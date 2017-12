Đừng quên, tuần đầu năm mới hàng loạt cổ phiếu “hot” lên sàn

Những ngày cuối năm 2017 thị trường chứng khoán đã rất sôi động khi chứng kiến khá nhiều cột mốc được phá. Mốc đang chú ý nhất có lẽ là chỉ số Vn-Index kết thúc năm 2017 ở mức 984,24 điểm, phá kỷ lục 10 năm. Bên cạnh đó, một số mã cổ phiếu cũng bứt phá mạnh mẽ như SAB, VNM sau thương vụ thoái vốn tại Sabeco và Vinamilk…

Tuần giao dịch đầu tiên của năm mới 2018 bắt đầu từ ngày 2/1 đến ngày 5/1/2018. Đây cũng là tuần hứa hẹn có nhiều bất ngờ trên thị trường khi có đến 11 doanh nghiệp với gần 1,12 tỷ cổ phiếu mới lên giao dịch trên sàn chứng khoán, trong đó có rất nhiều mã chứng khoán HOT được nhà đầu tư mong đợi.

Trong số 11 mã chứng khoán lên sàn tuần tới, có 2 mã niêm yết trê HoSE là Công ty Dịch vụ Hàng không Taseco và Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

Dịch vụ Hàng không Taseco chào sàn với giá 45.000 đồng/cổ phiếu

Ngày 4/1 tới đây 36 triệu cổ phiếu AST của CTCP Dịch vụ Hàng không Taseco (Taseco Airs) sẽ chính thức giao dịch trên HoSE với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên 45.000 đồng/cổ phiếu. Biên độ giao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên +-20%.

Taseco Airs tiền thân là CTCP Dịch vụ hàng không Taseco Nội Bài, thành lập tháng 9/2015 để vận hành hoạt động kinh doanh khu vực Nội Bài và các sân bay lân cận. Vốn điều lệ ban đầu 30 tỷ đồng. Quá trình phát triển, đến tháng 7/20017 Công ty tăng vốn lên 360 tỷ đồng như hiện nay.

Về cơ cấu cổ đông, tính đến 22/11/2017 Taseco Airs có 2 cổ đông lớn bao gồm CTCP Dịch vụ Hàng không Thăng Long là cổ đông lớn nhất nắm 60% vốn - đây cũng là 1 trong các cổ đông sáng lập của Taseco Airs; ngoài ra Taseco Airs còn có 1 cổ đông lớn khác là quỹ ngoại PENM IV Germany GmbH&Co.KG sở hữu 10% vốn – đây là số cổ phần PENM IV mới mua vào hồi tháng 10/2017 vừa qua.

Hoạt động kinh doanh của Taseco Airs là một chuỗi bao gồm bán lẻ và quảng cáo, suất ăn hàng không, dịch vụ đón tiễn sân bay và quản lý khách sạn.

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2017 Taseco Airs đạt gần 480 tỷ đồng doanh thu, gấp gần 2,4 lần cùng kỳ năm 2016; lợi nhuận sau thuế đạt 110 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ. Vốn chủ sở hữu đạt hơn 431,5 tỷ đồng. Tính đến 30/9/2017 Taseco Airs còn gần 68 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Gần 1 tỷ cổ phiếu của HDBank sẽ chào sàn HoSE từ 5/1/2018

Ngày 5/1/2018 toàn bộ gần 981 triệu cổ phiếu HDB của Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) sẽ chính thức giao dịch trên HoSE với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên 33.000 đồng/cổ phiếu. Biên độ giao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên +-20% so với giá tham chiếu. Trong số đó có hơn 264,73 triệu cổ phiếu đang thuộc diện bị hạn chế giao dịch.

HDBank lên sàn khá nhanh và bất ngờ, chỉ hơn 2 tháng sau khi công bố thông tin ra thị trường.

Tính đến 14/12/2017 HDBank chỉ có duy nhất 1 cổ đông lớn là CTCP Sovico - do bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó Chủ tịch HĐQT làm đại diện phần vốn. Hiện Sovico nắm giữ 13,34% vốn điều lệ của HDBank. HDBank hiện có 2 công ty con, đều được thành lập tại Việt Nam bao gồm Công ty TNHH MTV Quản lý Nợ và khai thác Tài sản – Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh do HDBank sở hữu 100% vốn và Công ty Tài chính TNHH HD Saigon do HDBank sở hữu 50% vốn.

