Doanh nghiệp BĐS đẩy mạnh diễn tập phòng cháy, chữa cháy cho cư dân

Mới đây, tại Hội nghị triển khai chỉ thị về các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC đối với chung cư, nhà cao tầng nhiều chuyên gia cho biết việc các chủ đầu tư đã nghiêm chỉnh chấp hành những quy định về PCCC là chưa đủ mà điều quan trọng là người dân sống tại những khu chung cư cao tầng phải được luyện tập PCCC để biết cách thoát hiểm trong các vụ hỏa hoạn.



Trước thực trạng này, thời gian qua, nhiều chủ đầu tư cũng đã tích cực phối hợp với cảnh sát PCCC trong việc kiểm tra, rà soát hệ thống PCCC và tập huấn PCCC cho cư dân. Cụ thể, tại nhiều tỉnh thành trong cả nước chỉ trong vòng 2 tháng trở lại đây, số lượng các chủ đầu tư diễn tập PCCC cho cư dân tăng lên đột biến tại tất cả các phân khúc.

Cụ thể, một loạt các dự án cao cấp các chủ đầu tư đã tổ chức tập huấn cho cư dân với nội dung "Kỹ năng thoát nạn tại tòa nhà chung cư cao tầng và cách sử dụng trang bị PCCC". Tại buổi diễn tập, người dân không những được nghe phổ biến Luật phòng cháy và chữa cháy, kiến thức cơ bản về công tác đảm bảo an toàn PCCC, quy trình cứu chữa một vụ cháy, kỹ năng thoát nạn khi có sự cố cháy, nổ xảy ra đối với loại hình nhà cao tầng; tính năng, tác dụng của hệ thống, phương tiện PCCC, … mà được trực tiếp thực hành thao tác sử dụng các bình chữa cháy để dập tắt đám cháy.

Cư dân thực hành thao tác sử dụng các bình chữa cháy để dập tắt đám cháy.

Bên cạnh các dự án chung cư cao cấp tại những thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM thời gian qua nhiều chủ đầu tư các khu nhà ở dành cho người thu nhập thấp, nhà ở xã hội cũng hết sức quan tâm đến công tác PCCC cho cư dân sinh sống tại đây.

Điển hình nhất có thể kể đến như dự án P.H Center Hưng Yên do Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Nhà ở Hưng Yên làm chủ đầu tư. Mới đây, để đảm bảo an toàn cho tòa nhà – cư dân sinh sống trong tòa nhà, chủ đầu tư đã phối hợp với Ban quản lý dự án và Phòng Cảnh sát PCCC (Công an tỉnh Hưng Yên), tổ chức buổi tập huấn phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn cho cư dân tòa nhà M1.2, đường Lê Thanh Nghị, Phường Hiến Nam, tỉnh Hưng Yên.

Được biết, hệ thống PCCC của khu Nhà ở xã hội P.H Center được Phòng cảnh sát PCCC thẩm duyệt, nghiệm thu. Trong đó, hệ thống tín hiệu cảnh báo cháy được lập trình hoàn toàn tự động bằng tín hiệu chuông, còi, âm thanh và được liên kết đến tất các hệ thống khác như: Tăng áp, hút khói, thang máy, hệ thống điện, hệ thống chữa cháy… Cùng hệ thống báo cháy, hệ thống chữa cháy tự động Sprinkler (đầu phun tự động), Drencher (màng ngăn cháy) và chữa cháy tại chỗ bằng các phương tiện chữa cháy ban đầu như lăng phun, cuộn vòi, các bình chữa cháy xách tay ABC và CO2…cũng đặc kết hợp chặt chẽ.

Đánh giá việc nhiều chủ đầu tưu chú trọng tập huấn PCCC cho cư dân, nhiều chuyên gia cho biết đây là một tín hiệu tốt trong công tác phòng chống cháy nổ nhà cao tầng, giảm thiểu thiệt hại về người một khi có hỏa hoạn xảy ra.

"Dù là bất kỳ nguyên nhân nào đi nữa thì có lẽ ý thức về PCCC của đa số người dân không cao, thiếu kiến thức về sử dụng các thiết bị điện và kỹ năng thoát hiểm là then chốt nhất. Những nguyên nhân dẫn đến cháy chủ yếu do ý thức... Chỉ khi cư dân có trách nhiệm, nắm bắt thông tin đầy đủ và tuân thủ các quy định PCCC thì vấn đề cháy nổ ở chung cư mới được đảm bảo tốt nhất", Đại tá Huỳnh Ngọc Quang trưởng phòng hướng dẫn chỉ đạo về phòng cháy, Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM từng khẳng định tại hội thảo "Giải pháp an toàn khi cháy nổ ở chung cư".