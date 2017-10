Doanh nghiệp gom mạnh nguyên liệu nhựa từ các thị trường giá rẻ

Theo số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu nguyên liệu nhựa vào Việt Nam trong tháng 8/2017 giảm 11,8% về lượng nhưng tăng 3,2% về trị giá so với tháng trước đó, đạt 447.390 tấn, trị giá gần 648,47 triệu USD.

Giá nhập khẩu nguyên liệu nhựa trong tháng 8 tăng 17% so với tháng 7/2017, đạt trung bình 1.449 USD/tấn; trong đó nhập khẩu từ thị trường Đức có mức giá cao nhất 5.397 USD/tấn (giảm 3% so với tháng 7/2017); bên cạnh đó, giá nhập khẩu từ thị trường Thụy Điển và Anh cũng đạt mức giá khá cao 4.200 – 4.300 USD/tấn và nhập từ Italia có giá 3.500 USD/tấn.

Trong tháng 8, nhập khẩu nguyên liệu nhựa từ thị trường Cô Oét giá rẻ nhất với bình quân 1.070 USD/tấn (giảm 2,8% so với tháng 7/2017); ngoài ra, nhập khẩu từ Ả rập Xê Út, Nam Phi, Nga, Quatar, Philippines, Ấn Độ, UAE, Australia cũng chỉ ở mức 1.100 – 1.200 USD/tấn

Tính chung, trong 8 tháng đầu năm 2017 nhập khẩu của nhóm hàng này đạt 3,24 triệu tấn, trị giá gần 4,78 tỷ USD (tăng 13% về lượng và tăng 21,6% về trị giá so với cùng kỳ năm trước).

Các thị trường chính cung cấp nguyên liệu nhựa cho Việt Nam là: Hàn Quốc, Ả Rập Xê út, Đài Loan, Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản và Singaporre; trong đó, Hàn Quốc dẫn đầu với 587.835 tấn, trị giá 936,39 triệu USD (chiếm 18% trong tổng lượng nguyên liệu nhựa nhập khẩu của cả nước và chiếm 19,6% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước).

Tiếp đến Ả Rập Xê út 633.878 tấn, trị giá 721,99 triệu USD (chiếm 19,5% trong tổng lượng và chiếm 15% tổng kim ngạch); Đài Loan gần 442.302 tấn, trị giá 685,43 triệu USD (chiếm 13,6% trong tổng lượng và chiếm 14,4% tổng kim ngạch); Trung Quốc 357.189 tấn, trị giá 594,94 triệu USD (chiếm 11% trong tổng lượng và chiếm 12,4% tổng kim ngạch).

Riêng nhập khẩu từ các nước Đông Nam Á là 610.464 tấn, trị giá 848,71 triệu USD (chiếm 18,8 % trong tổng lượng nguyên liệu nhựa nhập khẩu của cả nước và chiếm 17,7% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước). Nguyên liệu nhựa nhập khẩu từ các nước EU rất ít, chỉ chiếm 1,4% trong tổng lượng và chiếm 3,1% trong tổng kim ngạch.

Giá nhập khẩu nguyên liệu nhựa trong 8 tháng đầu năm 2017 đạt mức trung bình 1.471 USD/tấn (tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2016); trong đó nhập khẩu từ thị trường Đức vẫn đắt đỏ nhất 5.512 USD/tấn (tăng 21,5% so với cùng kỳ năm ngoái); nhập từ thị trường Anh và Thụy Điển cũng đạt mức giá tương đối cao, trên dưới 3.500 USD/tấn. Các thị trường có mức giá nhập khẩu thấp là: Ả rập Xê Út, Cô Oét , Nam Phi, Nga, UAE từ 1.100 – 1.200 USD/tấn.

Điểm đáng chú ý nhất về nhập khẩu nguyên liệu nhựa trong 8 tháng đầu năm nay là nhập khẩu từ thị trường Nga, do giá nhập gần như rẻ nhất so với các thị trường khác, chỉ ở mức 1.133 USD/tấn (tăng 16,5% so với cùng kỳ), nên lượng nhập tăng rất mạnh 132% so với cùng kỳ năm ngoái (đạt 11.912 tấn).

Bên cạnh đó, nhập khẩu nguyên liệu nhựa từ thị trường Cô Oét giá chỉ 1.112 USD/tấn (tăng 1,5%), nên lượng nhập cũng tăng mạnh 78%.

Ngoài ra, nguyên liệu nhựa nhập khẩu từ Hồng Kông (Trung Quốc) và Trung Quốc đại lục giá cũng tương đối rẻ, trên dưới 1.700 USD/tấn nên lượng tăng mạnh 32 – 36% so với cùng kỳ.