Mới đây, HDBank đã hoàn tất bán 21,5% vốn cho 76 nhà đầu tư nước ngoài với giá khoảng 32.000 đồng/cổ phiếu, thu về 300 triệu USD. Ngân hàng này cũng phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư liên quan đến các cổ đông lớn và nhà đầu tư khác với giá tương tự.

Kết quả kinh doanh, 9 tháng đầu năm 2017, HDBank đạt 1.538 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, trong đó lợi nhuận ghi nhận về cho các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của ngân hàng đạt gần 1.398 tỷ đồng. Tính đến 30/9/2017 HDBank còn hơn 2.017 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Vốn chủ sở hữu đạt 8.104 tỷ đồng trong đó vốn điều lệ 8.100 tỷ đồng.

Ngoài 2 doanh nghiệp niêm yết trên HoSE, tuần tới sàn UpCOM cũng sôi động khi trong cùng ngày 5/1 có đến 9 doanh nghiệp đưa cổ phiếu mới lên sàn. Trong số đó có rất nhiều doanh nghiệp đang được nhà đầu tư trông đợi.

Công ty chuyển phát nhanh EMS chào sàn với mức giá 31.000 đồng/cổ phiếu

Gần 9,16 triệu cổ phiếu EMS của Tổng công ty Chuyển phát hanh Bưu điện – CTCP chính thức giao dịch trên UpCOM từ 5/1 với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên 31.000 đồng/cổ phiếu.

EMS được thành lập từ tháng 1/2005 với cơ cấu dự kiến vốn điều lệ ban đầu 70 tỷ đồng, trong đó VNPT góp 70% vốn, còn lại 30% vốn chia đều cho Công ty Tài chính Bưu điện, CTCP Xây lắp Bưu điện Hà Nội và phần 10% còn lại là do các CBCNV công ty góp. Hiện tại vốn điều lệ thực góp của EMS là 91.591.252.374 đồng tương ứng số cổ phiếu đăng ký giao dịch 9.159.125 cổ phiếu.

Tính đến 21/11/2017 EMS có 2 cổ đông lớn là VNPT sở hữu 84,13% vốn và CTCP Hacisco sở hữu 8,22% vốn.

Kết quả kinh doanh, doanh thu năm 2016 đạt hơn 927 tỷ đồng, tăng trưởng 26% so với năm 2015. Lợi nhuận đạt được năm 2016 hơn 30 tỷ đồng, cũng tăng trưởng 33,7% so với năm 2015. Giá trị sổ sách tính đến hết năm 2016 đạt 19.543 đồng/cổ phần.

EMS hoạt động chính trong lĩnh vực chuyển phát nhanh. Năm 2017 EMS đặt mục tiêu đạt 1.165 tỷ đồng doanh thu và 40 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng gần 33% so với lợi nhuận đạt được năm 2016. Mục tiêu xa hơn, năm 2018 ước đạt 1.560 tỷ đồng doanh thu và 44 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Gạch Tuynel Bình Định chào sàn với giá 22.000 đồng/cổ phiếu

Cũng trong ngày 5/1, 3 triệu cổ phiếu BTN của CTCP Gạch Tuynel Bình Định cũng sẽ chính thức giao dịch trên UpCOM với giá tham chiếu trog ngày giao dịch đầu tiên 22.000 đồng/cổ phiếu.

Tuynel Bình Định là doanh nghiệp chuyên sản xuất gạch lò Tuynel, các loại vật liệu xây dựng từ đất sét…, tiền thân là Xí nghiệp công ty hợp doanh gạch ngói Phước An, thành lập tháng 2/1978.

Tháng 12/2001 công ty tiến hành IPO bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng. 20.000 cổ phần được bán thành công với giá bán bình quân 100.000 đồng/cổ phần. Cũng trong năm 2001 công ty chính thức chuyển đổi sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với vốn điều lệ ban đầu 2 tỷ đồng. Lần gần đây nhất, tháng 8/2016, công ty tăng vốn điều lệ lên 30 tỷ đồng như hiện nay.

