Doanh nhân Đỗ Cao Bảo: Việt Nam vượt Canada, Italia để trở thành nền kinh tế lớn thứ 20 thế giới chỉ là dự báo nhưng điều kỳ diệu có thể xảy ra

Trên trang cá nhân của mình, Phó TGĐ FPT Đỗ Cao Bảo đã phân tích về nội dung báo cáo của PricewaterhouseCoopers (PwC) khi công ty này nhận định đến năm 2050, Việt Nam sẽ là 1 trong 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới (GDP theo ngang giá sức mua), vượt các cường quốc như Canada, Italia và nhiều quốc gia khác.

Báo cáo của PwC đang gây tranh cãi trong dư luận về tính thực tiễn, bởi lẽ, từ trước đến nay các nhà kinh tế Việt Nam đều nói chúng ta phải mất từ 50 – 60 năm nữa mới đuổi kịp Thái Lan.

“PricewaterhouseCoopers (PwC) là một trong bốn công ty kiểm toán đứng đầu thế giới, cùng với KPMG, Deloitte, Ernst & Young (E&Y) được xếp vào nhóm Big4. PwC có mô hình dự báo kinh tế một cách khoa học”, ông Cao Bảo khẳng định.

Đối với báo cáo của PwC, ông Bảo nhận định, dự báo cũng chỉ là dự báo, không phải bất cứ dự báo nào cũng có thể trở thành hiện thực. Tuy nhiên, với những nhận định của PwC, vị doanh nhân này cho rằng nó đã tạo một niềm tin đối với Việt Nam rằng nếu đi đúng hướng về thể chế, mô hình kinh tế, kèm theo sự đồng lòng, nỗ lực cao độ, biết khai thác tối đa thế mạnh, khắc phục điểm yếu và đi thẳng vào nền kinh tế số thì điều kỳ diệu có thể xảy ra.

Mặt khác, ông Đỗ Cao Bảo cũng cho biết, nếu GDP theo cách thông thường thì đến năm 2050 Việt Nam vẫn vượt Thái Lan, Philippines và là nền kinh tế lớn thứ 24 trên thế giới (còn xếp hạng của PwC là GDP theo ngang giá sức mua).

Ngày 7/2, PwC đã đưa ra báo cáo với tiêu đề “The long view how will the global economic order change by 2050” (tạm dịch: Trật tự thế giới toàn cầu sẽ thay đổi ra sao đến năm 2050) với dự báo đầy bất ngờ đến năm 2050, tức 34 năm nữa tính theo GDP (PPP - ngang giá sức mua) Việt Nam sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ 20 thế giới, vượt Thái Lan, Malaysia; vượt các cường quốc Canada, Úc (Australia), Italy, Tây Ban Nha và Hà Lan; chỉ kém Hàn Quốc đúng 2 bậc.

Cũng theo báo cáo này nền kinh tế Trung Quốc, Ấn Độ sẽ xếp nhất, nhì, vượt Mỹ; Indonesia vượt lên vị trí thứ 4 sau Mỹ, Nga vượt lên vị trí thứ 6, cả 2 xếp trên Nhật Bản, Đức, Anh, Pháp.

PwC đánh giá trong vòng 34 năm tới 2017-2050, Việt Nam là nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới, bình quân 5,1% năm, đứng thứ 3 đến thứ 6 là Bangladesh, Pakistan, Philippines và Nigeria tăng trưởng trung bình lần lượt là 4,8%, 4,4%, 4,3% và 4,2% năm.

Theo PwC thì với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất thế giới nên Việt Nam, Philippines, Nigeria, Bangladesh, Pakistan là 5 quốc gia tăng thứ hạng nhiều nhất, đến năm 2050 Việt Nam tăng 12 bậc từ thứ 32 lên thứ 20, Philippines tăng 9 bậc từ 28 lên 19, Nigeria, Bangladesh, Pakistan cùng tăng 8 bậc từ 22 lên 14, từ 31 lên 23 và từ 24 lên 16.

Các nước bị thụt lùi thứ hạng nhiều nhất là: Tây Ban Nha tụt 10 hạng từ 16 xuống 26, Italy tụt 9 hạng từ 12 xuống 21, Australia tụt 9 hạng từ 19 xuống 28. Các nước châu Á thì Nhật Bản tụt 4 hạng từ 4 xuống 8, Hàn Quốc tụt 5 hạng từ 13 xuống 18, Thái Lan tụt 5 hạng từ 20 xuống 25.

PwC cũng đưa ra một khái niệm mới là E7: 7 nền kinh tế mới nổi lớn nhất thế giới bao gồm các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil, Indonesia, Mexico, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ.

Nam Dương

Theo Trí thức trẻ