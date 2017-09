Dở chiêu trò lãi suất cao, một phụ nữ lừa đảo chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng của 10 người

Nguồn tin từ Bộ Công an cho biết, chiều 07/9/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đã tống đạt lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Thị Phượng Anh (37 tuổi, ở thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can Nguyễn Phượng Anh về tội trên.

Theo Công an tỉnh Trà Vinh, năm 2014, Nguyễn Thị Phượng Anh vay tiền của nhiều người rồi cho người khác vay lại để hưởng lãi suất chênh lệch. Để tạo lòng tin với người cho vay tiền, Phượng Anh trả gốc và lãi rất đúng hạn và sòng phẳng, sau đó, với lý do cho những người cần vay tiền để đáo hạn ngân hàng, đối tượng đã huy động số tiền hàng trăm triệu đến vài tỷ đồng/người và sử dụng số tiền này vào mục đích riêng như mở quán giải khát, phòng karaoke, mua đất, xe ô tô và tiêu xài cá nhân… và mất khả năng thanh toán.

Tháng 4/2017, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Trà Vinh nhận được đơn tố giác của người dân ở địa bàn huyện Trà Cú về hành vi lừa đảo của đối tượng. Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Thị Phượng Anh có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 10 người bị hại với tổng số tiền hơn 51,3 tỷ đồng. Trong đó, người ít nhất bị chiếm đoạt 400 triệu đồng, người nhiều nhất là gần 20 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đang tiếp tục điều tra, làm rõ.