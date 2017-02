Đừng “sốc” với học phí 200 triệu đồng/năm của TH School, có những trường còn đắt hơn

Theo giới thiệu, TH School là hệ thống giáo dục liên thông từ mầm non đến hết trung học phổ thông và chuyển tiếp lên Đại học, Cao đẳng, dạy nghề kết hợp trao đổi sinh viên cuối khóa. Trường học có diện tích khoảng 20.000m2, quy mô bao gồm trường Mầm non với 17 lớp – 340 học sinh; trường Tiểu học với 25 lớp – 625 học sinh và khối trường Trung học với 45 lớp – 1.125 học sinh (trong đó THCS có 25 lớp – 600 học sinh và THPT có 21 lớp – 525 học sinh).

Từ năm học 2017 – 2018, trường TH School sẽ tuyển sinh hệ Mầm non từ 2 tuổi, hệ Tiểu học với lớp 1, lớp 2 và hệ THCS với lớp 6, lớp 7. Trong đó, mức học phí trọn gói của hệ Mầm non vào khoảng 20 – 30 triệu đồng/ tháng, học phí trung bình một năm hơn 200 triệu đồng/năm. Mức học phí này bao gồm tất cả các khoản như tiền xây dựng cơ sở vật chất, phí nhập học, phí học liệu, đồng phục, tiền ăn, phí sự kiện, tham quan dã ngoại,… TH School được đánh giá là có học phí khá cao so các trường Mầm non tư thục khác và tương đồng với các trường Mầm non quốc tế trên địa bàn.

Nếu so với cấp Mầm non của TH School thì trường mầm non Vinschool (thuộc Tập đoàn Vingroup) có mức học phí “dễ thở” hơn rất nhiều, chỉ bằng ¼ mức học phí tại TH School. Từ năm học mới nhất, học phí mầm non tại Vinschool Central Park là 6,5 triệu đồng/tháng, học phí trọn gói cả năm là gần 60 triệu đồng. Tương tự, trường Mầm non Green Sun (thuộc Tập đoàn FPT) cũng có mức học phí gần 4 triệu đồng/tháng, một năm khoảng 40 triệu đồng.

Một số trường khác thuộc hệ thống Vinschool như Vinschool Nguyễn Chí Thanh có tổng học phí cả năm là 69,5 triệu, Vinschool Royal City (hệ nâng cao) là 69,5 triệu, Vinschool Royal City (Hệ tiêu chuẩn) là 50,8 triệu, Vinschool Riverside là 43,6 triệu.

Tuy nhiên, học phí mầm non tại TH School có mức tương đồng với các trường Mẫu giáo quốc tế nổi tiếng, thường có mức học phí dao động từ hơn 150– gần 400 triệu đồng/năm. Trường mẫu giáo KinderWorld International Kindergarden (thuộc tập đoàn KinderWorld International Group nổi tiếng của Singapore) nằm ngay trung tâm quận Hoàn Kiếm có mức học phí từ 111– 263 triệu đồng/năm. Trong khi đó, Trường Quốc tế Liên Hiệp Quốc Hà Nội (UNIS Hà Nội) và Trường Quốc tế đa cấp Anh Việt Hoàng Gia có mức học phí từ 300 – gần 400 triệu đồng/năm. Bên cạnh đó, một số trường mầm non quốc tế nổi tiếng khác như Trường quốc tế Hà Nội có học phí 345 triệu đồng/năm, trường Quốc tế song ngữ Hanoi Academy (khu đô thi Ciputra) có học phí gần 80 triệu đồng/năm, trường mầm non Quốc tế Eton House có học phí từ 163 – 240 triệu đồng/năm,…

Mặc dù có mức học phí tương đối “chát”, nhưng mô hình đào tạo và chất lượng giáo dục đẳng cấp quốc tế tại TH School lại “mê hoặc” không ít phụ huynh với thiết kế nổi bật và chương trình giảng dạy được giới thiệu là có tiêu chuẩn quốc tế.

Lê Trang

Theo Trí thức trẻ