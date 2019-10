Dự báo giá thuê văn phòng tại TPHCM sẽ tiếp tục tăng mạnh

Ngoài ra, việc thị trường có thêm nhiều tòa nhà mới cũng giúp cho khách thuê có nhiều lựa chọn hơn cũng như sẽ chiếm ưu thế hơn khi thương lượng với chủ nhà.

Thị trường văn phòng TP.HCM trong Quý 3/2019 đón chào ba tòa nhà văn phòng mới, trong đó có một tòa nhà Hạng A – Lim Tower 3 và hai tòa nhà Hạng B – Sonatus Building và Etown 5, với tổng diện tích thuê mới lên đến 82.666 m2 NLA nâng tổng nguồn cung văn phòng TP.HCM lên hơn 1.300.000 m2 NLA.

Lim Tower 3 là tòa nhà Hạng A đầu tiên được đưa vào thị trường tính từ Quý 4/2017 cho đến nay. Tính đến Quý 3/2019, nguồn cung Hạng A đạt 414.113 m2 sàn với 16 tòa và Hạng B là 894.201 m2 sàn với 65 tòa.

Báo cáo nghiên cứu của CBRE Việt Nam cho biết, lượng nguồn cung mới dồi dào đã giúp kìm lại tốc độ tăng giá, đặc biệt đối với các mặt bằng văn phòng Hạng A. Mặc dù giá chào thuê vẫn giữ ở mức 46,6 USD/m2/tháng nhưng giá chào thuê phân khúc Hạng A trong Quý 3 chỉ tăng 2,4% so với cùng kì năm ngoái và giảm nhẹ 0,3% so với quý trước.

“Đúng như dự báo của chúng tôi từ đầu năm về xu hướng lựa chọn các mặt bằng văn phòng Hạng B với vị trí không quá xa trung tâm, trong Quý 3, mặc dù số lượng nguồn cung mới Hạng B gấp đôi nguồn cung mới Hạng A nhưng giá thuê trung bình Hạng B còn tăng nhẹ 2,7% so với quý trước và tăng lên 5% so với cùng kì năm trước. Xu hướng xuất hiện do có sự chênh lệch khá lớn giữa giá chào thuê của hai phân hạng và các toà nhà Hạng B mới hoàn thành có chất lượng và vị trí khá tốt”, bà Dương Thuỳ Dung, Giám đốc cấp cao của CBRE Việt Nam nhận xét.

Với nguồn cung mới hoàn thành, tỷ lệ trống trung bình của thị trường văn phòng tăng ở cả hai phân khúc. Tỷ lệ trống Hạng A được ghi nhận ở mức 8,2%, tăng 5,6 điểm phần trăm so với quý trước và 4 điểm phần trăm so với Quý 3/2018.

Tỷ lệ trống Hạng B đạt 5,8%, tăng 1,5 điểm phần trăm so với quý trước và 4 điểm phần trăm so với cùng kì năm ngoái. Các công ty Công nghệ đang có những bước tiến lớn khi đang vượt mặt các Không gian làm việc linh hoạt và chiếm đến 21% tổng số giao dịch thành công được ghi nhận bởi CBRE trong Quý 3/2019, xếp sau là Không gian làm việc linh hoạt với 17%. Những khách thuê này cũng có xu hướng thuê diện tích lớn hơn 500 m2, lên đến hơn 8.000 m2 sàn.



Từ Quý 4/2019 đến hết năm 2020, thị trường văn phòng TP.HCM dự kiến sẽ có thêm 190.000 m2 NLA mới từ 10 tòa nhà, trong đó có hai tòa nhà Hạng A - UOA Tower và Friendship Tower – và tám tòa nhà Hạng B – DHA, Viettel Tower B, Opal Office Building, CII Building, Tòa nhà 257 Điện Biên Phủ, Cobi Tower 2 và The 67 Tower.

Với làn sóng nguồn cung mới trong hai năm tới, tỷ lệ trống Hạng A vào cuối năm 2019 và 2020 được dự báo sẽ tăng lần lượt lên mức 10% và 14%. Trong khi đó, tỷ lệ trống Hạng B dự kiến sẽ tăng lên 6,6% và 7,4%.

Về tốc độ tăng giá thuê, giá thuê Hạng A sẽ tiếp tục tăng nhẹ trong hai năm 2019 và 2020 với tốc độ tăng trung bình lần lượt là 3% và 0,6% do ảnh hưởng bởi giá thuê của các tòa nhà Hạng A mới khu ngoài trung tâm được đưa vào hoạt động trong năm 2020.

Ngược lại, sở hữu giá thuê cạnh tranh và tiềm năng tăng giá còn nhiều, giá thuê trung bình Hạng B dự kiến sẽ tiếp tục tăng cao hơn trong các năm tới. Cụ thể, từ cuối năm 2019 tới hết năm 2020, giá thuê phân khúc này dự đoán sẽ tăng trung bình là 2% mỗi năm.

Trong tương lai, các công ty Công nghệ và Không gian làm việc linh hoạt sẽ tiếp tục chiếm lĩnh nguồn cầu thuê văn phòng tại thị trường TP.HCM do được thúc đẩy bởi số lượng công ty khởi nghiệp và sự phát triển của ngành công nghệ tại Việt Nam trong những năm gần đây. Ngoài ra, việc thị trường có thêm nhiều tòa nhà mới cũng giúp cho khách thuê có nhiều lựa chọn hơn cũng như sẽ chiếm ưu thế hơn khi thương lượng với chủ nhà.