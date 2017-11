Đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH: Ưu tiên thẻ hết giá trị sử dụng trước 31-12

Theo đó, đối với BHXH cấp tỉnh, huyện, từ ngày 1-11, in và đổi thẻ BHYT (mới) theo mã số BHXH cho toàn bộ người tham gia đã có mã số BHXH theo nguyên tắc: ưu tiên thẻ BHYT hết giá trị sử dụng trước ngày 31-12-2017. Đối với người tham gia chưa có mã số BHXH: in và chuyển danh sách người tham gia BHXH, BHYT chưa có mã số BHXH (mẫu MS1) và tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS) theo đơn vị quản lý đối tượng và nhóm đối tượng để bổ sung thông tin còn thiếu. Chậm nhất đến ngày 30-6-2018, BHXH các địa phương phải thực hiện xong việc in, đổi thẻ BHYT (mới) theo mã số BHXH cho tất cả các đối tượng còn lại.

BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ với bưu điện tổ chức chuyển thư ngỏ, tờ khai, danh sách và thẻ BHYT theo mã số BHXH đến đơn vị quản lý để chuyển đến người tham gia BHYT đầy đủ, kịp thời. Bên cạnh đó, báo cáo UBND cấp tỉnh chỉ đạo, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành liên quan đảm bảo công tác chuyển đổi thẻ BHYT mới đúng yêu cầu quản lý thông báo cho tất cả các cơ sở khám chữa bệnh có ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT tổ chức thực hiện.

Trung tâm Công nghệ -Thông tin; Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc, phía Nam có trách nhiệm điều chỉnh, vận hành các hệ thống phần mềm để hỗ trợ người tham gia BHYT, các cơ sở KCB tra cứu được giá trị của cả thẻ BHYT có mã số BHXH và thẻ BHYT cũ trong trường hợp người tham gia BHXH xuất trình 1 trong 2 thẻ BHYT còn có giá trị để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia khi đi KCB.