Đừng quên danh tiền cho tuần mới, có đến 8 mã chứng khoán “hot” chào sàn

CTCP Bất động sản Điện lực Miền Trung (Land Central)

Trong số 8 mã chứng khoán chào sàn tuần tới, có duy nhất 1 mã cổ phiếu LEC của CTCP Bất động sản Điện lực Miền Trung (Land Central) niêm yết trên HoSE. Ngày giao dịch đầu tiên 14/6 với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên 11.000 đồng/cổ phiếu.

Land Central là “đứa con” chung của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực Miền Trung, Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng và CTCP Điện lực Khánh Hòa, được cấp phép thành lập lần đầu vào tháng 12/2007. Đến tháng 7/2014 các cổ đông sáng lập đã chuyển toàn bộ quyền sở hữu cổ phần cho CTCP Leadvisors Capital Management. Cũng trong tháng 7/2014 công ty tổ chức ĐHCĐ bất thường bầu lại Thành viên HĐQT, BKS mới và thông qua điều lệ sửa đổi của Công ty.

Tính đến 23/5/2017, Land Central có 3 cổ đông lớn, trong đó mỗi cổ đông đều sở hữu 20,06% vốn điều lệ, bao gồm Công ty TNHH Lemony Hà Nội, Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển và Xây dựng Việt Trung và Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Đoàn Linh Gia.

Từ năm 2014 đến nay công ty đang thực hiện xây dựng khu dân cư Phú Lộc An và Khu phức hợp EVN-Land Central Đà Nẵng và phân phối trực tiếp các sản phẩm này ra thị trường.

Mới đây, Land Central đã thông qua kế hoạch phát hành tối đa 44,37 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ thêm 170%, lên trên 704 tỷ đồng bằng cách chào bán cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ phát hành 1:1,7. Giá chào bán 10.000 đồng/cổ phần. Số tiền thu về dự kiến để thực hiện các thương vụ M&A, đầu tư, góp vốn, thành lập các công ty con và bổ sung vốn lưu động cho công ty.

Dệt may Hòa Thọ (HTG)

Ngoài Land Central niêm yết trên HoSE, thì 7 mã cổ phiếu còn lại đều đăng ký giao dịch trên UpCOM. Trong đó, Dệt may Hòa Thọ (HTG) đưa toàn bộ 22,5 triệu cổ phiếu lên đăng ký giao dịch từ 14/6 với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên 27.000 đồng/cổ phiếu.

Dệt may Hòa Thọ là doanh nghiệp thành lập năm 1962, chuyên sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục), sản xuất kinh doanh XNK hàng may mặc, vải sợi, chỉ khâu.

Hiện Dệt may Hòa Thọ đang là đơn vị thành viên của Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex), Hiệp hội dệt may Việt Nam (Vitas). Vinatex cũng là công ty mẹ - cổ đông lớn duy nhất nắm giữ 64,96% vốn điều lệ của Dệt May Hòa Thọ.

CTCP Xây dựng số 5 Hà Nội (CH5)

CTCP Xây dựng số 5 Hà Nội sẽ đưa hơn 3,73 triệu cổ phiếu CH5 lên giao dịch trên UpCOM từ 14/6/2017 với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên 30.000 đồng/cổ phiếu. Trong số đó, có 151.920 cổ phiếu ESOP đang trong diện bị hạn chế chuyển nhượng đến hết 10/3/2019.

CTCP Xây dựng số 5 Hà Nội tiền thân là Công trường xây dựng thực nghiệm thuộc Sở Xây dựng Hà Nội, thành lập tháng 10/1969. Tính đến 2/12/2016 CH5 có 4 cổ đông lớn nắm giữ hơn 57% vốn điều lệ công ty.

Một "đứa con" nữa của Sabeco cũng sẽ lên sàn

Ngoài ra toàn bộ 45 triệu cổ phiếu BSL của CTCP Bia Sài Gòn Sông Lam chính thức giao dịch trên PpCOM với mã chứng khoán BSL từ 16/6 tới đây. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên 17.000 đồng/cổ phiếu.

Bia Sài Gòn – Sông Lam được thành lập tháng 12/2006 với vốn điều lệ ban đầu 250 tỷ đồng trên cơ sở vốn góp của 5 cổ đông sáng lập là Tổng Công ty Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco); Công ty TNHH Cơ nhiệt điện lạnh Bách Khoa; Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Hà Nội; CTCP Đầu tư 434 và CTCP Thương mại và Kinh doanh nhà H&F. Công ty đặt trụ sở tại Tp Vinh – Nghệ An.

Từ khi thành lập đến nay, công ty chỉ tiến hành tăng vốn điều lệ 1 lần vào năm 2008 trong đó phát hành 14,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông sáng lập và 5,3 triệu cổ phiếu riêng lẻ, nâng tổng vốn điều lệ lên 450 tỷ đồng như hiện nay.

Hiện tại, tính đến 16/3/2017, Sabeco là cổ đông lớn duy nhất và là công ty mẹ sở hữu 68,78% vốn điều lệ của Bia Sài Gòn – Sông Lam. Hiện công ty đang có 2 khu đất thuê 50 năm để xây dựng nhà máy bia là khu đất rộng 127.661 m2 tại Nam Đàn – Nghệ An và khu đất rộng 185.763 m2 tại Hưng Nguyên – Nghệ An.

Kế hoạch năm 2017, công ty đặt mục tiêu đạt gần 810 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận sau thuế 28,41 tỷ đồng, giảm sút 42,8% so với lợi nhuận đạt được năm 2016. Phấn đấu chia cổ tức tỷ lệ 7%.

CTCP Nông lâm nghiệp Bình Dương (AFC)

Nông lâm nghiệp Bình Dương sẽ đưa gần 10,69 triệu cổ phiếu AFC đăng ký giao dịch trên UpCOM từ 12/6/2017 với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên 10.200 đồng/cổ phiếu. Trong số đó có 3.234.509 cổ phiếu tương ứng 30,26% vốn điều lệ công ty đang thuộc dạng chứng khoán bị hạn chế giao dịch. Phần lớn lượng chứng khoán bị hạn chế giao dịch (3.206.509 cp) là số cổ phần phát hành riêng lẻ cho công ty TNHH Điện tử An Ninh.

2 cổ đông lớn của Nông lâm nghiệp Bình Dương là Tổng công ty Thương mại XNK Thanh Lễ - TNHH MTV và Côn ty Điện tử An Ninh chiếm đến 95,02% vốn điều lệ công ty.

Ngoài ra, cũng trong ngày 14/6, sàn UpCOM còn đón nhận thêm 2 tân binh khác lên đăng ký giao dịch. Trong đó có hơn 3,22 triệu cổ phiếu NHV của Nam Hà Việt Thái; hơn 2,75 triệu cổ phiếu BMD của Môi trường dịch vụ đô thị Bình Thuận. Bên cạnh đó, có thêm 3,5 triệu cổ phiếu MC3 của Khoáng sản Vimico sẽ chào sàn UpCOM với giá tham chiếu 10.000 đồng/cổ phần.

Thạch Lâm

Theo Trí thức trẻ