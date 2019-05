Dự án BĐS du lịch đổ xô vào Bình Châu - Long Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu), hứa hẹn trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng mới

Mới đây, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có cuộc họp với các sở, ngành, địa phương thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 14-NQ/TU ngày 20-11-2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng và phát triển đô thị Long Hải giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Theo dự thảo Chương trình hành động, mục tiêu chung là phấn đấu xây dựng và phát triển đô thị Long Hải đạt chất lượng đô thị tương đương loại IV vào năm 2025, làm cơ sở hình thành đô thị loại III và hướng đến hình thành đô thị du lịch, góp phần để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của huyện vào năm 2030.

Để thực hiện được các mục tiêu này, chương trình cũng đề ra các giải pháp thực hiện, trong đó chú trọng cụ thể hóa các nhiệm vụ trong từng giai đoạn.

Cụ thể, về xây dựng và phát triển đô thị, trong giai đoạn 2019-2020 sẽ triển khai công tác đánh giá, kiểm soát chất lượng đô thị, xây dựng các khu vực đô thị; giai đoạn 2021-2025, đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, trong đó ưu tiên tập trung mở rộng hệ thống dịch vụ thương mại, sản phẩm du lịch chất lượng cao, các khu dân cư, tái định cư, cơ sở giáo dục, y tế, bảo đảm tỷ lệ nhà ở kiên cố và bán kiên cố đạt khoảng 85%…;

Giai đoạn 2026-2030 lập kế hoạch phân kỳ đầu tư hạ tầng kỹ thuật khung đô thị để kêu gọi đầu tư, trong đó ưu tiên xây dựng hệ thống giao thông vành đai ven núi, đường trục chính kết nối từ biển lên núi và các vùng lân cận; hoàn thiện các khu vui chơi giải trí, thương mại, văn hóa, thể thao, khu dân cư, bảo đảm tỷ lệ nhà ở kiên cố và bán kiên cố đạt khoảng 90%...

Về phát triển kinh tế, phát triển mạnh ngành du lịch và ngành dịch vụ phục vụ du lịch, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập người dân; xây dựng và phát triển nông, lâm, ngư nghiệp theo hướng áp dụng công nghệ cao gắn với du lịch…

Theo nhận định của các chuyên gia, năm 2019, thị trường bất động sản du lịch - nghỉ dưỡng sẽ tiếp tục sôi động. Đón đầu xu hướng này, tại Bà Rịa - Vũng Tàu, các "ông lớn" kinh doanh BĐS đang tăng tốc hoàn thành các dự án BĐS du lịch nghỉ dưỡng; đồng thời khởi động các dự án mới, trong đó đang nghiêng hẳn về khu Long Hải - Bình Châu và TP. Vũng Tàu.



Về hạ tầng, tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành đang chuẩn bị đưa vào sử dụng sẽ kết nối toàn khu vực miền Tây với Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu một cách dễ dàng. Hay như tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu, đường cao tốc Xuyên Á, sân bay Quốc tế Long Thành, đường hầm xuyên biển nối Cần Giờ - Vũng Tàu… được quy hoạch và từng bước đi vào hoạt động đã thúc đẩy xu hướng đầu tư đón đầu tiềm năng bất động sản trung tâm Bà Rịa - Vũng Tàu.



Đặc biệt, Công ty TNHH Dự án Hồ Tràm được UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cấp giấy chứng nhận đầu tư để thực hiện dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp Hồ Tràm ( Hồ Tràm Strip) với diện tích 164 ha tại huyện Xuyên Mộc với tổng số vốn đăng ký là 4,23 tỉ USD, có kinh doanh casino. Xét thấy nhu cầu cần thiết phục vụ cho việc phát triển du lịch và đầu tư, công ty đã xin chủ trương xây dựng sân bay chuyên dùng tại đây.

