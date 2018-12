Đời người muốn “vượng lộc” thì nhất định phải làm được 3 việc quan trọng này, đáng tiếc là không phải ai trong chúng ta cũng có thể hoàn thành trọn vẹn

Việc thứ nhất: Tuyệt đối không phạm 5 điều sau

1. Có tiền phải tiêu đúng lúc, đúng chỗ, không nên để dành

Thành công to lớn nhất của đời người không phải có nhà lầu xe hơi hay tiền tỉ mà là có sức khỏe. Chỉ cần còn khỏe mạnh, bạn muốn làm gì, muốn kiếm bao nhiêu mà không được, phải không nào?

Thêm vào đó, tiền tài chỉ là vật ngoài thân. Con người sống trên đời dù giàu có đến đâu thì lúc qua đời cũng chẳng thể mang theo được gì. Vì vậy, khi có việc chính đáng cần dùng đến tiền thì đừng đắn đo suy nghĩ, hãy cứ bỏ tiền ra và tin rằng hôm nay bạn chịu bỏ ra 1 đồng, ngày mai số tiền bạn kiếm lại được sẽ gấp nhiều lần hơn thế.

2. Có phúc nên tận hưởng ngay, đừng chờ đợi

Mỗi người sinh ra trên đời đều tự có phúc phần của bản thân nên đừng vì ai mà để mình phải lao tâm khổ tứ, làm thân trâu ngựa dù đó là người bạn yêu nhất. Bởi dù bạn có yêu thương họ, sẵn sàng hy sinh vì họ thế nào thì vẫn có lúc phải buông tay để họ tự bước đi trên con đường mà họ đã chọn. Do đó, đừng vì ai mà trì hoãn, hãy tranh thủ từng phút giây để tận hưởng cái phúc trước mắt của mình!

3. Tình yêu đừng để vuột mất

Con người sống trên đời, có được một tình yêu tuyệt mỹ khiến trái tim mình rung động chẳng phải là chuyện dễ dàng. Thêm nữa, con người phải có duyên phận, có nợ với nhau mới gặp và yêu nhau.

Vậy nên dù yêu hay được yêu, dù yêu đơn phương hay tình yêu từ hai phía thì hãy đón nhận và trân trọng tất cả những cảm xúc, những điều tuyệt vời ấy. Bởi lẽ, nếu hôm nay bạn để lỡ, có thể sẽ mất cả đời để tìm lại hoặc tìm cả đời cũng chẳng thể thấy nữa.

4. Giận dữ đừng cất giấu trong lòng

Trong cuộc sống, ai rồi cũng sẽ có lúc tức giận, kể cả những người giỏi chịu đựng và kiên nhẫn nhất. Thế nhưng, nỗi tức giận nếu bị chôn chặt, cứ âm ỷ cháy trong lòng sẽ khiến sức khỏe thể chất và tinh thần của bạn bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Vì thế, hãy cố gắng giữ bản thân bình thản trong mọi việc. Nếu có bực tức với ai, hãy thẳng thắn nói ra với họ để cùng nhau tìm cách giải quyết. Còn nếu không thể làm vậy, hãy chia sẻ với người bạn tin tưởng nhất, người đối xử chân thành với bạn. Nhờ đó, bạn không chỉ trút bỏ được nỗi tức giận của mình mà còn có thể nhận được những lời khuyên quý giá, bình tĩnh, tỉnh táo suy nghĩ và đưa ra những quyết định đúng đắn.

5. Hận thù chớ nên ghi nhớ

Thiết nghĩ ở đời, con người ta nếu cứ "oan oan tương báo", "lấy oán báo oán" thì ân oán, phiền não, sầu khổ đến khi nào mới kết thúc. Vì vậy, nếu muốn có một cuộc sống an nhiên, hạnh phúc và bình an thì hãy giữ cho mình một trái tim thiện lương, một tấm lòng rộng mở và buông bỏ mọi hận thù.

Sống trên đời, bạn khó tránh khỏi những lúc cảm thấy căm hận chuyện gì đó hay một ai đó nhưng đừng giữ cảm xúc đó trong lòng, để nó che mắt bạn và rồi làm ra những việc khiến bản thân hối tiếc sau này.

Thay vào đó, hãy cứ để mọi chuyện qua đi, khoan dung mà tha thứ cho những kẻ đã làm mình tổn thương và đau khổ. Tha thứ ở đây không có nghĩa bạn quên đi những việc họ làm, chỉ là bạn đang tìm sự bình yên cho cuộc sống và tích phúc cho chính mình mà thôi!

