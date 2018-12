Doanh nghiệp gom đủ hàng, giá cá tra hạ nhiệt, tôm chững lại

Giá cá tra hạ nhiệt

Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn cho biết giá cá tra nguyên liệu tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) trong tháng 11 có dấu hiệu giảm nhiệt sau khi liên tục giữ ở mức kỷ lục trong hơn một tháng. Tính đến ngày 23/11, giá cá tra thịt trắng nguyên liệu loại I (700 - 900g/con) đạt 32.000 - 33.000 đồng/kg so với cách đây một tháng là 35.000 - 36.000 đồng/kg.

Giá cá tra giảm do nguồn cung cải thiện cùng với nhu cầu nguyên liệu của các doanh nghiệp chững lại bởi nhiều doanh nghiệp đã gom đủ hàng giao cho dịp Giáng Sinh và cuối năm nên hạ giá thu mua. Ở mức giá hiện tại, người nuôi vẫn đảm bảo có lãi và thị trường sẽ diễn biến thuận lợi cho người nuôi đến hết năm, Bộ Nông nghiệp nhận định.

Giá cá giống hiện nay cũng giảm nhiều so với tháng trước do các công ty và hộ nuôi hầu như đã nhập đủ lượng giống nên nhu cầu giảm. Giá mẫu giống 30 con/kg đang ở mức 45.000 - 50.000 đồng/kg. Tuy nhiên, giá cá giống sắp tới có thể giảm mạnh về mức 40.000 - 45.000 đồng/kg.

Bộ Nông nghiệp cho biết tình hình nuôi cá tra gặp nhiều thuận lợi, giá cá tra nguyên liệu vẫn đang ở mức cao, nhiều hộ tăng lượng thức ăn để thúc cá đạt cân nặng thu hoạch kịp đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp chế biến dịp cuối năm.

Trong tháng 11, giá cá tra giảm nhẹ trong khi giá tôm chững lại vì nhu cầu thu mua của doanh nghiệp không còn nhiều. Ảnh: PV.

Sản lượng nuôi cá tra của các tỉnh ĐBSCL 11 tháng ước đạt gần 1,3 triệu tấn, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, một số tỉnh nuôi cá tra trọng điểm đạt sản lượng lớn như Đồng Tháp ghi nhận sản lượng đạt 452.000 tấn, tăng 3,7% so với cùng kỳ. An Giang đạt sản lượng cá tra 333.200 tấn, tăng 36% so với cùng kỳ, và Bến Tre với sản lượng 182.000 tấn, tăng 3,1% so với cùng kỳ.

Theo đó, xuất khẩu cá tra tháng 11 tăng 7,1% so với tháng trước và đạt 241 triệu USD. Tính chung 11 tháng, xuất khẩu mặt hàng này mang về hơn 2,05 tỷ USD, tăng 27,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá tôm sẽ chững lại ở mức thấp

Thị trường tôm nguyên liệu trong tháng 11 có xu hướng giảm giá nhẹ đối với tôm sú ướp đá và nhích giá nhẹ với tôm thẻ chân trắng. Hiện nay, người dân chủ yếu thu hoạch tôm sú, tôm thẻ còn ít, Bộ Nông nghiệp.

Tại Bạc Liêu, giá tôm sú ướp đá nguyên liệu cỡ 20,30,40 con/kg giảm 10.000 - 30.000 đông/kg xuống lần lượt 210.000 đồng/kg, 155.000 đồng/kg và 135.000 đồng/kg.

Ngược lại, giá tôm thẻ ướp đá nhích nhẹ 2.000 - 3.000 đồng/kg cho các cỡ từ 60 - 100 con/kg (cỡ 60 con/kg là 117.000 - 120.000 đồng/kg; cỡ 70 con/kg là 102.000 - 105.000 đồng/kg, cỡ 100 con/kg là 90.000 - 92.000 đồng/kg).

Bộ Nông nghiệp dự báo giá tôm nguyên liệu từ nay đến cuối năm không có biến động mạnh do phần lớn các doanh nghiệp đã gom đủ hàng cho các hợp đồng giao trong tháng 12, trong khi các hợp đồng cho năm 2018 vẫn chưa được ký kết nhiều.

Về tình hình sản xuất trong nước, sản lượng tôm nước lợ cả nước 11 tháng năm 2018 ước đạt 670.500 tấn, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản lượng tôm sú ước đạt 282.800 tấn, sản lượng tôm thẻ ước đạt 387.700 tấn.

Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp, giá trị xuất khẩu thủy sản tháng 11 năm 2018 ước đạt 852 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu thủy sản 11 tháng đầu năm ước đạt 8,1 tỷ USD, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2017. Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc là 4 thị trường nhập khẩu hàng đầu của thủy sản Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2018, chiếm 54,9% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản. Trong 10 tháng đầu năm 2018, các thị trường có giá trị xuất khẩu thủy sản tăng mạnh là Thái Lan (17,1%), Anh (14,5), Hàn Quốc (12,2%) và Australia (11%).