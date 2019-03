Sáng nay (1/3), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì phiên họp Chính phủ tháng 2/2019.



Đối với sự kiện nổi bật thứ 2 trong tháng, Thủ tướng nhìn nhận, công tác chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên tại Hà Nội trong thời gian rất gấp nhưng được thực hiện rất tốt, chu đáo, bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Vị thế, vai trò, công tác chuẩn bị, công tác tổ chức của nước chủ nhà Việt Nam được lãnh đạo hai nước Hoa Kỳ, Triều Tiên cũng như dư luận xã hội, cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.

Việc Việt Nam nỗ lực chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, bảo đảm an ninh an toàn tuyệt đối cho Hội nghị đã thể hiện rõ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, thể hiện thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, tích cực thúc đẩy tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, là dịp tạo bước tiến mới trong quan hệ với Hoa Kỳ và Triều Tiên.

Đặc biệt, Thủ tướng nhấn mạnh rằng Việt Nam đã quảng bá ra thế giới hình ảnh một đất nước yêu chuộng hòa bình, đạt nhiều thành tựu trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế.

"Chúng ta đã giới thiệu có hiệu quả về đất nước Việt Nam với nền văn hóa đặc sắc, ẩm thực phong phú, con người thân thiện, mến khách", ông nói đồng thời biểu dương nỗ lực của một số bộ, ngành, địa phương liên quan. Thủ tướng đánh giá Hà Nội đã thể hiện ấn tượng sâu sắc, đã làm rất nhiều việc cụ thể để có Hà Nội xanh, đẹp, trật tự.

Mặc dù hai bên chưa ký được thỏa thuận, nhưng theo Thủ tướng, đây là dịp hướng tới kết quả tích cực trong tương lai, trong việc thúc đẩy hòa bình tại bán đảo Triều Tiên, như nhận xét của một tờ báo "đủ nắng thì hoa sẽ nở".

Đối với tình hình tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2019, Thủ tướng cho rằng, tình hình kinh tế - xã hội, sản xuất kinh doanh có nhiều mặt tích cực. Kinh tế vĩ mô, giá cả ổn định. CPI tháng 2 chỉ tăng 0,8%. Có một số lĩnh vực đạt kết quả nổi bật như đầu tư nước ngoài tăng gấp 2,5 lần cùng kỳ, số lượng khách du lịch cũng ở mức kỷ lục so với cùng kỳ. Xuất khẩu tăng.

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng cao ở mức 9,2%. Đặc biệt, tổng cầu tiếp tục tăng mạnh. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 12,2% so với cùng kỳ (cùng kỳ năm trước tăng 9,25%).

Tuy nhiên, theo Thủ tướng, sản xuất công nghiệp còn nhiều vấn đề, do nghỉ Tết dài ngày và do chu kỳ sản xuất kinh doanh của một số sản phẩm đang trong quá trình thay đổi. Một vấn đề nữa cần lưu ý là dịch tả lợn châu Phi bùng phát ở 5 địa phương, hay vấn đề giá lúa đồng bằng sông Cửu Long xuống thấp. Do đó, ông lưu ý cần phải tập trung tìm hướng giải quyết cho các vấn đề này.

Một vấn đề nữa cần lưu ý, theo Thủ tướng là ngành chế biến chế tạo, do nhiều nguyên nhân, tăng chậm lại. "Đây là lĩnh vực quan trọng đối với tăng trưởng, chúng ta cần tìm giải pháp tốt hơn nữa", ông nói.

Thủ tướng nêu rõ tinh thần phải vượt kế hoạch trong năm 2019, phải tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 01, 02 trong tháng 3 để quý I/2019 đạt kết quả toàn diện như mong muốn trong bối cảnh quốc tế và khu vực có nhiều thay đổi.