Việc thứ hai: Quên đi 6 điều này trong cuộc sống

1. Quên đi tuổi tác

Vẫn biết là "cái tuổi nó đuổi xuân đi", thế nhưng tuổi tác lại chẳng phải là một điều gì đó đáng sợ. Chỉ cần bạn luôn giữ cho mình một tâm hồn trẻ trung, vui tươi, luôn suy nghĩ tích cực và chăm chỉ rèn luyện bản thân, cái "xuân" sẽ mãi luôn bên bạn.

Bạn hãy thử nghĩ mà xem! Một cụ già mái tóc bạc trắng nhưng luôn tràn đầy sức trẻ chắc chắn sẽ thu hút hơn, sống vui vẻ, hạnh phúc và khỏe mạnh hơn những người trẻ ngoại hình mà mang trong mình một tâm hồn già nua.

2. Quên đi bệnh tật

Không ai trong chúng ta lại muốn bản thân mắc bệnh cả, nhất là những căn bệnh nguy hiểm hay chưa có cách chữa trị như ung thư, tiểu đường... Thế nhưng, nếu chẳng may mắc bệnh thì cũng đừng quá lo lắng hay âu sầu, trái lại, hãy luôn giữ cho mình một tâm thái lạc quan và vui vẻ.

Ảnh minh họa

Đây chính là liệu pháp chữa trị về mặt tâm lý, và có ảnh hưởng cực lớn tới việc điều trị của bạn. Tuy nhiên có câu "phòng bệnh hơn chữa bệnh" nên hãy biết chăm sóc tốt bản thân, chăm chỉ rèn luyện để luôn khỏe mạnh nhé!

3. Quên đi ngoại hình

Trong cuộc sống hôm nay, chúng ta không thể phủ nhận được vai trò quan trọng của ngoại hình. Nếu may mắn có được một ngoại hình xinh đẹp, hãy biết trân trọng và phát huy lợi thế đó. Còn nếu ngoại hình của bạn không ưa nhìn lắm thì cũng chớ vội buồn bởi có nhiều thứ còn quan trọng hơn ngoại hình - vẻ đẹp trong tâm hồn, thực lực của bản thân...

Nhưng điều này không có nghĩa là bạn có thể "ngó lơ" vẻ ngoài của mình. Thay vào đó, hãy chú ý chăm chút ngoại hình của bạn theo cách hợp lý, luôn hài lòng và tự tin với vẻ ngoài của mình. Và rồi bạn sẽ thấy bản thân đẹp lên mỗi ngày, cả người tràn đầy sức sống, mọi việc cũng thuận lợi hơn.

4. Quên đi tranh đoạt

Con người vẫn luôn thích ganh đua, tranh đoạt tiền tài, danh lợi với nhau nhưng kỳ thực, tất cả những thứ đó cuối cùng cũng chẳng phải của chúng ta. Tại sao lại như vậy? Bởi khi qua đời, ta chẳng thể mang theo bất cứ thứ gì trong số đó cả, những thứ tiền tài, danh vọng đó rồi cũng sẽ rơi vào tay người khác.

Vậy nên, sống trên đời, đừng cố tranh cướp điều gì, nếu là của bạn thì tự khắc sẽ thuộc về bạn. Không có tranh đoạt, cuộc sống của bạn chắc chắn sẽ bình yên, an nhiên và hạnh phúc hơn. Vậy thì tại sao cứ phải tranh đấu với nhau để cuộc sống thêm mệt mỏi?

5. Quên đi ưu phiền

Trong cuộc sống, ai rồi cũng sẽ có lúc vì những chuyện không hay xảy đến với bản thân mà cảm thấy âu sầu, phiền muộn. Thế nhưng, nếu cứ mãi chìm đắm trong nỗi muộn phiền đó, bạn sẽ như một con bướm mắc kẹt trong cái kén của mình, ngày càng buồn khổ và ưu phiền.

Bạn càng như vậy lâu, vấn đề của bạn càng không thể tháo gỡ, thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Vì thế, nếu gặp chuyện không vui cũng đừng quá buồn phiền, hãy cố gắng bình tĩnh và từ từ tìm cách để giải quyết vấn đề.

6. Quên đi giận dữ

Ralph Waldo Emerson từng nói rằng mỗi phút bạn giận dữ, bạn từ bỏ 60 giây thanh thản của tâm hồn. Thật vậy, giận dữ không chỉ khiến tâm bạn bất an, mệt mỏi và khó chịu mà còn ảnh hưởng xấu tới vẻ bề ngoài của bạn. Vì thế, khi gặp chuyện khiến mình tức giận, hãy hít một hơi thật sâu để bản thân bình tĩnh lại, để cơn giận dữ qua đi và bạn sẽ có đủ tỉnh táo để giải quyết ván đề theo cách tốt nhất.

