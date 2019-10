Đồng Nai đặt mục tiêu xây 21.500 căn nhà xã hội đến 2020 nhưng đến nay mới hoàn thành 2.900 căn

UBND tỉnh Đồng Nai đã quy hoạch 49 dự án NOXH với quy mô 158 ha, tương ứng khoảng 30 ngàn căn. Tuy nhiên, đến nay chỉ có 8 dự án được triển khai xây dựng với quy mô gần 7,9 ngàn căn, tỷ lệ hoàn thành gần 37%.

Những dự án đã xây dựng xong gồm: 4 block NOXH phường Quang Vinh (TP.Biên Hòa) khoảng 716 căn; dự án phường Bửu Long (TP.Biên Hòa) 184 căn; dự án phường Tam Hòa (TP.Biên Hòa) 408 căn; dự án nhà ở cho cán bộ, công nhân viên Công ty TNHH Hyosung Việt Nam (huyện Nhơn Trạch) 146 căn.

Qua rà soát, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định thu hồi 11 dự án NOXH. Nguyên nhân chính là do doanh nghiệp chậm trễ triển khai dự án, thấy dự án không hiệu quả xin rút lui hoặc xin chuyển mục đích đầu tư. Trong đó, huyện Nhơn Trạch có 5 dự án bị thu hồi nằm ở địa bàn các xã Long Tân, Phú Hội, Phước An. TP.Biên Hòa có 3 dự án ở phường Long Bình, Tân Hiệp. Huyện Trảng Bom có 2 dự án nằm tại thị trấn Trảng Bom và huyện Long Thành có 1 dự án thuộc xã An Phước.



Những dự án NOXH bị thu hồi có tổng diện tích gần 34 ha, quy mô khoảng 7,3 ngàn căn. Hiện UBND tỉnh đang cho rà soát lại tất cả các quy hoạch gồm cả quy hoạch về NOXH cho giai đoạn tới (2021-2030). Do đó, tỉnh cũng sẽ rà soát những vị trí quy hoạch dự án NOXH phù hợp sẽ tiếp tục giữ lại để mời gọi nhà đầu tư, những nơi không thích hợp sẽ loại bỏ, bổ sung những điểm khác vào quy hoạch. Mục tiêu của tỉnh là sẽ hoàn thành 30 ngàn căn NOXH vào năm 2030.



Theo Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai, thủ tục xây dựng dự án NOXH phức tạp hơn nhiều so với dự án nhà ở thương mại. Trong khi đó, khi xây dựng xong lại bị ràng buộc về giá bán, đối tượng mua...nếu không có nguồn vốn vay ưu đãi như gói 30 ngàn tỷ đồng trước đây thì rất ít doanh nghiệp muốn thực hiện.

Tại TPHCM và Hà Nội, giá NOXH từ 15-17 triệu đồng/m2 vẫn rất đông người đăng ký mua vì giá rẻ hơn nhiều so với nhà ở thương mại (từ 20-30 triệu đồng/m2). Nhưng tại TP.Biên Hòa giá NOXH 12,5 triệu đồng/m2 vẫn bị coi là cao và ít người mua.

Hiện nay, UBND tỉnh đang đốc thúc các nhà đầu tư triển khai nhanh các dự án NOXH và những dự án bị thu hồi sẽ tiến hành mời gọi doanh nghiệp đầu tư. Dự kiến đến năm 2025, sẽ hoàn thành 8 ngàn căn và năm 2030 đạt 16 ngàn căn.