Về cơ cấu cổ đông, tính đến 30/6/2017 Tuynel Bình Định có 3 cổ đông lớn nắm giữ tổng cộng 15,85% vốn, đó đều là các cá nhân.

Doanh thu của công ty chủ yếu đến từ bán thành phẩm gạch không nung, gạch nung và dịch vụ vận chuyển. Công ty đang đầu tư dự án Nhà máy gạch không nung – bê tông nhẹ, gạch polymer khoáng tổng hợp và dây chuyền sản xuất gạch không nung nhẹ…

Doanh nghiệp chuyên cung cấp hóa chất cho ngành công nghiệp chế biến gỗ lên sàn

Công ty Đức Trung – doanh nghiệp chuyên hoạt động trong ngành thương mại, là nhà phân phối các sản phẩm hóa chất như Urea formaldehyde, Phenol formaldehyde, Melamine formaldehyde, PVAC… Tiền thân là Công ty TNHH Đức Trung, thành lập tháng 6/1994 với vốn điều lệ ban đầu 100 triệu đồng. Trong vòng 5 năm đầu tiên từ khi thành lập Đức Trung chuyên phân phối độc quyền các sản phẩm của tập đoàn Dyno industries tại Việt Nam. Hiện Đức Trung là một trong những doanh nghiệp lớn chuyên cung cấp hóa chất cho ngành công nghiệp chế biến gỗ tại Việt Nam.

Đức Trung có 2 cổ đông lớn nắm giữ 24,32% vốn điều lệ công ty là ông Nguyễn Trọng Quân (15,32%), Chủ tịch HĐQT công ty và bà Vũ Thị Kim Oanh (9%), Thành viên (điều hành) HĐQT công ty.

Đáng chú ý, hiện Đức Trung đang quản lý tòa nhà, văn phòng cho thuê DTC tại số 99A1 Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh – là tòa nhà có diện tích 284,1m2 với 2 mặt tiền; tổng diện tích sàn cho thuê hơn 1932m2; Bên cạnh đó Đức Trung còn là chủ đầu tư dự án Khách sạn KS4 thuộc khu tổ hợp du lịch Sonasea Villas&Resort tại Phú Quốc với diện tích 1938m2.

Năm 2018 được xác định là năm bản lề của công ty với kế hoạch chính là phát triển kinh doanh bất động sản: Xây dựng khách sạn và Condotel tại Phú Quốc, kinh doanh cho thuê văn phòng tại 99A Cộng Hòa, đồng thời phát triển thương mại mảng vật liệu xây dựng.

Toàn bộ 11,1 triệu cổ phiếu DTI của Công ty Đức Trung sẽ chính thức giao dịch trên UpCOM từ 5/11 tới đây với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên 12.500 đồng/cổ phiếu.

Một trong những công ty xuất khẩu lao động đầu tiên ở Việt Nam lên sàn

Hoạt động trong ngành xuất khẩu lao động, CTCP Cung ứng nhân lực Quốc tế và Thương mại (Sona) sẽ đưa 9.729.930 cổ phiếu lên giao dịch trên UpCOM từ 5/1 tới với mã chứng khoán SON. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên 14.500 đồng/cổ phiếu.

Sona tiền thân là Trạm dịch vụ lao động ngoài nước, thành lập năm 1990 trực thuộc Cục hợp tác quốc tế - Bộ LĐTB và XH. Đây là một trong những công ty xuất khẩu lao động đầu tiên ở Việt Nam.

Ngày 29/5/2015 công ty thực hiện đấu giá cổ phần lần đầu ra bên ngoài với việc đưa 2.218.882 cổ phần ra đấu giá. Đến tháng 11/2015 công ty chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với vốn điều lệ 97.299.300.000 đồng. Đến nay công ty chưa tiến hành tăng vốn điều lệ.

Cơ cấu cổ đông của công ty còn rất cô đặc khi Bộ LĐTBXH đang nắm giữ đến 98,31% vốn điều lệ.

