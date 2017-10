Đón sóng đầu tư với bất động sản tại T&T Long Hậu

Bất động sản Long An – Mảnh đất màu mỡ cho nhà đầu tư

Nằm giáp ranh TP HCM với quy mô dân số hơn 3 triệu người, Long An nắm giữ vị trí chiến lược trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Theo số liệu của Tổng cục thống kê, hiện nay tỉnh Long An có 28 khu công nghiệp và 28 cụm công nghiệp, thu hút trên 1.000 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn đầu tư nước ngoài hơn 5 tỷ USD. Kinh tế tăng trưởng nhanh giúp thu nhập đầu người tăng cao, nhu cầu định cư tại Long An cũng gia tăng mạnh mẽ.

Cùng với đó, loạt chủ trương về hạ tầng nhằm giảm tải cho TP.HCM cũng khiến người dân dần chuyển hướng về Long An khi có ý định mua bất động sản. Một mặt, mức giá quá cao khiến các nhà đầu tư nhỏ hoặc người dân có thu nhập vừa phải gần như không thể tiếp cận được bất động sản tại TPHCM; mặt khác giá đất tại Long An đang ở mức rất hợp lý, lại có cơ hội tăng giá mạnh trong thời gian không xa khi loạt cơ sở hạ tầng đang được đầu tư đi vào hoạt động.

Sự phát trển dày đặc của bất động sản phía Nam Sài Gòn.

Trong xu thế phát triển đó, các địa bàn cửa ngõ như Cần Giuộc, Đức Hòa (Long An)… đang trở thành những điểm sáng trên thị trường thu hút nhiều khách hàng và nhà đầu tư quan tâm. Chưa kể, những dự án đất nền tại đây rất phù hợp với những khách hàng có nhu cầu ở nhưng chưa đủ điều kiện kinh tế có thể mua và chờ tích luỹ thêm để xây nhà.

Đối với giới đầu tư bất động sản chuyên nghiệp, Long An cũng đang trở thành cơ hội đầu tư lớn. Theo giới kinh doanh bất động sản, Long An đặc biệt là khu vực xã Long Hậu thuộc huyện Cần Giuộc hiện có nhiều nét tương đồng với khu vực Quận 7 hay Đồng Nai cách đây vài năm.

Còn nhớ, chỉ trong 4 tháng đầu năm 2017 đất nền phía Tây Sài Gòn, Đồng Nai đã tăng giá gấp đôi sau khi hàng loạt dự án của các đại gia BĐS lớn được công bố cùng với sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng giao thông.

Chính vì thế, tại Long An sau khi hàng loạt các trục giao thông huyết mạch, dự án hạ tầng giao thông quan trọng kết nối khu trung tâm Sài Gòn đến khu vực này được hoàn thiện, giá nhà đất tại đây sẽ gia tăng mạnh mẽ, có những khu vực giá tăng theo cấp số nhân.

Rõ ràng, với cơ sở hạ tầng đang rầm rộ được hoàn thiện cùng với nhu cầu định cư lớn thì bất động sản Long An đang ở thời điểm đầu của giai đoạn tăng trưởng, trở thành cơ hội hiếm có cho nhà đầu tư.

Tuy nhiên, khi mua đất nền tại đây nhà đầu tư cũng nên tính toán kỹ càng nhiều yếu tố như: Uy tín của chủ đầu tư, quy hoạch và đặc biệt là pháp lý dự án phải rõ ràng, minh bạch… Đặc biệt là các dự án phải đảm bảo hoàn thiện cơ sở hạ tầng và có sổ đỏ lâu dài.

Chọn mua dự án "đáng đồng tiền bát gạo"

Trong khi nguồn cầu liên tục tăng cao nhưng nguồn cung các dự án thực hiện đúng cam kết về chất lượng và tiến độ... không nhiều đã tạo ra sự khan hiếm nhất định trên thị trường. Điều này cũng lý giải phần nào sức nóng của dự án đất nền T&T Long Hậu tại xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An do Công ty TNHH Phát triển đô thị và khu công nghiệp T&T (T&T Land) – thành viên Tập đoàn T&T (T&T Group) phát triển.

T&T Long Hậu được quy hoạch trên diện tích 20,9ha và tích hợp hàng loạt tiện ích của một khu dân cư chất lượng cao như trường học, công viên cây xanh, đường dạo bộ, khu tập thể thao ngoài trời, sân chơi,…Từ đây, cư dân cũng có thể dễ dàng di chuyển đến chợ, ngân hàng, siêu thị, trường học, bệnh viện của khu vực Long Hậu mà chỉ mất vài phút.

Theo đánh giá của giới đầu tư BĐS Long An, mua đất nền T&T Long Hậu tại thời điểm này không chỉ mức giá hợp lý mà còn có cơ hội gia tăng tỷ suất lợi nhuận ở mức cao. T&T Long Hậu không chỉ mang đến cơ hội an cư mà còn có thể kết hợp kinh doanh nhiều ngành nghề khác nhau bởi dự án có vị trí trí đắt giá, gần các cụm cảng nằm dọc theo sông Soài Rạp gồm Cảng container quốc tế SPTC, Cảng Sài Gòn Hiệp Phước, Tân Cảng Hiệp Phước, Cảng quốc tế Long An... Nơi đây tập trung đông đảo doanh nhân, chuyên gia và lực lượng lao động trình độ cao đến sinh sống, làm việc.

Đặc biệt, khi các công trình giao thông trên địa bàn được đưa vào hoạt động, sân bay Long Thành khởi công vào đầu năm 2019, thị trường bất động sản Long An sẽ sôi động hơn nữa. Hưởng lợi từ những ưu thế này, T&T Long Hậu sẽ mang đến cơ hội đầu tư sinh lời cao cho khách hàng.

