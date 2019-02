Đưa bất động sản Việt Nam ra thế giới

Là khách sạn liên tiếp giữ vị trí đầu bảng các khách sạn 5 sao mang thương hiệu nước ngoài tại Hà Nội, JW Marriott Hanoi là điểm đến ưa thích của nhiều nguyên thủ nước ngoài trong những chuyến công du Việt Nam. Với vị trí thuận lợi, gần trung tâm Hội nghị quốc gia, JW Marriott Hanoi được thiết kế dựa trên cảm hứng hình ảnh con rồng - biểu tượng văn hóa phương Đông - bởi bàn tay tài hoa của kiến trúc sư Mỹ nổi tiếng Carlos Zapata.

Sức hút từ biểu tượng

Sở dĩ, các nguyên thủ thích lựa chọn JW Marriott bởi theo thiết kế, khách sạn JW Marriott có phòng Tổng thống rộng tới 320 m2 với 8 phòng khác nhau. Phòng có hệ thống cửa kính lớn, view nhìn toàn thành phố. Phòng dành cho các nguyên thủ quốc gia cũng có thể sử dụng là nơi tiếp khách, họp bàn khi cần.

Đặc biệt, so với các khách sạn 5 sao trên địa bàn, khách sạn JW Marriott còn thêm yếu tố phong thuỷ khi phòng nguyên thủ được đặt nằm ở cuối hành lang tầng 5 - là vị trí đầu rồng, đắc địa nhất trong tổng số 450 phòng nghỉ của khách sạn. Đây cũng là phòng được Tổng thống Mỹ Barack Obama lựa chọn là điểm dừng chân trong chuyến thăm Việt Nam năm 2016. Để chuẩn bị cho sự kiện chính trị có sức thu hút lớn với truyền thông trên phạm vi toàn cầu, truyền thông Việt Nam xác nhận có khoảng 4.000 phóng viên quốc tế đến Việt Nam đưa tin.

Khi tiếp cận nơi ở của Tổng thống Donald Trump, nhiều phóng viên quốc tế không khỏi ngỡ ngàng về quy mô cũng như thiết kế độc đáo của khách sạn 5 sao, vì thế mà không ít cây bút kỳ cựu xếp JW Marriott Hanoi trong danh sách các công trình tiêu biểu của thế giới. Chỉ trong thời gian ngắn, cụm từ khoá “chủ đầu tư khách sạn JW Marriott” hay cái tên “Bitexco” đã được tìm kiếm với tần suất tăng đột biến. Thông tin về khách sạn, chủ đầu tư dự án xuất hiện dày đặc trên các phương tiện truyền thông đại chúng quốc tế - trong đó những bản tin truyền hình trực tiếp được FoxNews thực hiện từ JW Marriott đã không ít lần mang hình ảnh thương hiệu của Bitexco ra toàn cầu.

The Manor Central Park mang tới “Kỷ nguyên mới của 36 phố phường” Hà Nội.

Cơ hội cho thị trường bất động sản

Nhận định về thị trường bất động sản nhân sự kiện Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều, nhiều chuyên gia cho rằng sẽ có một làn sóng đầu tư mới khiến thị trường ấm ngay từ những ngày đầu năm. Đơn cử như khi từ khóa JW Marriott xuất hiện liên tục trên truyền thông quốc tế, thì những dự án khác gắn liền với tên tuổi chủ đầu tư Bitexco cũng sẽ được tìm kiếm và biết đến nhiều hơn.

Nếu như trước kia truyền thông quốc tế biết tới TP. HCM và tòa tháp Bitexco Financial Tower khi hai lần được hãng truyền thông CNN bình chọn là top 20 công trình biểu tượng nhất thế giới (2011) và top 25 tòa nhà mang biểu tượng xây dựng của thế giới (2013), thì giờ đây các dự án khác như The Manor Lào Cai, The Manor Central Park (nằm tại tâm điểm phía Tây Hà Nội)… tiếp tục được quan tâm, kỳ vọng sẽ trở thành những khu đô thị kiểu mẫu theo chuẩn mực quốc tế.

The Manor Central Park có tới 6 công viên nội khu.

Ông Stephan Evans - Giám đốc vận hành dự án The Manor Central Park tiết lộ, trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều, ông đã nhận được nhiều đề nghị phỏng vấn của truyền thông quốc tế cũng như đề nghị được đến mục sở thị khu đô thị khi chỉ cách JW Marriott Hanoi hơn 2km, trên cùng tuyến đường. Đặc biệt, tại dự án này có sự góp mặt của nhiều tên tuổi quốc tế, là thương hiệu thiết kế kiến trúc nổi tiếng - Công ty kiến trúc Nhật Kume Sekkei và kiến trúc sư Mỹ Carlos Zapata (CZS) - người đã đồng hành với Bitexco trong việc xây dựng tháp Bitexco Financial Tower và khách sạn JW Marriott Hanoi. Ông Stephan Evans cho rằng, chưa bao giờ cơ hội đưa bất động sản Việt Nam đến với thế giới lại rộng mở như hiện nay.

Bên cạnh đó, ông Neil MacGregor - Tổng Giám đốc Savills Việt Nam đánh giá, Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều diễn ra tại Hà Nội trong hai ngày 27 - 28/2 sẽ có ảnh hưởng tích cực đến Việt Nam đặc biệt là lĩnh vực bất động sản và du lịch. “Chúng tôi cho rằng sự kiện này sẽ đem đến tác động tích cực cho nền kinh tế, trong đó đặc biệt là du lịch với những tác động lan tỏa tích cực đến thị trường bất động sản” - ông Neil MacGregor nói.

Ông Neil MacGregor dẫn chứng, hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un diễn ra tại Singapore vào tháng 6/2018 đã mang về những nguồn lợi nhuận khổng lồ cho đảo quốc sư tử.

Theo số liệu công bố của STB, nhờ thượng đỉnh Mỹ - Triều, số lượt khách du lịch đến Singapore năm 2018 tăng 6,2% so với cùng kỳ năm trước đó, đạt 8,5 triệu khách. Công ty nghiên cứu thị trường STR Global cho biết, thời điểm diễn ra sự kiện, quý II/2018, tỷ lệ lấp đầy của các khách sạn Singapore lên tới 81%, bỏ xa mức trung bình 70% của khu vực châu Á Thái Bình Dương. Đây cũng là tỉ lệ lấp kín phòng cao nhất kể từ năm 2013. Doanh thu mỗi phòng cũng tăng khoảng 7% so với cùng kỳ năm trước đó.

Mới đây, Tạp chí Forbes chính thức đưa Việt Nam vào top 14 điểm đến ấn tượng nhất của năm 2019. Tạp chí tài chính - kinh doanh uy tín của Mỹ nhấn mạnh, những dịch vụ du lịch cao cấp tại Việt Nam đang ngày càng hoàn thiện và đưa lại những trải nghiệm đẳng cấp thực sự.

Đây sẽ là cơ hội rất tốt để nhà đầu tư thế giới tìm đến, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Việt Nam. “Hình ảnh về một đất nước Việt Nam thân thiện, mến khách, an toàn, có trách nhiệm… sẽ được truyền tải tới nhiều nơi trên thế giới, tạo cơ hội lớn đối với việc thu hút du khách tới Việt Nam, từ đó thúc đẩy thị trường bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng và thậm chí bất động sản thương mại phát triển” – lãnh đạo Savills khẳng định.