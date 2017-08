Dự án Tân Hoàng Mai: Lagom theo phong cách Tân Hoàng Minh

Lagom - giá trị chân thực và lâu dài

Phong cách sống “Lagom” lối sống đặc trưng của người Thụy Điển từ hơn 1.000 năm qua và đã trở thành một triết lý sống có tầm ảnh hưởng rất lớn trên thế giới. Có lẽ trước một thế giới xô bồ và náo nhiệt, giữa những định nghĩa rối ren của sự thừa thãi và thiếu thốn, thèm khát và dửng dưng, chủ nghĩa “Lagom” có một sự lôi cuốn đặc biệt với cả thế giới cũng chính bởi sự giản dị của nó.

Khi sự thừa thãi về vật chất, giải trí và kích động tinh thần dần đến cực điểm khiến con người mệt mỏi, mất phương hướng, họ bắt đầu tìm tới những giá trị chân thực và lâu dài hơn.

Lagom là một triết lý, tinh thần dân chủ xã hội trong đời sống Thụy Điển. Không có từ Tiếng Anh tương đương, tuy nhiên có thể hiểu 'Lagom' giống như 'Just enough' (Vừa đủ) hay 'Not too much, not too little' (Không nhiều quá cũng không ít quá). Khái niệm này thực ra có từ thời Viking (từ năm 793 - 1066), với gốc gác từ cụm 'laget om', có nghĩa là 'around the team' (Xung quanh một đội nhóm).

Vào thời đó, khi tất cả cùng ngồi quanh chiếc bàn và chuyền tay nhau những chiếc sừng đựng đầy rượu, mỗi người nhấp một ngụm vừa phải, đủ ấm lòng, làm sao để những người sau đó cũng có đủ rượu để thưởng thức.

Giờ đây, khi đã sống trong một xã hội thịnh vượng, người Thụy Điển vẫn thể hiện triết lý sống của mình như ăn một lượng 'Lagom', ở trong ngôi nhà 'Lagom', hay bật lò sưởi ở nhiệt độ 'Lagom'... sự biết thế nào là đủ, đang làm người Thụy Điển sống ngày một hạnh phúc hơn.

Hiện nay, không chỉ riêng người dân Thụy Điển, tinh thần Lagom đã xuất hiện trên khắp thế giới, trong những ý niệm và hình thức khác nhau và tiêu biểu chính những căn hộ “Lagom”. Những căn hộ này đang tạo một luồng xu hướng căn hộ kiểu mới trên toàn thế giới.

Ngay ở Việt Nam, nếu như trước đây những căn nhà ống, những căn phòng với tràng kỷ gỗ, nội thất gỗ là thứ 'thời thượng' thì giờ đây, giới trẻ ưa chuộng những không gian, thông điệp sống vừa đủ, đi tìm giá trị cuộc sống từ những điều vừa phải, hài hòa, không phô trương nhưng vẫn rất phong lưu, đó chính là phong cách Lagom.

Giá trị hạnh phúc từ sự hài hòa, vừa đủ

Tiên phong trong việc thể hiện triết lý Lagom trong bất động sản ở Việt Nam, dự án Tân Hoàng Mai của Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã thể hiện rất sâu sắc thông điệp hạnh phúc đến từ sự hài hòa, vừa đủ...

Theo Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh, ông Đỗ Anh Dũng: Nhận thức được tầm vóc và sức lan tỏa của Lagom, cũng như nắm bắt được xu hướng của thị trường bất động sản trong nước và thế giới, Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã đưa triết lý sống này vào dự án khu đô thị đa chức năng Tân Hoàng Mai. Theo đó, giá trị mà Tân Hoàng Minh mang đến cho khách hàng sẽ đến từ lối thiết kế đơn giản nhưng hiện đại, thông minh, vừa đủ để mang đến cho con người cuộc sống chất lượng, hạnh phúc.

Dự án Tân Hoàng Mai với vị trí vàng của một khu đô thị 20 ha chỉ cách trung tâm bờ hồ Hoàn Kiếm 4,5km Công trình có điểm nhấn là các căn hộ thông minh được xây dựng theo hai phong cách kiến trúc hàng đầu là Nhật Bản, Hàn Quốc.

Theo đánh giá của các kiến trúc sư, dự án Tân Hoàng Mai hội tụ được những nét tiêu biểu nhất từ phong cách Hàn và Nhật phù hợp với văn hóa Việt để thể hiện trong thiết kế của dự án với sự đơn giản, khiêm tốn, tiết chế, và tôn trọng sâu sắc các giá trị thiên nhiên nhưng cũng vừa đủ để mang lại sự tinh tế sang trọng.

Nếu như Lagom của Thuỵ Điển được thông qua như đồ nột thất Ikea, hay hãng thời trang H&M chất lượng tốt, giá thành hợp lý, vẫn đảm bảo độ sang trọng, tinh tế thì phong cách Lagom Tân Hoàng Mai lại được thể hiện sâu sắc trong sự hài hòa, vừa đủ.

Vẫn đảm bảo đẹp mà không quá cầu kỳ, đủ tốt, sang trọng nhưng giá thành phù hợp, không phung phí và đảm bảo cuộc sống phong lưu, đơn giản, tiện lợi giống như đặc trưng các căn hộ của Hàn Quốc và Nhật Bản.

Việc thành công trong thiết kế giúp các căn hộ Tân Hoàng Mai có diện tích hợp lý, tận dụng tối đa công năng sử dụng với đường nét thanh thoát, màu sắc trung tính, không gian tràn ngập ánh sáng và nội thất được thiết kế thông minh mà vẫn đảm bảo những chuẩn mực cao về sự tiện nghi trong cuộc sống. Trong một không gian giúp con người có tất cả những thứ cần thiết để vun đắp cho hạnh phúc của mình.

Bên cạnh đó, dự án còn có đầy đủ tiện ích hiện đại, phục vụ nhu cầu cuộc sống của cư dân như: rạp chiếu phim, trường học, trung tâm thương mại- văn phòng, cửa hàng, nhà trẻ cùng hồ nước rộng lớn và công viên cây xanh cùng một tuyến đường đô thị liên thông.

Quy hoạch đồ án chi tiết 1/500 của dự án đang được Tân Hoàng Minh gửi phê duyệt và bên cạnh đó Tân Hoàng Minh cũng thúc đẩy hoàn thiện các thủ tục để triển khai dự án, dự kiến cuối năm 2017 sẽ khởi công tổ hợp công trình Tân Hoàng Mai và sớm đưa vào sử dụng.

Với sự thành công trong thiết kế, thể hiện sâu sắc triết lý Lagom– hạnh phúc đến từ sự hài hòa, vừa đủ, Tân Hoàng Mai hứa hẹn sẽ trở thành dự án rất hot trên thị trường bất động sản thời gian tới.