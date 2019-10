Dồn dập tin vui đến với Vietcombank

Ngày 09/10/2019, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) có văn bản số 7891/NHNN-TTGSNH về việc thành lập chi nhánh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tại Úc.



Theo đó, chi nhánh được chấp thuận thành lập có tên đầy đủ bằng tiếng Việt là: Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Úc; tên đầy đủ bằng tiếng Anh: Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam - Australia Branch. Chi nhánh này có trụ sở tại Sydney - Australia và có mức vốn cấp cho chi nhánh là 71.000.000 AUD.

Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được NHNN chấp thuận, Vietcombank phải hoàn tất việc khai trương hoạt động Chi nhánh ngân hàng tại Úc. Quá thời hạn này, văn bản chấp thuận của NHNN đương nhiên hết hiệu lực.

Văn bản chấp thuận của NHNN cũng nêu rõ, Vietcombank có trách nhiệm: Tuân thủ quy định của pháp luật về đầu tư ra nước ngoài và các quy định khác có liên quan đến việc thành lập và hoạt động Chi nhánh ở nước ngoài; Thực hiện các thủ tục về thành lập và khai trương hoạt động Chi nhánh tại Úc theo quy định của nước sở tại; Có văn bản báo cáo NHNN (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) chậm nhất 14 ngày làm việc trước ngày khai trương hoạt động Chi nhánh tại Úc của Vietcombank; Quản lý và giám sát hoạt động của Chi nhánh tại Úc đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả, tuân thủ các quy định của nước sở tại.

Việc được NHNN chấp thuận thành lập chi nhánh như vậy là nằm trong kế hoạch đã được trao đổi tại Đại hội cổ đông thường niên và được các cổ đông đồng thuận thông qua hồi tháng 4 năm nay.

Mới đây, hồi cuối tháng 9 NHNN cũng đã chấp thuận cho Vietcombank thành lập 31 phòng giao dịch khắp cả nước. Trước đó hồi tháng 6 ngân hàng này đã được Sở Quản lý Tài chính Tiểu bang New York (NYDFS) đã ban hành Giấy phép hoạt động chính thức cho Văn phòng đại diện của Vietcombank tại Thành phố New York.

Không chỉ dồn dập tin vui về mở rộng mạng lưới mà Vietcombank mới đây còn công bố kết quả kinh doanh hết sức ấn tượng. Theo đó, 9 tháng đầu năm lợi nhuận trước thuế của ngân hàng mẹ đạt 17.250 tỷ đồng, tăng 51,9% so với cùng kỳ năm 2018, đạt 85,4% kế hoạch năm 2019. Lợi nhuận hợp nhất đạt 17.592 tỷ đồng, tăng 50,6% so với cùng kỳ, đạt 85,8% kế hoạch năm 2019. Các chỉ số ROAA, ROAE đạt tương ứng là 1,65% và 25,75%, tăng mạnh so với năm 2018 và cao hơn mặt bằng chung. Với kết quả này, Vietcombank tiếp tục giữ vị trí quán quân về lợi nhuận.

Trên thị trường chứng khoán, Vietcombank cũng tiếp tục giữ vị trí top đầu về vốn hoá thị trường. Riêng lĩnh vực ngân hàng, cổ phiếu của VCB hiện ở mức cao cách biệt so với tất cả các ngân hàng còn lại. Chốt phiên giao dịch ngày 9/10, VCB ở mức 84.500 đồng/cổ phiếu, với giá trị vốn hoá hơn 313.400 tỷ đồng, tương đương trên 13,5 tỷ USD.