Việc thứ ba: Vượt qua 7 giai đoạn quan trọng của đời người

1. Mười tuổi

Ở độ tuổi này, chớ nên đem việc bố mẹ cho mình bao nhiêu tiền tiêu vặt ra để so bì với con nhà người ta, cũng đừng so đo xem đứa trẻ nhà khác được ăn đồ ngon, mặc quần áo xịn, tại sao mình lại không được. Mười tuổi, hãy chỉ nên là một đứa trẻ ngoan ngoãn và biết vâng lời cha mẹ!

2. Hai mươi tuổi

Hai mươi tuổi, bạn đã thực sự trưởng thành và biết suy nghĩ thiệt hơn rồi nên ở độ tuổi này, đừng so bì với người khác về xuất thân của mình hay so cao thấp giữa nghề nghiệp của bố mẹ mình với bố mẹ người ta. Xuất thân thấp hay cao, chỉ cần bạn cố gắng hơn người ta, rồi sẽ đến lúc bạn được "hái trái ngọt".

Bố mẹ dù có là tổng giám đốc hay chỉ là một người lao công, chỉ cần đó là nghề thiện lương, chỉ cần bạn có ý chí phấn đấu, tiến thủ thì không có gì có thể ngăn trở bạn cả. Hai mươi tuổi mà vẫn còn đau đáu nghĩ về xuất thân của mình hay nghề nghiệp của bố mẹ thì mới thực sự là người không có tiền đồ.

3. Ba mươi tuổi

Bước sang tuổi ba mươi, nhiều người trong số chúng ta có thể đã kết hôn, có công việc ổn định, có khi đã là những ông bố bà mẹ trẻ và cũng có những kinh nghiệm sống nhất định.

Vậy nên, là một người vợ thì đừng so sánh xem chồng mình đẹp trai, tài giỏi hay kiếm nhiều tiền như chồng người ta hay không. Chỉ cần một người chồng với mức lương ổn định nhưng tốt tính, yêu thương gia đình và luôn sẵn sàng giúp đỡ, báo vệ vợ là đủ. Đẹp trai, giỏi giang nhưng lại có tính trăng hoa thì vợ còn khổ sở trăm bề.

Ảnh minh họa

Là một người chồng thì cũng đừng nên so đo vợ người ta đẹp, vợ mình xấu. Xấu hay đẹp cũng chỉ là vẻ bề ngoài, sẽ phai tàn theo năm tháng. Vì thế, một người vợ đảm đang, vừa "khéo chiều chồng" vừa "khéo chăm con" sẽ tốt hơn một người đẹp nhưng chẳng biết chăm lo, vun vén cho hạnh phúc gia đình.

4. Bốn mươi tuổi

Bốn mươi tuổi, bạn đã đi qua được gần nửa đời người rồi. Ở tuổi này, bạn chẳng cần phải để tâm tới những gì người khác nói hay tranh cãi với họ chỉ vì những vấn đề không đâu. Họ muốn nói gì thì cứ để họ nói, chỉ cần bạn không để những lời nói đó ảnh hưởng đến bản thân, chỉ cần bạn chuyên tâm làm công việc của mình là được.

5. Năm mươi tuổi

Đến năm mươi tuổi, bạn đã thực sự bước qua cái dốc bên kia của đời người, trải qua không ít sóng gió trong cuộc đời. Vì thế, tới tầm tuổi này, hãy nhìn mọi việc với con mắt bình thản, đừng nên đố kị với người khác vì họ thành công và giàu có hơn hay bực tức với họ vì họ luôn may mắn hơn mình. Đừng vì những chuyện cỏn con, những thứ phù phiếm mà khiến bản thân thêm phiền não, khổ sở!

6. Sáu mươi tuổi

Đã sáu mươi tuổi rồi, có được cuộc sống yên vui, tâm được vui vẻ, thoải mái, an yên mới là điều quan trọng nhất. Vì thế, đừng nên so đo hay tính toán thiệt hơn, tiền tài danh lợi suy cho cùng cũng chỉ là vật ngoài thân, chết rồi cũng chẳng thể mang theo. Quan to quan nhỏ, chức cao chức thấp đến lúc phải về hưu, chẳng phải đều là cán bộ hưu trí cả hay sao? Vậy thì so bì làm gì cho bản thân thêm phiền muộn?

7. Bảy mươi tuổi

Đến tầm tuổi này, những gì có thể buông bỏ thì hãy buông bỏ, xem xét mọi việc nên theo hướng đơn giản hơn. Mọi thứ mà bản thân đã dốc tâm để tranh đoạt hay gây dựng đến giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Con người khi đã bảy mươi tuổi, chỉ cầu được bình an, khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc, con cháu đầy đàn quây quần bên nhau và danh tiếng tốt đẹp là đủ. Đây mới thực sự là kết thúc viên mãn cho một đời người!