Từ đó, Bà Rịa-Vũng Tàu đã chấp thuận cho Công ty TNHH Hồ Tràm xây dựng sân bay chuyên dùng Lộc An nhằm đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng không phục vụ cho khu du lịch giải trí phức hợp Hồ Tràm. Ước tính kinh phí khoảng 4.250 tỉ đồng do Công ty Hồ Tràm tự trang trải.

Qua tìm hiểu được biết, tỉnh Bình Thuận và Bà Rịa - Vũng Tàu trong nhiều năm qua đã và đang cùng làm việc với nhau để hợp tác đầu tư mở rộng, nâng cấp tuyến đường ven biển kéo dài từ TP. Vũng Tàu đến tận Mũi Né (Phan Thiết).

Hiện nay, tuyến đường này đã được kết nối thông suốt nhiều đoạn, tạo nên cung đường ven biển đẹp nhất phía Nam Trung bộ. Từ đó, trục đường này cũng tạo ra những cơ hội lớn cho hàng loạt dự án nghỉ dưỡng phát triển thời gian gần đây.

Tìm hiểu thực tế, tại khu vực Bình Châu - Long Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu) hiện có hơn 20 dự án có kinh doanh loại hình condotel và biệt thự nghỉ dưỡng. Hiện đã có đã và đang hoàn thiện, bán cho nhà đầu tư thứ cấp như: The Imperial Complex của Công ty CP Lạc Việt; Dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng Sanctuary do Công ty CP Du lịch Hải Vương làm chủ đầu tư; Dự án KDL nghỉ dưỡng Cantavil Long Hải của Công ty Cổ phần Phát triển nhà Daewon - Thủ Đức; Dự án The Hamptons Hotram của tập đoàn Tanzanite International…

Chỉ tính từ đầu năm 2018 đến nay, tại khu vực này đang có thêm 10 dự án nghỉ dưỡng khác khởi động đầu tư… Đáng kể như khu nghỉ dưỡng quy mô khá lớn của tập đoàn Trung Thuỷ; dự án khu biệt thự biển của DRH Holdings; Hay như tập đoàn Hồ Tràm Strip chuẩn bị đưa dự án giai đoạn 2 đi vào hoạt động. Mới đây nhất, Novaland cũng công bố thông tin một dự án nghỉ dưỡng và sân golf tại khu Hồ Tràm - Bình Châu rộng hơn 600ha.

Tại cuộc họp mới đây, chủ đầu tư Novaland đã đề xuất phương án quy hoạch Khu du lịch nghỉ dưỡng Safari tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tổng thể quy hoạch dự án dự kiến gồm: khu vườn thú và công viên giải trí safari, khu công viên nước và công viên trên đồi, khu biệt thự nghỉ dưỡng, nhà phố thương mại, nhà hàng trên đồi, khu khách sạn ven biển đẳng cấp 5 sao, tổ hợp vui chơi giải trí mua sắm kết hợp nghỉ dưỡng sinh thái…

Dự án định hướng phát triển dựa trên yếu tố du lịch sinh thái bền vững, khám phá thiên nhiên và bảo tồn môi trường hoang dã, khi dự án hình thành sẽ góp phần tạo công ăn việc làm, tạo thành điểm đến du lịch cho khu vực Hồ Tràm – Bình Châu, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

Quy hoạch xây dựng vùng TP. HCM đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh xác định tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thuộc tiểu vùng phía Đông nằm trên trục hành lang phía Đông Nam dọc Quốc lộ 51, gồm chuỗi các đô thị Phú Mỹ, Bà Rịa, Vũng Tàu.

Trong đó, thành phố Vũng Tàu được quy hoạch là đô thị loại I, là trung tâm cấp vùng về dịch vụ thương mại, trung tâm dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng, cảng biển và dầu khí… TP Bà Rịa là đô thị loại II, là trung tâm dịch vụ - thương mại, đào tạo, nghiên cứu khoa học cấp vùng. Do vậy mà hai địa phương này đang hợp tác nhau nhằm xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông kết nối quy mô lớn, sớm đưa quy hoạch trên thành hiện thực.