Trên BCTC kiểm toán cho kỳ hoạt động từ 11/11/2015 đến 31/12/2016 kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ về một số vấn đề liên quan doanh thu phí xuất khẩu lao động, về việc công ty chưa phản ánh phí lãi vay đến ngày 31/12/2016, công ty chưa phân bổ phí trả trước lũy kế đến 31/12/2016, và công ty cũng chưa trích lập dự phòng khó đòi với khoản trích lập cần thiết gần 2 tỷ đồng…

Một điểm đáng chú ý, hiện Sona đang quản lý lô đất 120m2 tại số 34 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội – là khu đất văn phòng công ty; lô đất diện tích 2.892m2 tại lô E2-KĐT mới Cầu giấy, Yên Hòa – là khu đất thuê trả tiền hàng năm để đầu tư xây dựng trụ sở và Trung tâm đào tạo; Ngoài ra công ty còn có lô đất có diện tích giao cho thuê rộng 37.484m2 và diện tích giao thông rộng 2.654m2 tại xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội – là khi đất cho thuê 49 năm, hiện công ty đang xin miễn giảm tiền thuê đất, đây là khu đất đang có trường đào tạo lao động xuất khẩu…

Thành An 386 lên sàn

CTCP Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 – doanh nghiệp chuyên xây dựng các công trình dân dụng, BOT, các công trình công nghiệp… sẽ đưa 2.309.908 cổ phiếu lên giao dịch trên UpCOM từ 5/1/2018 với mã chứng khoán TA3. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên 12.000 đồng/cổ phiếu.

Thành An 386 là doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc Phòng. Công ty chuyển sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần từ tháng 9/2007 với vốn điều lệ ban đầu 10,5 tỷ đồng. Lần gần đây nhất, năm 2014 công ty tăng vốn điều lệ lên gần 23,1 tỷ đồng như hiện nay.

Hiện Tổng công ty Thành An vẫn là cổ đông lớn nhất nắm giữ 51% vốn của Thành An 386; bên cạnh đó CTCP Khoáng sản và Đầu tư Vinashin là cổ đông lớn thứ 2 sở hữu 14,15% vốn.

Doanh thu năm 2016 đạt gần 270 tỷ đồng, giảm 32% so với năm 2015; Lợi nhuận sau thuế cũng giảm sâu đến 62%, còn hơn 1,3 tỷ đồng.

Viwaseen đưa 58 triệu cổ phiếu lên sàn

Trong giai đoạn các doanh nghiệp ngành nước đã rầm rộ kéo nhau lên sàn, tuần này Tổng công ty đầu tư nước và môi trường Việt Nam (Viwaseen) cũng đưa 58.018.600 cổ phiếu lên giao dịch trên UpCOM với mã chứng khóa VIW từ 5/1 tới đây. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên 10.500 đồng/cổ phiếu.

Viwaseen tiền thân là Công ty Xây dựng cấp thoát nước Waseenco, được thành lập từ tháng 10/1975. Qua quá trình phát triển, đến tháng 3/2014 công ty đưa 22.480.500 cổ phần ra tiến hành bán đấu giá lần đầu ra công chúng. Kết quả chỉ 945.600 cổ phần được bán ra.

Viwaseen chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ 1/7/2014 với vốn điều lệ ban đầu hơn 580 tỷ đồng. Từ đó đến nay công ty chưa tiến hành tăng vốn điều lệ. Hiện Bộ Xây dựng đang nắm giữ 98,157% vốn Viwaseen.

Doanh thu công ty chủ yếu đến từ hợp động xây dựng cấp thoát nước, chiếm từ 68% đến 78% tổng doanh thu. Còn lại là doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và chuyển nhượng dự án đầu tư.

Trên BCTC kiểm toán năm 2016, kiểm toán đưa ý kiến ngoại trừ về việc công ty con chưa đối chiếu và xác nhận đầy đủ số dư khoản “phải thu ngắn hạn của khách hàng”; số dư các khoản công nợ phải trả cho người bán; công ty chưa thực hiện bù trừ đầy đủ số dư các khoản công nợ…

Ngoài ra, trong tuần tới 6 triệu cổ phiếu DSC của Chứng khoán Đà Nẵng cũng sẽ giao dịch trên UpCOM với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên 8.500 đồng/cổ phiếu và CTCP Xây dựng công trình giao thông Lạng Sơn (QLD) cũng sẽ đưa hơn 1,2 triệu cổ phiếu lên sàn.