kinh doanh; tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự an toàn xã hội và môi trường kinh doanh:

“Đây là những khách sạn có quy mô tương đối lớn. Vi phạm chính là tiêu chuẩn đảm bảo an toàn phòng cháy không đảm bảo; đặc biệt không có đủ các cầu thang, khi có hỏa hoạn có đường thoát cho nhân viên và khách lưu trú. Bên cạnh đó còn các vi phạm khác mà theo quy định của Luật Phòng cháy chữa cháy, Nghị định của Thủ tướng cũng như Thông tư của Bộ Công an thì không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy”, Đại tá Nguyễn Đức Quỳnh cho hay./.