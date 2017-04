Doanh nghiệp thủy điện đồng loạt báo lãi lớn

Đầu tiên phải kể đến ông lớn Thủy điện Miền Trung (CHP), nhờ thời tiết thuận lợi, sản lượng nước về hồ khá thuận lợi đã giúp doanh thu tăng tới 152% so với cùng kỳ qua đó giúp công ty lãi ròng hơn 139 tỷ đồng tăng mạnh so với con số gần 9 tỷ đồng của quý 1/2016, kết quả này cũng đã giúp công ty hoàn thành tới 63% mục tiêu kinh doanh của cả năm 2017. Một doanh nghiệp thủy điện khác ở khu vực miền Trung là thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh (VSH) cũng đã được hưởng lợi từ tình hình thời tiết này, doanh nghiệp này báo lãi hơn 124 tỷ đồng tăng 94% so với cùng kỳ năm ngoái

Với hai hồ thủy điện Krông H’năng và Khe Diên tích đầy nước, Sông Ba (SBA) cũng đã công bố mức doanh thu cao gấp gần 4 lần cùng kỳ nhờ đó LNST đạt hơn 36 tỷ đồng khả quan hơn hẳn khoản lỗ 2,5 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái, tương ứng hoàn thành gần 50% kế hoạch 2017. Thủy điện Thác Mơ (TMP) báo lãi ròng 48 tỷ đồng khả quan hơn hẳn khoản lỗ 1,66 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Nhờ sản lượng điện thương phẩm tăng cao nên Thủy điện Thác Bà (TBC) báo lãi 38,2 tỷ đồng tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều kiện thời tiết thuận lợi cùng với việc chạy máy phát ổn định hơn giúp Thủy điện Cần Đơn (SJD) báo lãi gần 25 tỷ đồng tăng tới 67% so với quý 1/2016. Nhờ những cơn mưa sớm đã giúp Thủy Điện Sê Đan 4A (S4A) có doanh thu tăng mạnh, LNST đạt 14,67 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ 3,4 tỷ đồng. Ngoài ra, Đầu tư điện Tây Nguyên (TIC) cũng công bố con số lợi nhuận 2,6 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi vỏn vẹn hơn 2 triệu đồng.

Tuy nhiên trong nhóm các doanh nghiệp thủy điện, cá biệt có trường hợp của Thủy điện Miền Nam (SHP), doanh nghiệp này lại báo lỗ hơn 12 tỷ đồng, nguyên nhân được công ty này giải trình là do đặc thù của ngành thủy điện, sản lượng điện 6 tháng đầu năm chỉ bằng 30% sản lượng điện cả năm.

Nhiệt điện gặp khó do giá mua điện thấp

Ở chiều ngược lại các doanh nghiệp nhiệt điện lại công bố KQKD kém khả quan, trong đó Nhiệt điện Bà Rịa (BTP) tiếp tục điệp khúc tăng trưởng âm ngay quý đầu năm với con số lỗ lên đến 46 tỷ đồng, trong đó lỗ sản xuất kinh doanh là 5,67 tỷ đồng, lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện hơn 40 tỷ đồng. Tuy nhiên doanh thu quý 1/2017 được công ty ghi nhận theo giá điện tạm tính là 24.079 đồng/KW/tháng (năm 2016 là 80.456,15 đồng/KW/tháng).

Cũng do chưa ký được hợp đồng mua bán điện với EVN nên Nhiệt điện Ninh Bình (NBP) công bố mức doanh thu sụt giảm kéo theo lãi ròng chỉ đạt gần 1,4 tỷ đồng giảm mạnh so với con số 10,66 tỷ đồng cùng kỳ 2016.

