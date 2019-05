Đơn vị chủ quản của Nhật Cường Mobile chỉ lãi vỏn vẹn 1 tỷ đồng năm 2018

Theo tìm hiểu của BizLIVE, dù doanh thu có xu hướng đi lùi kể từ năm 2015 tuy nhiên lợi nhuận của Công ty Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường vẫn duy trì được tăng trưởng qua từng năm. Đáng chú ý, lãi của Nhật Cường trong những năm qua chỉ loanh quanh vài trăm triệu đồng trong khi doanh thu lên tới hàng trăm tỷ đồng mỗi năm.

Năm 2018, Nhật Cường báo lãi tăng đột biến 31,5% so với năm 2017, lần đầu vượt ngưỡng 1 tỷ đồng và là mức cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Trong khi đó, doanh thu năm 2018 của Nhật Cường gần như “dậm chân” so với năm 2017, ở mức 347,5 tỷ đồng.

Có thể thấy, do lợi nhuận tăng trưởng nhanh hơn doanh thu, biên lợi nhuận của Nhật Cường đã được cải thiện đáng kể trong năm 2018, tuy nhiên con số này vẫn ở mức rất thấp, chỉ vỏn vẹn 0,3%.

Tìm hiểu về hoạt động kinh doanh của Nhật Cường, không ít người sẽ bất ngờ trước số lãi khiêm tốn mà Công ty này đạt được trong những năm qua.

Nhật Cường được thành lập từ tháng 06/2001 với vốn điều lệ ban đầu chỉ 5 tỷ đồng do ông Bùi Quang Huy (sinh năm 1974) làm người đại diện theo pháp luật kiêm Tổng giám đốc. Theo đăng ký doanh nghiệp mới nhất, vốn điều lệ của Công ty Nhật Cường đến nay đã được nâng lên 38 tỷ đồng. Trong đó, ông Bùi Quang Huy góp 90% và 10% còn lại do ông Trần Ngọc Ánh góp vốn

Nhắc đến Nhật Cường, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến chuỗi cửa hàng điện thoại di động và phụ kiện điện tử khá nổi tiếng Nhật Cường Mobile, chuỗi cửa hàng này đã có 9 điểm bán lẻ và một trung tâm bảo hành tại Hà Nội.

Sáng ngày 09/05 vừa qua, cả 9 cửa hàng này đều ngắt kết nối với khách hàng, hoàn toàn đóng cửa do bị Cơ quan điều tra Bộ Công an khám xét. Nhiều tài liệu đã bị thu giữ khiến người tiêu dùng băn khoăn do phía lực lượng chức năng chưa đưa ra thông báo chính thức nào.

Bên cạnh Nhật Cường Mobile, Nhật Cường còn có 1 thành viên khác là Công ty TNHH Giải pháp Phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software). Dù kém tiếng hơn so với Nhật Cường Mobile nhưng thực tế Nhật Cường Software mới là hoạt động chủ lực của Nhật Cường những năm gần đây trong bối cảnh mảng điện thoại di động vấp phải cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

Nhật Cường Software được thành lập trên cơ sở từ một trung tâm công nghệ thông tin của chuỗi Nhật Cường Mobile vào năm 2011 hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ trực tuyến như: cơ sở dữ liệu dân cư, phần mềm Lưu trú trực tuyến, phần mềm Hộ chiếu Online… Dù hoạt động chưa lâu tuy nhiên đơn vị này đã nhanh chóng tạo dựng được "chỗ đứng" trên thị trường khi trúng thầu hàng loạt dự án dịch vụ trực tuyến quan trọng trên địa bàn Hà Nội.

Theo hồ sơ năng lực của Nhật Cường Software, hầu hết cơ quan hành chính của Hà Nội như UBND thành phố Hà Nội, Công an thành phố, Sở Thông tin Truyền thông, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo hay Sở Công Thương… đều đang sử dụng dịch vụ phần mềm do công ty cung cấp.

Ngoài việc xây dựng cơ sở dữ liệu dân cư của hơn 7 triệu người dân Hà Nội cho công an thành phố, Nhật Cường Software cũng đứng sau phần mềm quản lý tội phạm; phần mềm quản lý giáo dục (EDO); phần mềm lưu trú; phần mềm quản lý quỹ nhà tái định cư; phần mềm quản lý bệnh viện toàn diện (MESO)….